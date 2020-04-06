訓練心得／椎心刺骨的莫頓氏神經瘤復原記

2019年底，一場非計畫中的賽事，我在馬場跌了一大跤，左前腳掌悶痛，延展至足趾，三、四、五腳指，像電波流動的燒灼腫脹及尖銳痛，腳掌無法均衡著地，只能跛行。足趾痛就像牙齒神經痛，雖是小事，痛起來要人命，折騰了三個月，歷經三位醫生束手無策，最後賽到一位針灸神醫，疼痛才得到舒緩。

停下腳步 聆聽它的聲音

身為一名長距離跑者，賽事中受傷是家常便飯。根據先前的經驗，我掉以輕心的以為，休息二、三天加上勤快的冰敷，疼痛就會神奇的舒緩，但這次顛覆我所認知的世界，這個痛不像以往那麼溫馴，真正踩到大地雷。痛了一個禮拜，再過二週就是渣打馬，時間捉襟見肘的緊迫感，疼痛好像無止盡。我得做點什麼來救救自己的腳，一向排斥吃藥的我，翻箱倒櫃找出之前看診醫生開的消炎藥、肌肉鬆弛劑，還真的立刻有效，症狀得到輕微的舒緩，疼痛指數從10分破表降到7-8分之間，狀況才一點點好轉，又學不乖心存僥倖的強忍著痛5公里、10公里偷偷的練跑。有跑有效果，不過卻是負作用。我一方面增加保護因子舒緩疼痛，另一方面又增加危險因子自主練習，終究，功虧一匱，病入膏肓愈來愈痛。這麼嚴重的腳傷，2020渣打馬拉松，能跑不能跑，我沒把握。

我承認得了「跑步成癮症』，幾天沒跑步渾身不對勁，在這個腳痛急性期，發揮賭徒性格，明知有麻煩上身，還奮不顧身的要跑步。每個成癮患者的背後一定都有個力量，像是酒精成癮者一開始是為了借酒澆愁；網路成癮者無法在學業上缺乏成就感，只好躲到網路世界去；購物狂從大量撒錢中獲得滿足….，說穿了「成癮者」的共通點是為了「追求短暫放鬆、平靜，獲得一時快樂、滿足，擁有自我支配力；但長期下來，卻有危害性，讓人不願意放棄，甚至無法放棄。」

我的大腦被制約，跑步讓我感到愉悅，每一次努力獲得一點點甜頭，愈加強化我的跑步行為，於是一而再、再而三地重複這種行為，只為了盡快達成目標。

賭徒性格 沒有「絕望」這兩個字

我有5年的跑齡，卻無法SUB 4（跑進4小時），拿到BQ是我的中程目標，今年只剩渣打馬和萬金石馬可以拿到認證資格。在這個節骨眼，速度與方向，孰輕孰重？毫無疑問，肯定是方向。道理很清楚明白，腳疼還要拼速度，腳廢了，也許就跟BQ無緣，但賭徒的心裡OS：「這一次，肯定會贏。」所有的希望，都放在眼前的這一次，深怕錯過而懊惱。掙扎了好久，因為心有餘力不足，完全無法再跑了，讓我放下執念，認真的去看骨科，第一次診斷是腳指頭拉傷（事後，我覺得不可採信），治療方法是吃消炎藥搭配復健，為了在短時間內復原，我還自己加碼，冷熱敷，停止練習，多管齊下，每天期待張開眼睛，疼痛out。都如此拼命，當然希望看到成效，可是，期待一天天落空，每天睜開眼睛想到要下床就開始焦慮，痛徹心扉的刺痛、撕裂、灼熱感，加上足部的腫脹感，超級不舒服，想到頭皮就發麻，我害怕走路，更別提跑步了。

2020渣打馬賽事當天晚上，左右腳連環痛，害我徹夜難眠，異想天開自創貼布療癒法。

賽事倒數一天，原本的左腳疼，傳染給右腳，左右腳聯合出擊，威力驚人，前一晚痛到失眠，萌生棄賽的念頭。怪怪，只要有賽事，我的腳就不安份，人的意志力實在太強大了。嘴上嚷嚷停止自我虐待，身體又往賽事會場前進，前一刻才承諾只去當加油團，下一秒卻雙腳踏在賽道上，被跑友帶著走，忘卻腳痛這件事。

2020臺北渣打馬拉松416作收，破4闖關再度失敗。對於成績，從棄賽到完賽，己令人欣慰，反倒是足趾的雪上加霜，磨難才正要開始。

舉步維艱的足趾痛

腳被我操到廢了，腳前掌和三、四、五指痛更劇烈，跛腳，只能靠腳板內側踩地行走。我把生命都投注在跑步這件事情上，明知不可而為之，不聽勸告，積勞成疾，造成罪孽，必須自我承擔。

再一次決定痛定思痛，好好的正視我的腳傷，異常勤快的做電療復健，也許是小洞不補，造成無法彌補的傷害，這次療程完全失靈，痛如影隨形，嚴重影響生活品質。換了診所照X光也沒有骨折，到底哪裡出問題？找不出真正的原因，就無法對症下藥，當務之急應該找對醫師，上網蒐集一下，病名愈來愈清晰，前足底疼痛（蹠痛） ( metatarsalgia )。

