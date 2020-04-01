訓練心得／丹鳳山軍艦岩 Trail Run
台北軍艦岩是熱門的景點
這次從奇岩站走到中和禪寺
再上到丹鳳山、丹鳳岩
再沿著步道到達弘大法師岩
再往上到軍艦岩步道的山徑土路
路況都非常良好、很好跑
再到湯守岩還有旁邊的熱海岩場
回到步道往軍艦岩繼續前進
會先到達206峰
再往前沒多久就到達軍艦岩
上面是很熱門的景點
所以人潮非常多
軍艦岩上面可以看到七星山、大屯山、觀音山、101
整個大台北的風景
視野非常好
再往山徑路段下山
穿過隧道最後到達陽明大學
山下有捷運還有很多商店可以補給
交通便利、路況又好的的路線
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