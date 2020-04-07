日本馬拉松狂粉必跑賽事—神戶馬拉松
1896 年，於希臘雅典奧運會舉辦了世界第一場馬拉松，那你知道日本第一場馬拉松發源地在哪裡嗎？
1909 年，日本的第一場馬拉松比賽在「和牛」而聞名的神戶舉行了！
參加第 10 屆的神戶馬拉松，這可是日本馬拉松起源地。（圖片來源：神戶馬拉松）
神戶隸屬日本關西地區，經常與京都、大阪這兩個觀光勝地齊名，也是大家到關西遊玩時會同時安排遊玩的地方，這三個城市也都各自擁有大規模的馬拉松賽事。
感謝的心 像向日葵般的金色波浪（感恩和友誼的向日葵）
神戶馬拉松至今邁入第 10 屆！神戶馬拉松最讓人津津樂道的就是起跑前，所有跑者一同戴上黃色手套的儀式，黃手套象徵著樂觀向上的向日葵花，代表著對當年阪神大地震災後復興的應援與感恩之情。當所有雙手朝向天際揮舞時，如向日葵花田一般的金色波浪，實在是扣人心弦啊！
伴隨陽光、山巒與海洋
這份感謝正是神戶馬拉松不變的主軸，神戶馬拉松舉辦，不僅僅是「為了自己而跑」，更重要的是「為大家而跑」。「感謝與友情」的訴求也體現在神戶馬拉松的徽標上，上頭的紅藍綠三色，代表了神戶市旗、兵庫縣旗與日本國旗，是團結一心的象徵。
紅藍綠三色代表了神戶與神戶馬拉松的精神（來源：神戶馬拉松網頁首頁）
神戶四面環山川、海洋以及太陽。神戶是日本最早的通商港，具有海港城特有的開闊，還有大自然與大都會兼容並蓄的時髦。
不僅有城市景觀、自然風情，著名的中華街更展現了神戶多元的風貌。（圖片來源：神戶馬拉松）
與自然的融和性
恰好神戶馬拉松的參賽路線貫穿神戶市區，將涵蓋最著名的觀光景點，包括中華街、充滿海岸風情的須磨海水浴場，以及世界最長的斜吊式大橋明石海峽大橋、神戶市地標的港口塔等，跑步同時也療癒了身心。
做為跑港町和神戶的神戶馬拉松，跑者可以欣賞有開闊的海景伴隨。（圖片來源：神戶馬拉松）
沿著海岸線奔跑，不僅一覽城市風光也療癒身心。（圖片來源：神戶馬拉松）
路線一覽
神戶馬拉松路線如往年，由神戶市政府大樓前起跑 -> 明石海峽大橋西側折返 -> 市民廣場附近做為終點。可以看到熱門觀光景點，湊川神社、鐵人 28 號、南京町、神戶大橋、神戶港口塔。時間限制是7小時（參賽資格：可于6小時30分鐘内完跑的跑者），舒適的跑步時，也要留意各路段的關門時間哦！
神戶馬拉松路線（圖片來源：神戶馬拉松官網）
2019 神戶馬拉松路線介紹，與今年賽道相同。（影片來源：神戶新聞社）
獲得銀標
今年神戶馬拉松在世界田徑協會（WA）的主要公路比賽等級獲得了銀標，不管是轉播、頂尖選手參賽人數、交通管制、補給站、醫療救護等的系統是實質性的，參賽品質有保障。
2020 神戶馬拉松即將開報，來體會這個溫柔與堅毅並存的城市吧！（圖片來源：神戶馬拉松）
心動了嗎？來跑一趟神戶馬拉松，深刻體會這個溫柔與堅毅並存的城市吧！
2020 神戶馬拉松賽事資訊
舉辦日期：2020 年 11 月 15 日（週日）
活動時間：9:00 a.m ～下午 16:00 p.m
時間限制：6 小時 30 分鐘
- 人數限制：20,000 人
報名期間：2020 年 4 月 2 日（週四）12:00 起至 2020 年 7 月 31 日（週五）23:59止
報名方式：線上報名
相關網站：神戶馬拉松官方網站、神戶馬拉松Facebook專頁
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＊先到先得制
＊JTB 體育台網站註冊，成為會員後即可報名參賽
參考 2018 年跑友參賽心得
以上文章由 JTB 體育台贊助刊出。
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