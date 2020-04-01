訓練心得／名馬之路 不安的靈魂愈跑愈瘋魔

本文是一個體育成績極差，去年才忽然熱愛跑步的，四十多歲熟女的心路歷程。文長，但熟女姐妹們可以耐心看看，是否妳也曾有相同的心情…..

為什麼我會在跑步？

有時候自主練習的時候，我會忽然想起這個問題。

雖然從小我就不是個運動咖，但是成年之後，為了維持良好的健康（身材？），我一直都保持中度運動的習慣。大學的時候一週會去游泳池ㄧ到兩次，實習那年跟男友異地戀情分手後，隔天立刻到附近的佳姿韻律教室報名（你不愛我但我還是愛自己的概念），有氧一跳就跳到佳姿倒閉為止。小孩出生後根本沒有自己的時間，極限健身中心的會費可說都浪費了；一直到去大陸出差時，被對岸的同事指正我不能把生三個孩子當作養小腹的藉口，就這樣我每天在家對著DVD自己做有氧或核心運動，每天三十分鐘，強度不高但也可以讓我放膽吃美食。

一晃眼過了四十大關，在家中自練的運動量只能維持基本健康，再也無法控制身材；但說到要進行別種運動，超沒有運動細胞的我跟所有球類都無緣（唯一打得好的是保齡球和撞球？），游泳又要一直洗頭好煩啊！雖然老公五年前曾經勤練後，跑過二次台北富邦馬拉松半馬（那時還是富邦人壽主辦），但我對於這種每踏出一步，就要承受地板對腳踝/膝蓋/整個身體反作用力的運動不感興趣。我跟老公說，最討厭的運動就是跑步吧，每一步都好累又無聊。

用力回想我會開始跑步的原因，其實是因為腳受傷？四年前我開始把車停在公司的地下停車場，這麼一來我每天會走的路只有我家到樓下停車場的那五十步，和公司停車場到辦公室的那二百步。沒多久我去英國自助行，明明穿的是平底鞋，卻第二天腳就開始痛，第四天腳踝就腫到不能穿鞋，到了愛丁堡居然有一整天都不能出去逛，全程一跛一跛第玩了二週。隔二年我們全家要到加拿大洛磯山脈自助，這回我提早二個月開始練腳力，每周二次爬我家後面的山坡步道，卻在出國前二週，下山時腳不夠力，左腳一拐往下摔三個階梯，斷了某條韌帶，最後帶著包成一大包出國，還享受了殘障人士的機場禮遇。

復原之後也不知道從哪一天，我開始跑步。好像是爬一模一樣的山路無聊了吧。剛開始真的好痛苦！在家裡附近的馬路，週日清晨跑的第一公里，花了九分鐘。但是喜歡東逛西逛的我，邊跑邊參觀附近的店家，發現原來附近有這麼多早餐店啊！下週就想，再跑遠一點去看看沿路還有什麼店家。慢慢地經過很多不同的街道，有時夜跑還邊看看人家的店或著各類診所裝潢漂不漂亮，生意好不好……慢慢發現，跑步可以帶我對周遭的事物有更多的認識（當然玩手遊抓神奇寶貝也可以啦）。

後來公司的群組裡有人揪團，要跑2019年三月的蘆竹濱海馬拉松。我報了十公里組，想說從2018年十月開始慢慢練，應該有機會把十公里跑跑走走完成吧！沒想到賽前那幾天都斷斷續續的有雨勢，我把雨天的裝備都備好了，想說小雨我也要去跑，沒想到凌晨三點半起來，看到的是窗外的傾盆大雨……我一直在窗邊等待雨勢變小，到了五點卻還是大雨滂沱，好想開車出去啊，但這種天氣去跑一定會感冒，會被老公罵死的！眼看再出門也來不及報到了，只好回床上去睡，一覺醒來窗外已然放晴，後來聽同事說開跑時就沒有下雨了，啊啊啊啊啊！準備了這麼久，我的第一場路跑賽耶！悔恨加憤怒，後來我整整氣了一週。

後來事實證明我的氣延續不只一週，蘆竹馬沒跑到後立刻上網研究，連續報名了5月12日台北舒跑杯三公里（帶著兒子去跑），和5月18日的台北星光馬拉松11公里。這樣還嫌不夠，連炎炎夏日的七月也報名了桃園星光馬拉松11公里，後來聽人家說可以每月一馬以賽代訓，於是分別又報了九月的永慶盃，十月的長榮馬拉松，都是11公里的賽事，但同樣十月也報了寶礦力路跑，第一次挑戰半馬。

