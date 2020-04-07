快訊

罷韓第二階段過關 ！連署書逾37萬份 預計6月中投票

安倍公布緊急事態宣言 東京、大阪等7都府縣實施為期1個月

不受疫情影響 9月柏林馬拉松台灣精品代表隊開放報名

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
2020柏林馬拉松「台灣精品代表隊」開始報名。 外貿協會提供
2020柏林馬拉松「台灣精品代表隊」開始報名。 外貿協會提供

在經濟部國際貿易局的大力支持下，今年為外貿協會第六度與世界六大馬「柏林馬拉松」合作，透過運動賽事行銷台灣精品，然而上半年國內外許多運動賽事受到新型冠狀病毒疫情影響，被迫改期或取消，使跑者們更加期待疫情消逝，九月底柏林馬拉松能如期舉辦，走出疫情陰霾，迎接嶄新健康的日子。台灣精品將帶領「柏林馬拉松台灣精品代表隊」續戰柏林，邀請跑者盡情發揮無限的創意，在全球4萬名跑者中脫穎而出，聚焦媒體目光，讓世界看到我國引以為傲的台灣精品。

去年柏林馬拉松，首次有台灣精品獲獎企業跑者組隊，裝扮成榮獲台灣精品獎的電腦產品、電競吉祥物、Wifi機，更有許多來台臺灣的驚喜，除了金鐘獎男配角演員蘇達在賽道重現賽德克巴萊電影中的服飾，充分展現台灣原住民文化，還有台灣國鳥帝雉的造型等，16個代表台灣精品及台灣元素的特殊造型不畏風雨跑完全程，與各國跑者互動，引起世界媒體關注，讓台灣登上國際版面。

2019年台灣精品代表隊，特殊造型展現台灣精品獲獎產品和台灣文化。 外貿協會提供
2019年台灣精品代表隊，特殊造型展現台灣精品獲獎產品和台灣文化。 外貿協會提供

今年預徵選台灣精品獲獎企業代表、一般跑者和組隊跑者，共16名創意跑者組成「柏林馬拉松台灣精品代表隊」，只要年紀符合18歲以上，且近3年內曾於6小時15分完賽國內外全馬者，即可免費報名參加，並首次開放台灣精品獲獎企業跑者不限國籍皆可報名，用多元的團隊驚豔世界，組隊名額上限更開放到4名，讓跑者的創意有更多發揮空間，獲選者將獲得2020柏林馬拉松參賽資格、臺北-柏林經濟艙來回機票、活動交通補助及旅行平安保險等豐厚獎項，如果你是一個熱血的跑者，希望能在全世界鏡頭前展現台灣精品及台灣的驕傲，快來加入我們吧！

2019「台灣精品代表隊」企業組隊發揮創意裝扮獲獎產品。 外貿協會提供
2019「台灣精品代表隊」企業組隊發揮創意裝扮獲獎產品。 外貿協會提供

為讓台灣跑者們備戰柏林馬拉松，主辦單位預計於賽前舉辦訓練營，號召百位跑者參加，將邀請專業馬拉松教練，針對跑者最需要的跑步技能實地加強訓練並傳承柏林馬征戰經驗，所有已取得今年度柏林馬拉松參賽資格的跑者皆可免費報名參加，提前與其他台灣跑者彼此交流，一起準備在賽道上為台灣而跑。

今年受到疫情衝擊影響許多人的生活，台灣精品希望邀請民眾透過跑步維持健康並傳遞正面能量，「台灣精品代表隊」更有信心能夠順利如期出征，主辦單位表示：「新冠病毒疫情對全球民生和經濟帶來巨大衝擊，台灣同樣受到影響，但我們仍對台灣設計、研發、製造的產品充滿信心，符合我們台灣精品代表隊精神，不畏挑戰和困難，都能發揮台灣精神，繼續創新驚艷全世界！」