至於，造成的原因，網路說：「造成蹠痛的原因很多。」我從跑者的身份來分析，應該是過度使用(overuse)，以及跑姿不正確導致足底壓力分佈不平均，過度集中於蹠骨頭所造成。

過去，我已做過的治療有：急性期的冰敷消腫、吃消炎藥、肌肉鬆弛劑、擦消炎藥膏、物理治療熱敷+電療、自創民俗療法左手香消炎、停止練跑，做了一堆努力仍然無法緩和症狀。

黑與白之間還隱藏灰色系

努力治療看不到效果，無止盡的痛苦，我再也無法忍受。病急切忌亂投醫，所以，另謀聽起來很厲害的足踝外科專家治療，希望找到足趾痛的真正原因，達到藥到病除之效。這次來到大醫院，看診的過程不如預期，遇到沒耐心的醫生，他的理論是天生足趾不良，不可逆天、勉強，跑步沒有那麼簡單，42K不是一般人的腳可以承受的距離，勸你立刻懸崖勒馬，騎腳踏車、游泳都可以，別再鐵齒硬要跑步換腳疼。我表面乖乖的聽訓，內心不服氣：「如果我要放棄跑步，就不用來找你。我需要你的幫助，克服逆境，不是來讓你叫我放棄。」我遇到一個沒有同理心，完全不懂落難者心情的鐵面醫生。

當天門診還是有收獲，醫生的初步診斷疑似患了「莫頓氏神經瘤」，沒有做任何舒緩疼痛的治療，他慈悲的讓我插隊做軟組織超音波，但也必須再忍痛11天以上。做完超音波及回診看報告確診是莫頓氏神經瘤，長在第三根和第四根跖骨之間，導致神經腫脹，修復功能嚴重受損。至於如何治療，鐵漢醫生說：「我的專長是手術切除腫瘤，術後有後遺症，會不定時的反覆神經痛，季節變化時更明顯，因為，手術時一定會傷到神經所致。如果你決定要開刀再來找我，若想尋求做其他的治療方式，像是局部注射類固醇、或更高階的復建就另請高明。」

足疼終結神醫：中醫針灸師

既然術後有後遺症，手術就不是選項，恭敬不如從命，我的選擇當然是另謀高明。

其實，門診第一天，我就感覺跟醫生不對盤，2/10看完西醫馬不停蹄立刻換診找中醫師。我隱瞞剛剛從西醫那兒受辱，一切從零開始，娓娓道盡1.5月來一直為腳疼所苦。中醫師似乎司空見慣，沒多贅詞，只說一個禮拜針灸兩次加吃藥，治療時程因人而異，要有耐心。我這個人天不怕、地不怕，就怕小小的針頭，活這麼大了打針還會哭的像小嬰兒般眼淚大珠小珠落玉盤。為了能重回馬場，我豁出去了，只要有一絲希望，願意挑戰驚悚的的治療，豪爽的答應針灸這種療法。下針前，我故意跟醫生開講分散緊張的注意力，說時遲那時快，啪~啪~啪~數秒間我的頭蓋骨、大小腿及腳背已佈滿針頭，這個中醫師下針只能用三個字來形容：「快、狠、準」，一次療程30分鐘，療程結束，中醫師信心滿滿的叫我下床走走看，真是太神奇了！第一次療程立即奏效，疼痛明顯舒緩，走路輕鬆多了，不由的大讚「神針！」，看來我的貴人終於出現了，眼前的道路一片光明，當下決定從此在這兒耐心的治療。

針灸的目的是舒筋活血，行氣止痛，從2/10~3/12，我總共做10個療程，想說來個十全十美。前八次，因為症狀不明，字隻未提「神經瘤」這個西醫的病名。中醫師都只是在做舒筋活血的療程，最後兩次從軟組織超音波的確診，有加強腫瘤的針穴。回顧針灸的療程，疼痛的急性期有明顯的效果，從第四指疼痛指數10分降到3分左右呈現停滯的現象，最後慢慢的降到只剩下2分痛，腳趾有輕微的剌痛以及腳前掌緊繃感的痛還在，腳掌仍然無法均衡的使力。但很明顯，從針灸治療看到成效，跟醫生討論後，決定剩下的2分痛就靠自我修復功能來接棒。武漢肺炎賽事全部取消，我也趁早死了SUB4的目標，完全停止練跑，以騎腳踏訓練肌耐力。

方向對了 就只剩下速度

停止針灸治療又快一個月了，目前疼痛指數只剩下1分，已經恢復到之前賽事密集期的狀態，腳前掌輕微的緊繃痛感。這次受傷的滋味煎熬難受，復建之路充滿荊棘，好不容易康復到這個程度，就再繼續忍一忍，等一等吧！只要，方向對了，就只剩下速度而己。我相信能夠以最好狀態重回馬場，再創跑馬人生的高峰。