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跑步知識／不費力的跑步技巧：體重轉移
用腳大力往下蹬、膝蓋往前抬高、身體往前壓、用力揮舞手臂，這些都是直覺上可以「用力」幫助加速的方式。有其他方式可以不耗費力氣的加速嗎？
越多比例的體重超過支撐點，就是逐漸在失去平衡。我們必須確認此時是完全放鬆的、維持著關鍵跑姿的姿勢向前落下。 就像影片中的滾筒一樣，全身同時一起往前。
「落下時，要將全身當作一個完整個體。」—羅曼諾夫博士的姿勢跑法，127 頁
有體重的地方才有力量
在開頭提到的幾種用力方式（往下推蹬、抬高膝蓋、肩膀下壓、揮舞手臂）都會讓手上的重量感跑掉。所以這幾種方式都不是「把體重往前轉移」的方式。
手上感受到的重量感，表示體重移往前方的比例。彎腰會使部份的體重被留在後面，手上的重量感會變輕。往前轉移的體重越多，加速度越多。更棒的是，這是不用力氣的加速技巧！
#跑步學堂
#姿勢跑法
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