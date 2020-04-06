訓練心得／從0-99%的努力

《序》

曙光×渣石訓練營

5個月前，讓自己重新歸零，加入訓練營接受新的訓練周期

跟著教練開的課表，在雨天、晴天、白天或下班後的時間

不論是獨跑或是和大家一起，一天天、一步步規律地按表操課

把握住每一次訓練的機會，就希望自己下一次可以更穩健的站上起跑線

《DNS的名古屋女子馬拉松》

殊不知一個新冠狀肺炎病毒打亂了全球人的生活步調

受到疫情的越來越嚴重的影響，接連著許多賽事被取消或延期了

從東馬開槍第一炮取消一般選手參賽改由僅菁英選手上場後

原訂3月初要參加的名古屋女子馬拉松賽事也跟著宣佈相同作法

這讓許多已報名的女孩們錯愕不已，心中不免失望、難過

想著這幾個月來的努力就要這樣白費了嗎？

好不容易排上的假期就這樣沒了，我不甘心、我不想呀

生平第一次還沒站上起跑線就這樣結束比賽了!!

但沒想到名馬大會突然宣佈為了讓大家可以拿到Tiffany 項鍊

佛心的開了一個線上馬拉松的活動

大家可以自選是一次完成≧ 42.195K或採分期付款(可分4次，每次距離≧ 10.5K)