2020柏林馬拉松台灣精品宣傳大使徵選活動從即日起至5月30日(六) 晚上23:59止，相關活動辦法及報名方式請上活動官網

2020「台灣精品代表隊」台灣精品獲獎企業不限國籍皆可報名。 外貿協會提供
2020「台灣精品代表隊」台灣精品獲獎企業不限國籍皆可報名。 外貿協會提供

柏林 馬拉松 疫情

相關新聞

不受疫情影響 9月柏林馬拉松台灣精品代表隊開放報名

在經濟部國際貿易局的大力支持下，今年為外貿協會第六度與世界六大馬「柏林馬拉松」合作，透過運動賽事行銷台灣精品，然而上半年國內外許多運動賽事受到新型冠狀病毒疫情影響，被迫改期或取消，使跑者們更加期待疫情

日本馬拉松狂粉必跑賽事—神戶馬拉松

1896 年，於希臘雅典奧運會舉辦了世界第一場馬拉松，那你知道日本第一場馬拉松發源地在哪裡嗎？ 1909 年，日本的第一場馬拉松比賽在「和牛」而聞名的神戶舉行了！ 參加第 10 屆的神戶

訓練心得／椎心刺骨的莫頓氏神經瘤復原記

2019年底，一場非計畫中的賽事，我在馬場跌了一大跤，左前腳掌悶痛，延展至足趾，三、四、五腳指，像電波流動的燒灼腫脹及尖銳痛，腳掌無法均衡著地，只能跛行。足趾痛就像牙齒神經痛，雖是小事，痛起來要人命，

訓練心得／從0-99%的努力

《序》 曙光×渣石訓練營 5個月前，讓自己重新歸零，加入訓練營接受新的訓練周期 跟著教練開的課表，在雨天、晴天、白天或下班後的時間 不論是獨跑或是和大家一起，一天天、一步步規律地按表操課 把

跑步知識／不費力的跑步技巧：體重轉移

用腳大力往下蹬、膝蓋往前抬高、身體往前壓、用力揮舞手臂，這些都是直覺上可以「用力」幫助加速的方式。有其他方式可以不耗費力氣的加速嗎？ 越多比例的體重超過支撐點，就是逐漸在失去平衡。我們必須確

跑步知識／學習姿勢跑法不再是難事！

「熱愛跑步運動的你，追求速度與成績的背後，姿勢真的跑對了嗎？」無論你是想的傳授指導他人的專業教練，或是想要精進變強的市民跑者，將這套課程學以致用在日常訓練或比賽上，身體的反饋將使你受益良多；Level

訓練心得／丹鳳山軍艦岩 Trail Run

台北軍艦岩是熱門的景點 這次從奇岩站走到中和禪寺 再上到丹鳳山、丹鳳岩 再沿著步道到達弘大法師岩 再往上到軍艦岩步道的山徑土路 路況都非常良好、很好跑 再到湯守岩還有旁邊的熱海岩場

訓練心得／名馬之路 不安的靈魂愈跑愈瘋魔

本文是一個體育成績極差，去年才忽然熱愛跑步的，四十多歲熟女的心路歷程。文長，但熟女姐妹們可以耐心看看，是否妳也曾有相同的心情….. 為什麼我會在跑步？ 有時候自主練習的時候，我會忽然想起這個問題。

跑步小品／喚醒更好的自己！

跟身體對話─我選擇用跑步陪自己走過低潮期 我是個30歲的普通女生，回想以前的我，除了學校必修體育課，根本就不是會去運動的人。還記得幾年前曾經在研究所寫論文期間，跟同學約操場快走。拿出大二必修零學

熱門新聞

35歲的喬丹vs.35歲的詹姆斯 有什麼不一樣？

中職／閉門開幕戰 樂天桃猿將用機器人當觀眾

NBA／令人作嘔 歐尼爾透露前妻離開真正原因

NBA／活塞挑安東尼是福是禍？奪冠2大功臣起「內鬨」

中職／史上最慘！4隊總虧損恐8億元起跳

NBA／從飲食著手 「高齡」詹皇維持顛峰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。