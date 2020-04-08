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訓練心得／大坑678910步道 Trail Run
台中的大坑678910步道也是很熱門的路線
上次小編介紹的是大坑另外一邊的木棧道路線
大坑2/5步道:https://www.youtube.com/watch?v=y7QY0s5xo0M
這次來大坑678910這邊看看
先到達大坑921地震公園
再經過農夫市集
到10號步道登山口
從10號開始上山
路線幾乎都是由木頭階梯做成
10號一開始就陡上
中間有幾小段平緩區
之後在練續陡上
到山上的交叉點之後
可以先到達觀音亭
觀音亭可以休息
也可以順便看一下山下風景
再往6號步道下山路段前進
沿路都是一直陡下
到達山下的停車場之後
再接到7號步道
7號步道產業道路多
沿著路線上山沒多久就接到8號步道
8號這裡有個休息涼亭和熱門景點[風動石]
接著再往6號步道
這條6號步道沿著山徑稜線上上下下前進
最後會接回原來的觀音亭
回到觀音亭再往9號步道下山
9號步道中間再接到9-1步道的木頭階梯下山
很快就可以回到山下的農夫市集
整段路線路況都很好
山上風景好、下山也可以在農夫市集購物
附近也可以吃烤雞和芋圓美食
離市區也很近
所以是非常熱門也很不錯的路線
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