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訓練心得／馬那邦山 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

苗栗大湖的馬那邦山

假日都有不少去健行及露營

一開始先從北湖登山口下的停車場出發

要先走一段產業道路

沿路就看到山下滿滿的雲海

沒多久後就會到達北湖登山口

再沿著路線上山進入山徑路段

開始往上爬升

慢慢越來越陡

走到古戰場遺跡再持續往上

再抵達大空地軍營遺跡

繼續再往上

接近山頂就會遇到從天然湖登山口上來的交叉路

再繼續往上就會先到達寬敞的休息平台

再往上就會到達山頂

山頂的空地蠻大的

視野非常遼闊

好天氣可以看到聖稜線的山

大霸、小霸等等

也可以看到漂亮雲海

從天然湖登山口路線下山

山徑路線也不錯，木頭階梯路段也不少

可以下到登山口

也可以繞到夢之谷

再從夢之谷繞回原來的停車場

風景漂亮、山頂視野好

路線路況也非常好熱門的路線

越野跑

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