這半年間也在FB上看到我的幾位國中同學，有人參加鐵人三項，有人抽中了東京馬拉松，另一位有氣質的女同學則Po出她參加2019名古屋女子馬拉松的相關照片，全部是女孩子參賽的香香馬，以及完賽後的Tiffany項鍊，一切都好夢幻啊～（不過我們絕對不是體育班，是升學班）有天跟剛跑過半馬的學妹聊起，約他說我們練強一點，後年去跑名馬好不好？學妹本來說半馬就夠了，不想花上半天四五個小時跑全馬……想不到過一陣子居然主動Line我，想參加明年的名馬。明年？我今年七月最遠才跑到15公里而已耶，有可能嗎？

我想讓它變成可能！今年已經四十有三了，雖然在路跑界這個年齡只是中堅分子而已，但我一向體虛，能這樣跑還有幾年？要挑戰全馬就是這二年了！趕緊來研究名古屋女子馬拉松的報名方式。

名古屋女子馬拉松設立於1980年，獲得國際田徑總會(IAAF)認證為金牌賽事，是世界上最盛大的女子馬拉松賽事，每年吸引1萬5千名以上女性共襄盛舉。要注意的是只有全馬(42公里)可參賽！不過限制時間為7小時，相當於每公里配速10分鐘，就算快走也可以完成，前提是你要可以快走七小時（還是要練啦）。此外，跑完全程的跑者，還可以得到令人開心的特別獎賞：「TIFFANY & Co.」項鍊一條作為完賽禮，而且是由帥哥執事親手為你戴上喔。這樣就可以了解為什麼台灣的女性跑者會趨之若鶩了吧。

既然決定了就一定要得到參賽權

最常見的報名方式，就是前一年的9月會開放登記，9月中公佈抽籤結果，沒錯，因為太多人報名，所以要用抽籤的；據說2019年的中籤率只有37%。如果一人參賽，當然可以很瀟灑的說，今年沒抽中好吧明年再戰；可是我們女性同事連我共有三人有興趣，三人一起中籤的機率低到不行吧！

又研究了一下名馬英文官網，如果是想報慈善名額，必須要有一個日本地址，主辦單位才能把資料和號碼布寄給你，沒有日本朋友的我們就無法了。後來我選擇了「參賽權＋二晚住宿」的包套名額（Entry package with accommodation），這樣住宿的部分也比較不用傷腦筋。

接下來就是漫長的練習！由於是門外漢，又沒有時間可以參加跑班跑團（住在桃園，又得顧小孩），只好自己研究自主練習，初期把運動筆記和相關的跑步網站每天當報紙看，陸續研究了跑姿、跑量的相關知識，慢慢了解什麼是輕鬆跑、間歇、LSD，從每天4公里、6公里慢慢累積跑量，不停研究下半年有什麼賽事適合參加。9月的永慶盃10K跑完之後，在Running Quotient的網站上看到有線上教練的服務，於是和Hank教練結緣（他同時也是好時光名馬跑團教練），請他幫我規劃下半年的課表和提供諮詢。10月的長榮馬10K跑出57分的成績，但下橋時仍賣力維持速度，肌力不足的我很快就面臨第一次腿傷，左膝韌帶水腫，接下來的課表都很難執行。

到11月田中半馬前夕，問復健科醫師我可以跑嗎？有在玩鐵人三項的醫師建議，慢慢跑，貼肌貼，不要勉強，於是一路吃吃喝喝歡樂得不得了，老公在終點怎麼等都等不到。過了二週又參加Zepro Run板橋場（真是大膽），這一次前面跑太快，第一次體驗什麼叫撞牆，但也得到了半馬二小時15分跑完的成績。

對老公來說，跑步是一種簡單又經濟的運動；對我們女孩子來說就比較華麗了（這是指要花的心思和金錢）。自從照著教練的課表練習，一開始肌力跟不上，左膝腫起來，右小腿拉傷，以往脆弱的腳底居然左右腳輪流長了疣（類似雞眼），在皮膚科冷凍治療，還得用刀片把菌絲刮除，居然治療了七八次（這算什麼運動傷害啊…）。這期間每週都到復健科做徒手治療課程（自費），每週去視障按摩站一次放鬆腿部肌肉（自費），每天跑完上班前還得放鬆肌肉，用滾筒滾二十分鐘，晚上邊看電視邊練核心……可說除了上班之外，心力大多放在訓練上了。女生在保養真是複雜啊！不像我老公穿上跑鞋就出門跑，回家也懶得收操放鬆，這樣最高月跑三百三居然也沒有受傷，真是神奇。

