跑步小品／喚醒更好的自己！

跟身體對話─我選擇用跑步陪自己走過低潮期

我是個30歲的普通女生，回想以前的我，除了學校必修體育課，根本就不是會去運動的人。還記得幾年前曾經在研究所寫論文期間，跟同學約操場快走。拿出大二必修零學分後，再也沒用過的球鞋來穿，腳一套上鞋踩在地上，居然開始聽到塑膠碎裂的聲音？？原來是運動鞋的膠底都放到脆化了呢！傻眼！！還被同學笑得要死，現在想起來也覺得很搞笑。有相關經驗的朋友會知道，研究生到了要寫論文的時期，總是多才多藝，沒有美術細胞的會去探索畫素描、不進廚房的變成會做提拉米蘇的小達人，就連我這種鞋底都脆化的人也開始想去運動呢！但那時運動這件事情，對我而言，是以不了了之作結。

時間又轉到一年前，會開始真的執行運動計畫淬鍊意志的跑起來，單純是到了人生的一個低潮轉折點。我期許自己在這段低潮期，能選擇一件可以將精神寄託在上面的目標或計畫，陪伴自己邁向更好的身心狀態。那時想了幾個方案，包含再寫一本學位論文、來學個第二語言、去考工作相關的專業證照、還是學烹飪做食物、再不然出遠門去旅行好了......猶豫著下什麼樣決定的同時，也正好那陣子收到先前健康檢查報告出爐，上面顯示本人的體脂肪率，已經隨著年齡，已同步上漲到微超標的狀態。最後，我把前述精神寄託選項方案都先暫緩，直接把年終獎金改為規劃找回自己的身體健康。這是我給自己的30歲生日禮物，前提是必須要淬煉意志，靠自己努力！接著，在2019農曆年後，這個天外飛來一筆的決定急轉彎，正式的開始進行。我，以運動為方式，來開啟自己與身體對話的序幕，連帶希望減掉我那超標的體脂肪率。

2014年時還沒有運動習慣前的我

踏出第一步─找到合適的輔助工具

回顧這個倉促開始卻又異常順利運轉至今的跑步健身之旅，有了「去運動」這個想法的開端，最簡單的方式就是以自己為核心，相關的人事時地物著手，去找到身邊最能取得的一切資源來運用。因為我的專業學科偏人文領域，說真的有運動習慣的朋友不多，加上自己愛滑手機逛網拍。所以，以我的狀況而言，運動相關好下手的資源，幾乎是自己上網爬文找專業資源評比、找適合的運動環境、找相關運動App(例如：NRC、NTC、Strava…)、去搜尋選購球鞋、跑步衣、運動腰包、藍芽耳機等。總之，契機很重要，找出任何一個覺得喜歡的事物當作開端。同時，最重要的一點是妥善的守住預算，把運動計畫當成專案來管理！規劃分配後，較能夠幫助自己漸進式的將跑步這個新習慣，納入未來的生活中，才不至於太快執行失敗。我可是很認真的呵護這突如其來萌芽的意志力。衡量自己的健身知識與經驗完全是趨近於零，重新審視「去運動」的初衷與程度後，選擇了一間交通方便的健身中心，剛開始以跑步訓練為主、重量訓練為輔，將兩者綜合到初步的運動規劃，把自己完全投入這個陌生的未知領域探索。

訓練越訓越有趣欸─跟自己內心的懶蟲協商共處後，迎接每一次的運動痠痛

在亞洲普遍性過勞的工時環境下，其實每天固定排時間來運動這件事，真的是滿不容易的。且運動完隔天，常常伴隨著相應位置的痠與痛，就覺得：到底何苦要這樣逼自己～只是現在回想起來，記得在NRC的語音教練們的課程帶領下，淬鍊意志的跑步續航力，總能被馬拉松語音指導教練的鼓勵給維持著。在時間的累進下，有陸續感受到這些為了減脂的努力所帶來的附加價值：包含體重與體脂肪開始降低、體態變美，上班時間精神變好。而且可以為了定時運動，工作時的效率與專注度，都會在有限時間內提升。回頭看沒有跑步健身前的照片，自己看到也會嚇一跳。

以前的我，對胖瘦根本沒知覺，只覺得自己維持著有腰，微胖但也不會再瘦了的心態，一日度過一日，減重對我來說，就是克制口腹之慾，並沒有去運動這個想法。但是在我莫名其妙地，下定決心淬鍊意志的開啟運動計畫一年後，現在的我下巴變尖、整個人橫向體積縮小，精神氣場的強大度也變更明顯。低潮期，順利地跟著跑步減脂計畫一起移轉了。真切的透過跑步的計畫，感受到「身體是誠實的」這句話，是真的存在的！意思是指，能夠感受到：當妳做的努力都反映在妳希望的方向上，真的很幸福。當我意識到自己開始享受跑步帶來的成就感、跟內心的懶蟲協商共處，同步的能感覺到自己哪裡對或是哪裡感覺不對。

截至目前，我進化到有運動日的睡前，回顧當天的訓練或跑步發力位置運作等動作，去預期即將迎接的運動痠痛，將會落在哪個身體部位。跟自己的身體進行對話猜謎。睡醒後，再從身體的痠痛反映，揭曉前一天自己的評估是對或不對。同時想一想，再有下一次，我應該在運動後，先放鬆舒緩哪個身體肌肉部位等。這些過程都讓我覺得很有趣，看起來很自嗨，但我知道自己是在進步的狀態上。

小結─從呵護意志萌芽，現在仍在淬鍊意志中

我的跑齡尚淺，剛滿一年，累積的里程數也剛過620公里。這一年的期間下來，以NRC App紀錄顯示，總共跑124次，平均里程數大約落在5公里。單次最長跑步時間最久是跑100分鐘，單次跑最遠的距離是15公里。足跡主要都在健身房的跑步機上、再來是學校的操場，還有少數是返鄉時的產業道路跑。跟自己比，從最一開始跑5公里是8分速，到目前可以在24分鐘內跑完5公里。往回看這一年下來的每一步，我知道自己還不是很厲害要再多練習。不過，我從身邊運動朋友不多的狀態開始，到現在有很多健身房的老師與健友，可以一起運動，一起上團課挑戰跟老師課程規劃拚了，這些努力的累積滿可觀的。

現階段沒有加入任何跑團，但未來也不排斥往這邊探索看看。而參與實際路跑活動這部分，有報名原訂今年3月29日的台新女生路跑，只是目前因應疫情延期了，就暫且期待後續發展囉！先繼續自己練。最後想分享的是，每個「人」作為個體，都會有跟自己獨處的時刻，自己就是陪伴自己最久最遠的伴。面對低潮期，能夠用任何方式找回身心健康的自己是重要的。即使在平日生活中，會充滿各種與人對話交流的時刻，也別忘了跟自己相處對話，這是我在29歲才開始學習的功課。

在30歲前，人生低潮時幸運的有機會，選擇用跑步開啟找尋身心健康的方法，練習與自己的身體對話，現在可以相對從容的面對生活的各種挑戰。在跑步與訓練開始後，30歲生日測量Inbody的結果，體脂從健檢顯示的30%成功的降到20%！覺得滿喜出望外的，很開心自己階段性的努力，以及中間過程中遇到的人事物輔助，讓我有很好的運動經驗。但是我知道，能夠長期堅持下去，才是真正的考驗，所以，淬鍊意志的路，現在才剛開始，我會繼續跑步與訓練下去！一起共勉！