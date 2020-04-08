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訓練心得／大坑678910步道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

台中的大坑678910步道也是很熱門的路線

上次小編介紹的是大坑另外一邊的木棧道路線

大坑2/5步道:https://www.youtube.com/watch?v=y7QY0s5xo0M 

這次來大坑678910這邊看看

先到達大坑921地震公園

再經過農夫市集

到10號步道登山口

從10號開始上山

路線幾乎都是由木頭階梯做成

10號一開始就陡上

中間有幾小段平緩區

之後在練續陡上

到山上的交叉點之後

可以先到達觀音亭

觀音亭可以休息

也可以順便看一下山下風景

再往6號步道下山路段前進

沿路都是一直陡下

到達山下的停車場之後

再接到7號步道

7號步道產業道路多

沿著路線上山沒多久就接到8號步道

8號這裡有個休息涼亭和熱門景點[風動石]

接著再往6號步道

這條6號步道沿著山徑稜線上上下下前進

最後會接回原來的觀音亭

回到觀音亭再往9號步道下山

9號步道中間再接到9-1步道的木頭階梯下山

很快就可以回到山下的農夫市集

整段路線路況都很好

山上風景好、下山也可以在農夫市集購物

附近也可以吃烤雞和芋圓美食

離市區也很近

所以是非常熱門也很不錯的路線

越野跑

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