上傳完成記錄後會再統一整理將完賽物資郵寄給大家

聽到這個消息，教練和幾位教練們聯手籌劃合辦了半馬／全馬自主測驗賽事

讓同學們為上半年訓練季做個最深刻的驗收

也讓名馬選手們也可以完成線上自主賽事

從賽前的路線勘察規劃、物資補給站設計準備、現場工作人員及Pacer們安排等等細節工作

可以感受到教練團的用心，為的就是要讓所有參賽的跑者們在一個安全的路線環境下

安心又健康地完賽並跑出佳績。

《有你們相伴的42.195K》

這次為了讓我能安心順利完跑，教練讓訓練營的男同學們幫我一起陪跑

同學還很貼心地準備選手&Pacer們的專屬號碼布

如同站上正式的賽道，要好好比賽一樣

賽前認真地幫想著如何幫我配速、帶補給、遞水，

就要我只要好好專心的跑，不用分心煩惱其它的事情

測驗當天一早來到了集合地點，看到陸續抵達正分頭準備的大家

還看到惠紋姐妹特地準備了加油板跑來幫我加油

微亮的天空，已悄悄露出的陽光，心想今天的天氣到下半場應該會是場硬仗

心中也不由自主的開始緊張了起來

最後一次跑在這個平常練習的河濱路線

但提醒自己照著平常練習的步調，盡力去跑吧

完成這最後一次1%的課表。

跟著大家緩跑熱身、拍完起跑前的大合照

在教練團共同鳴槍後開始出發

上半場由Du、Sun、YuFu三人陪跑

Sun在前頭提醒注意前面的路況

Du跟在旁邊提醒補水及能量包，還要負責拍照攝影記錄

Yufu在後方壓隊注意我的狀況

出發時的天氣還有點涼，先跟在大會4:00 Pacer後面慢慢調整體感與配速

聽著呼吸聲、計算著自己的步速，均速5'34'的時間順順地完成了第一趟8K左右的距離

回到起點跟Du要了第一次的能量包補給同時繼續朝第二趟出發

接著又來到了第一個水站折返點後沒多久卻出現一點的側腹痛

心裡os：千萬不要這時就發作呀，才不到1/4的距離耶

邊放慢些速度深呼吸慢慢調了一下有稍微好了些

但先暫不再多加快速度以免又發作

也儘量轉移注意力不去多想

這一趟均速5'32'的時間完成第二回

隨著太陽露臉、溫度上升、發現體力有些開始下降

原本還能跟大家說笑帶著笑容的表情，已經不見開始嚴肅起來了

墨鏡下的我心中只能更要自己更專心的去注意呼吸節奏

對向折返的同學、朋友們經過仍不忘給我大聲滿滿的加油

但已經沒辦法多分心回應著大家的鼓勵

撐過半馬終於要進入到下半場的階段了

均速5'35'的跑完第三趟24K的距離

原本跟在4:00配速列車後方的乘客也越來越少

心想再跑2趟就好、加油，你可以的

下半場換Ron和小黑上場陪跑

依舊是一前一後的跑在我周遭提醒我及提供補給

氣溫上升，陽光晒到熱到受不了，頭越來越低

補水的頻率越來越高，經過水站拿了水澆在身上降溫

看著前面4:00的配速員時而離自己遠了一點時而近了一些

發現自己開始有些掉速的狀況

沒辦法再加快速度但只要能夠跟在他們的後面撐住的話應該就還有機會

均速5‘45”的跑完這一趟，終於完成了32K左右的距離

最後一趟經過起跑點補過最後一次的能量膠和水

炙熱的太陽已經讓人熱到有點昏頭的狀態

不想再多抬頭往前看

還問了前面的Pacer是不是最後一趟了

看著手錶最後不到10k的距離

用著操場25圈的倒數的方式計算著

經過家附近水門入口時也想直接跑出門回家去了

心裡罵著自己明明就可以分期付款完成

為什麼要這樣累死自己的一次跑完

心中已有說不盡的os想要大聲呼吼出來

但又突然驚醒，20W課表都努力撐過了

也都完成了前面的35、6K距離

現在放棄掉你是笨蛋嗎？你甘心嗎？

大家都用心陪我跑到這裡了

最後的5K左腳外側底開始痛了無法再加快速度

還一度痛到忍不住的停下走了幾次又趕緊用快走的方式慢慢跟上跑著

剩下我跟車的4:00Pacer和同學們也一直回頭留意我的狀況

看著手錶的配速已經掉到6分初頭了

撐的住或許只能勉強的吊車尾破四

最後1公里補過最後一口水

大家最後仍努力的想幫我達成目標

用盡那僅存1%的力氣再跑出去算好差不多的距離再折返回來

最後300公尺手錶響起04:00:00的那剎那

我知道破四目標無望了

大家在終點拉著團旗等著讓我衝線，最終以4:01:17完跑

進終點後耳邊充刺著大聲幫我加油、鼓掌呼喊著~~恭喜完賽丶你好棒…的聲音

墨鏡下的眼淚一直強忍不掉下

沒想到在看到教練衝出來迎接我的那一刻終於潰堤了

(當天還特別用心換了西裝來等待選手們回來)

結束了，終於結束了

5個多月來堅持到底不間斷吃著課表

中間一度跑到懷念人生

覺得已經快被朋友給邊緣化

跑完這一刻所有的壓力終於可以全部卸下了

破四的目標雖然沒有達成，心中難免留下點遺憾

但這幾個月來的訓練無論是在體能上、心理面已經讓我又累積了不少的能量

好像又讓自己默默的進步了些

恢復緩和了一下情緒

謝謝大家陪我一起完成這次的課表

暫時先不再想著要破四這件事

唯有持續讓自己再累積能量，不去刻意強求，也許那天自然就會達到了預期的目標

現在開始我要耍廢開始放鬆去

最後要感謝各教練團聯合辦了這個自主賽，讓大家有機會可以完成賽事

(跑步人生這麼多年還第一次遇到DNS的賽事)

謝謝當天所有參與的志工、Pacer們、一起在賽道努力的所有選手們

因為大家無私的付出、努力，讓這場自主測驗賽留下滿滿深刻的回憶

熱心的名馬學姐還帶了完賽禮項鍊來讓大家感受一下從執事手中接過項鍊的感覺

《感謝》

☆ 謝謝教練-光頭神童 李翰暄

從去年夏天到現在近9個月的時間一直以來的用心指導

透過專業的指導、科學化的訓練、嚴格的要求

從簡單又基礎的跑姿、呼吸、肌力訓練及放鬆、營養知識補充課程

到兼具質量與耐力的間歇、長距離配速跑訓練……等等

不同強度質量階段性的訓練課表內容

加強提升了跑步需要的各種技能與知識

在課表也會適時的給予調整以及心理層面上的鼓勵

尤其在這個訓練周期裡明顯地感受到課表內容的'紮實'

(雖然每次打開教練給的課表前總是要先大口吸氣或暫停呼吸個三秒鐘才行，看完都懷疑自己是否能完成)

後期的長距離課表也都適時的開了團練(那有教練遇到過年放假期間依舊認真揪大家團練的啦)

大家一起練的狀況下沒有讓自己有偷懶的機會

一步步幫自己累積成長的力量

看到教練在場邊盯(讀)場(秒)也會有股默默的安全感(這認真的背影真的很帥)

雖然現在你也因為腳傷暫時沒辦法回到場上

但也預祝你可以早日康復回歸

換我們去看你比賽，幫你加油💪🏼

☆ 渣石班的同學們

20W的訓練無論是自己或是大家都獲得了不少的累積

雖然這一次大家都無法順利站上起跑線完賽

相信只要我們一直準備好保持著最佳狀態

等下一次再站上賽道時就能好好的表現自我

也謝謝你們這一次特地降速的陪我完成自主賽

(降速陪跑別人的速度真的是一件辛苦的事!!)

還要謝謝顗文哥特地跟教會請假

騎車在河濱來回幫大家拍照

☆ 森跑黃金班的同學們

從黃金班相識到現在

跑課表的過程中總有你們的鼓勵與陪伴

每一次的陪(傷)練(害)讓我可以順利把課表吃完

還有里長不時的各項團購補給真的給它買好買滿

除此一起練跑完後的高強肚訓練也是重點之一

有跑有吃才有體力跑下去

✩ 小幫手-小鹿

謝謝妳總是幫我們上課拍照錄影，為上課內容留下精彩的記錄

拍下大家認真又帥氣練習的照片，還有剪輯製作出富有滿滿洋蔥的影片(真的是看一次感動一次)

✩ 其它默默給我鼓勵的朋友們

每每在跑課表時相遇的朋友，你(妳)們簡單的一聲'加油'

我都有默默收下的放在心中

跑步的路上有來自四面八方的朋友們一起真的很幸福也很開心

今年目前的生活步調稍微變調中

大家無法正常的到處去比賽跑步

等待疫情減緩回歸正常生活的日常

我們又可以一起回到賽道上健康、快樂的跑步

當下一次曙光再現時，就是大家好好表現、展現自己實力的時候了!!

未來的賽道上一起努力一起加油

★ 照片、影片出處來源：謝謝小鹿、明哲、顗文哥拍照、錄影

謝謝教練團官方賽事當天拍攝的照片&翔里長照片提供