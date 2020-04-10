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訓練心得／馬那邦山 Trail Run
苗栗大湖的馬那邦山
假日都有不少去健行及露營
一開始先從北湖登山口下的停車場出發
要先走一段產業道路
沿路就看到山下滿滿的雲海
沒多久後就會到達北湖登山口
再沿著路線上山進入山徑路段
開始往上爬升
慢慢越來越陡
走到古戰場遺跡再持續往上
再抵達大空地軍營遺跡
繼續再往上
接近山頂就會遇到從天然湖登山口上來的交叉路
再繼續往上就會先到達寬敞的休息平台
再往上就會到達山頂
山頂的空地蠻大的
視野非常遼闊
好天氣可以看到聖稜線的山
大霸、小霸等等
也可以看到漂亮雲海
從天然湖登山口路線下山
山徑路線也不錯，木頭階梯路段也不少
可以下到登山口
也可以繞到夢之谷
再從夢之谷繞回原來的停車場
風景漂亮、山頂視野好
路線路況也非常好熱門的路線
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