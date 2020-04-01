訓練心得／丹鳳山軍艦岩 Trail Run

我18歲的時候開始喜歡跑步，在那之前我一直都覺得自己是一個一事無成的人。我以前都會想，才18歲的人到底需要有什麼成就？當你聽到別人的媽媽在炫耀自己的小孩有多優秀的時候，你就會明白什麼叫做18歲以前的成

2020-03-30 09:27