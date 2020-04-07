不受疫情影響 9月柏林馬拉松台灣精品代表隊開放報名

在經濟部國際貿易局的大力支持下，今年為外貿協會第六度與世界六大馬「柏林馬拉松」合作，透過運動賽事行銷台灣精品，然而上半年國內外許多運動賽事受到新型冠狀病毒疫情影響，被迫改期或取消，使跑者們更加期待疫情消逝，九月底柏林馬拉松能如期舉辦，走出疫情陰霾，迎接嶄新健康的日子。台灣精品將帶領「柏林馬拉松台灣精品代表隊」續戰柏林，邀請跑者盡情發揮無限的創意，在全球4萬名跑者中脫穎而出，聚焦媒體目光，讓世界看到我國引以為傲的台灣精品。

去年柏林馬拉松，首次有台灣精品獲獎企業跑者組隊，裝扮成榮獲台灣精品獎的電腦產品、電競吉祥物、Wifi機，更有許多來台臺灣的驚喜，除了金鐘獎男配角演員蘇達在賽道重現賽德克巴萊電影中的服飾，充分展現台灣原住民文化，還有台灣國鳥帝雉的造型等，16個代表台灣精品及台灣元素的特殊造型不畏風雨跑完全程，與各國跑者互動，引起世界媒體關注，讓台灣登上國際版面。

2019年台灣精品代表隊，特殊造型展現台灣精品獲獎產品和台灣文化。 外貿協會提供

今年預徵選台灣精品獲獎企業代表、一般跑者和組隊跑者，共16名創意跑者組成「柏林馬拉松台灣精品代表隊」，只要年紀符合18歲以上，且近3年內曾於6小時15分完賽國內外全馬者，即可免費報名參加，並首次開放台灣精品獲獎企業跑者不限國籍皆可報名，用多元的團隊驚豔世界，組隊名額上限更開放到4名，讓跑者的創意有更多發揮空間，獲選者將獲得2020柏林馬拉松參賽資格、臺北-柏林經濟艙來回機票、活動交通補助及旅行平安保險等豐厚獎項，如果你是一個熱血的跑者，希望能在全世界鏡頭前展現台灣精品及台灣的驕傲，快來加入我們吧！

2019「台灣精品代表隊」企業組隊發揮創意裝扮獲獎產品。 外貿協會提供

為讓台灣跑者們備戰柏林馬拉松，主辦單位預計於賽前舉辦訓練營，號召百位跑者參加，將邀請專業馬拉松教練，針對跑者最需要的跑步技能實地加強訓練並傳承柏林馬征戰經驗，所有已取得今年度柏林馬拉松參賽資格的跑者皆可免費報名參加，提前與其他台灣跑者彼此交流，一起準備在賽道上為台灣而跑。

今年受到疫情衝擊影響許多人的生活，台灣精品希望邀請民眾透過跑步維持健康並傳遞正面能量，「台灣精品代表隊」更有信心能夠順利如期出征，主辦單位表示：「新冠病毒疫情對全球民生和經濟帶來巨大衝擊，台灣同樣受到影響，但我們仍對台灣設計、研發、製造的產品充滿信心，符合我們台灣精品代表隊精神，不畏挑戰和困難，都能發揮台灣精神，繼續創新驚艷全世界！」

2020柏林馬拉松台灣精品宣傳大使徵選活動從即日起至5月30日(六) 晚上23:59止，相關活動辦法及報名方式請上活動官網。