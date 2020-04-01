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訓練心得／丹鳳山軍艦岩 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

台北軍艦岩是熱門的景點

這次從奇岩站走到中和禪寺

再上到丹鳳山、丹鳳岩

再沿著步道到達弘大法師岩

再往上到軍艦岩步道的山徑土路

路況都非常良好、很好跑

再到湯守岩還有旁邊的熱海岩場

回到步道往軍艦岩繼續前進

會先到達206峰

再往前沒多久就到達軍艦岩

上面是很熱門的景點

所以人潮非常多

軍艦岩上面可以看到七星山、大屯山、觀音山、101

整個大台北的風景

視野非常好

再往山徑路段下山

穿過隧道最後到達陽明大學

山下有捷運還有很多商店可以補給

交通便利、路況又好的的路線

路跑

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