跑步知識／學習姿勢跑法不再是難事！

「熱愛跑步運動的你，追求速度與成績的背後，姿勢真的跑對了嗎？」無論你是想的傳授指導他人的專業教練，或是想要精進變強的市民跑者，將這套課程學以致用在日常訓練或比賽上，身體的反饋將使你受益良多；Level 1 由華人跑圈大力推廣的徐國峰教練親自授課教學，五月的 Level 2 課程更重金禮聘羅曼諾夫博士與你面對面，想要無傷完賽又突破個人最佳嗎？千萬不可錯過這難得的機會。

身兼教練與作家的徐國峰，透過不斷鑽研與累積，期許將姿勢跑法推廣給更多人受用。(圖片來源：轉身)

姿勢跑法（Pose Method of Running）是由跑步技術專家尼可拉斯·羅曼諾夫博士（Dr. Nicholas Romanov）在 1977 年歸納的跑步方法，以三大概念為核心：Pose（關鍵姿勢）、Fall（落下）及Pull（拉起）；科學證明指出：「姿勢跑法可以有效減少膝蓋 50% 的衝擊。」

用重力理論來解釋姿勢跑法，是由另一個角度切入肌肉的角色，清楚定義跑步技術的任務在於避免受傷，透過後天勤奮努力、提升運動表現；相比之下，在其他體系較少有如此重視跑步基礎。

談到此次姿勢跑法 Level 1 跑步技術專家認證課程，徐國峰教練收斂自己一套簡單易懂的教學方式，「在羅曼諾夫博士和他兒子創立的姿勢跑法架構下，我做了些微的調整，將重要理論搭配過往經驗和邏輯，並透過身體實作感受；參與的學員們非常投入室內外的教學與訓練，兩人一組更可以觀察他人與揣摩正確動作，達到互補作用。

徐國峰教練從不同面向探討姿勢跑法與跑步技術的關聯性。(圖片來源：轉身)

每個學員神情認真投入，透過實際戶外操作姿勢跑法的分解動作。(圖片來源：轉身)

徐國峰教練親身示範標準動作，讓學員們分組操演、相互觀摩與修正。(圖片來源：轉身)

學員們運用所學、相互提點夥伴正確姿勢。(圖片來源：轉身)

用身體感受姿勢跑法的力量與技巧。(圖片來源：轉身)

為了健康不受傷的一直跑下去，越來越多人投入姿勢跑法的訓練。(圖片來源：轉身)

兩天 Level1 的課程中，學員們真正接觸與了解姿勢跑法的起源、理論基礎、運動力學和跑步技術之間的關係，透過室外分解動作教學與跑姿分析調整到最舒適的狀態。究竟學習姿勢跑法的好處有哪些？身體又獲得多大的反饋感受呢？話不多說，直接讓學員和助教與大家分享親身經驗吧！

林菁卿 (婦產科醫生)

「我是受到醫院的院長啟發而踏入跑步世界，2019 年艱辛地完成人生第一場馬拉松─大阪馬拉松，比賽前擔心自己無法順利完成 42.195 公里，而很早開始投入各式訓練，不斷輾轉學習而認識了陳士登助教，去年特地前往上海進修姿勢跑法的專業課程，今年則是抱持著「持續精進自我」的心態來強化技戰術。」

學習姿勢跑法後，林菁卿可以從容享受跑步的當下，可以觀察周遭發生的人事物，不再害怕自己可能有被關門的危機；這兩天課程中最印象深刻的部分是關節活動度，由淺入深喚醒關節附近的筋膜，感受身體柔軟變得有彈性、敏捷度也提升不少；自從武漢肺炎爆發導致國內外比賽取消或延期後，幾乎沒有練跑，身體舊疾和關節僵硬都逐一浮現，儘管訓練過程很喘很累，重拾運動後身心都變得愉快舒適。

受訪學員─林菁卿與林士聘，學以致用、不斷演練姿勢跑法的技戰術。(圖片來源：轉身)

林士聘 (政治大學 EMBA 戈壁挑戰賽選手)

「我是戈八 A 隊的競賽選手」意氣風發的林士聘簡潔地自我介紹，當初為了要徵選代表政大參加兩岸商學院的戈壁挑戰賽，在日常訓練和征戰戈壁過程中，看到許多人因為跑量大或是肌力不足受傷，某天恰巧看到姿勢跑法書籍而開始自學研讀，接觸姿勢跑法至今約 3~4 年，真切感受到不再那麼容易受傷。

「戈壁挑戰賽比較像越野跑，除了基本跑量外，也會強化不同訓練方式，例如跑鐵軌或沙灘培養標準的跑步技術」；林士聘在跑完戈壁回來後，因緣際會下兼任政大 EMBA 教練，希望可以將這套健康不受傷的跑法帶到跑團；透過這次姿勢跑法的認證課程，學習 3 個元素的動作細節，在指導他人時更可以提供完整建議。

陳士登助教 (姿勢跑法專職教練)

「 練習跑步過程中，我會想知道怎麼練才能更快，大量練習下導致左膝反覆疼痛不適，直到與國峰教練成為朋友、接觸姿勢跑法後才逐漸傷癒，再也不用看醫生」

陳士登助教 (左1) 也是姿勢跑法的受益者，希望專業教學能幫助更多喜歡跑步的人。(圖片來源：轉身)

陳士登自知成為姿勢跑法的全職教練有很多困難需要克服，非科班出生、也沒有厲害成績，但邏輯簡單易懂的姿勢跑法可以給予明確解答，是一套有系統性的教學方式；其中最印象深刻的是單腳站在地板上靜止不動 30-60 秒的練習，過去比較少提及為什麼要這麼做，而徐國峰教練用一句話解釋─「我們要站在一個很穩固的支撐，才能有效讓自己體重往前落下。」

除了自身感覺很重要外，姿勢跑法也依賴穿戴式手錶或儀器，分析腳停留在地面的時間，停留太久可能會造成下肢有受傷風險，由此客觀數據判斷進步的幅度。

姿勢跑法 Level 1 課程順利結束，教練與學員們更期待五月份與羅曼諾夫博士面對面的教學與討論。(圖片來源：轉身)

徐國峰教練提及：「此次課程由「跑步學堂」主辦，未來在臺灣也會朝內訓機制方向前進；過往大家習慣從體能對應跑步訓練，而姿勢跑法則是強調從技術觀點來看待不同課表，不論是間歇、長距離或配速區間；姿勢跑法分為四大類─體能、力量、技術和心智訓練，Level 1 是強調跑步技術，透過「速度訓練法」來幫助學員們提升對於跑步技術的知覺，Level 2 則綜合四大類，由羅曼諾夫博士面對面討論、修正姿勢與動作，讓更多人感受姿勢跑法帶來的好處與改變。

※課程大綱簡介