至於裝備，一開始我只有一雙Nike Turbo跑鞋，後來愈研究愈有心得，先去Asics旗艦店做了足測，測出我是低足弓，就買了一雙Asics Kayano 25，但是Kayano對我來說腳感太重了，後來馬拉松世界的店員推薦我Brooks Aderenaline GTS 19，一穿上就覺得鞋底柔軟又有彈性！只可惜我被建議買26.5cm（預計跑全馬腳會漲），門市沒有賣這麼大的，最後從Amazon前後訂了二色，又再多訂一雙Brooks Ghost。穿了Brooks這款緩衝較強的跑鞋之後，膝蓋疼痛的狀況似乎也改善了。後來情人節，又跟老公一起買了一雙虎走…..現在鞋櫃裡高跟鞋都快被丟光，都被休閒鞋和跑鞋佔據了。

其他配備也是陸續添購，跑衣跑褲跑襪跑帽壓縮褲Garmin手錶陸續添購，塞滿二三個抽屜；沒在跑越野的我，最後連水袋背包也買了！對女生來說，穿上漂亮的跑衣出門，也會成為練跑的動力之一！以往休假就是逛百貨公司，練跑期間常去的居然是馬拉松世界和各家運動品牌門市。運動對女生的習性改變真大，不變的是仍舊愛逛愛買的心～

為了寒冷的天氣所準備的裝扮，穿上跑步用羽絨背心

賽前二個月 戰力持續加強

訓練來到十二月，和老公同事一起參加了臺北馬拉松。衝著IAAF認證銅級賽事而來，參賽者真的好多！大夥兒一起跑在平常車水馬龍的仁愛路、中山北路上，邊跑邊享受把台北繞上一圈的快感。可能進入十一月後傷勢穩定，教練給的課表執行率超過九成，月跑量也終於超過200公里，所以這天雖然天氣很熱，但表現還算穩定。前面8公里配速中規中矩，到了中山北路喝完好不容易拿到的奶茶後，發現比預定時間落後，後面一路持續追趕，補給站停留時間縮短，最後以2:25的時間跑完。雖然比Zepro Run的時間慢了十分鐘，不過到橋上跟地下道上來都還很有精力，跑得很痛快！

一月中，賽前最後一場比賽，也是經典的賽事：台北渣打馬拉松。這是我第一次報名全馬項目！賽前最長曾經自主訓練到26公里，因此渣打以30公里為目標就好，不要躁進。前面15公里模擬賽事配速，以7分20秒的速度輕鬆跑，等到和半馬分開，轉進河濱公園時，周圍人已經不多了。上了一次洗手間之後覺得輕鬆許多，腳步輕快了起來，不一會兒遇到了折返的人潮，才知道原來全馬組也有這麼多人報名啊～滿懷期待地想，折返點是不是快到了？事實上後來證明那真的很遠…..幸好渣打這天超適合路跑，氣溫約14度左右，全程陰天，偶爾夾雜著飄飄的細雨，風也不大，事後聽說很多人這天都破PB！過了30公里後自拍一張，傳給教練說我要繼續挑戰囉！這時都還可以維持7分半的速度慢慢推進，全程補給不間斷，居然沒有撞牆！到了40公里才覺得小腿真的到上限了，最後二公里就用走的回終點，把我路跑的紀錄留在40公里！初馬還是要留給名古屋！

風暴即將來襲

一月開始，新聞就開始關注，遠在中國武漢發生了不明的肺炎疫情。過去十年以來，H1N1、韓國的MERS，疫情也都一度緊張，但始終不曾威脅到我們的日常生活。到了過年前一週，發現網路群組中訂口罩的人愈來愈多，也跟風訂了二包，想說浪費也就算了，買一點心安。沒想到過年前幾天武漢就封城了！心中警鐘大響，畢竟17年前的SARS也都是經歷過，N95口罩一周一個的日子也體驗過的，只是多年前大家那麼害怕，疫情不知怎的也就緩解了。想說這次也頂多一個月吧！過年期間還是每天晨起照表操課，被颼颼的海風吹到快倒退。

過完年上工了，工作量沒有因為疫情而下滑，反而忙得不可開交，心情很煩躁想說怎麼回事？二月以後預計工作安排要跟跑量一樣進入減量期的啊？一天中午同樣要去名古屋的同事看到群組訊息，我們訂的國泰航空因為減班，居然把我們的班機取消了！動作很快四人上網搶票，立馬又改訂了日航的班機。別的同事擔憂地問我：你們還要去嗎？我篤定地回答：去啊，當然要去！（那時日本的確診案例還只有個位數）我相信日本是很嚴謹的民族，疫情一定會獲得控制的？老公鼓勵我說，想去就去吧！了不起回來居家隔離14天，妳就好好待在主臥（有衛浴），我會幫妳送三餐，小孩我也會照顧。老公都這麼支持了，怎麼能不去！心裡雖熱，行李卻始終沒打包。

到了二月中，不可思議地日本本土案例逐漸爆發，橫濱停著一台鑽石公主號，上去採檢的人員只戴一個外科口罩，還確診了？每天對著電視吶喊：日本首相大人！快覺醒啊！！！隨著日子一天一天過去，公司也發布了希望盡量不要出國的消息，跑步課表還是天天練，但終於等到了那一天：名古屋女子馬拉松繼東馬之後，宣布一般跑者參賽權取消，改為線上馬（What?）。心中此時已沒有沮喪，而是覺得塵埃落定，鬆了一口氣。（因為心中的糾結掙扎已經長達一個月了啊）很快地報名了好時光舉辦的河濱馬團跑，結果又因名馬線上馬必須下午一點之後才開始（拜託我是晨跑族耶），只好取消，因為3月8日的中午我已搭上高鐵，和另外二個不能去名馬的姐妹，轉戰國境以南—墾丁。

追夢的最後那幾哩路

到墾丁離家很遠，也好似來到另一個國度。這回沒帶老公小孩，也是十幾年來難得的偽單身女子假期，把儲備好的體力都發揮出來！玩立槳、浮潛，第二天乾脆直接下去二小時的潛水體驗課程，穿上全部裝備背上氧氣筒，由教練領著潛入最深10公尺的海底，好漂亮！第一次看到各色的熱帶魚，不是在電視里裡，也比水族館的還繽紛，真的好過癮！

當然我也沒有忘了線上跑的任務，選擇了分四次11公里跑完的選項，第一天從南灣跑到墾丁大街，第二天開車到龍磐草原上盡情地跑山路，第三天從墾丁大街跑到船帆石，有山景有海景，跟在家裡附近跑課表的感覺又完全不同！這也算是旅跑了。

最後一段11公里，還是想要輝煌的跑完，於是報名了路跑名人Tomo在新竹辦的各種遺憾馬。原本預計跑半馬就好，可是跑完之後覺得還很有力，挑戰看看能不能跑完42K吧！畢竟也是練了這麼久。到了28公里的折返點還覺得活力十足，可是到了34公里後，終於開始久違的撞牆期（畢竟這週過得也太耗體力了啊），而且此時已經上午11點，已經曬了快4個小時的太陽，雖然腳還跑得動，但是我好想吐啊～肚子也在滾～心裡更是覺得無助，我該不會是全馬組的最後一個人吧？萬一我昏倒在這裡，可不會有回收車來載我耶？想到在家等我的老公，毅然而然在折返點前二公里回程了。

回程的路好漫長，日正當中沒有遮蔭，還有四五公里要走….此時忽然看到有人向我跑來，啊！是終點頒獎牌給女孩們的執事先生！原來工作人員怕我回不來，派人來把我撈回去，真是大感謝！好在有這位執事先生陪我邊走邊聊，還鼓勵我最後一公里再次跑起來，終於！我回到了終點，得到Tomo桑貼心準備的獎牌，雖然我最後的里程是40.6公里。群組裡的姐妹說：好可惜啊！只剩1.4公里了…不過我的心裏沒有遺憾，因為，我還是可以有夢，把初馬留給2021名古屋女子馬拉松的夢想…….

隔一週我做了例行的健康檢查，被醫師罵：妳的肝功能怎麼超過正常值了？要密切觀察！哈哈哈…..有年紀了，追夢不能太勉強。這陣子看來只能健康跑啦（每次跑4~5公里）。不死心地在最後一刻成功報名了6月7日的Zepro Run桃園場，想跑個山路的半馬，結果繳費後二天居然收到簡訊：因疫情影響，延到九月舉辦（無言）…..看來上半年不會再有任何賽事啦！好好休養身體，下半年再戰！明年名馬再見！（日本要好好做疫情控制啊……..）

❤️我的2020名馬成績 時間：一週 次數：4次 總里程：73.44K