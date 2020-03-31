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訓練心得／波士頓馬拉松延期了 329自主跑馬

運動筆記 / 李小錫

這幾個月因武漢病毒來攪局後...國內外大大小小的賽事不是延期就是取消！讓愛跑步的大家訓練及比賽的計劃一下都打亂了！

連我好不容易才取得的Boston Marathon也延期了！！從4月份延到9月份！不過最近美國疫情越來越嚴重了！會不會最後就直接取消了！也說不定！難過....看來要吃波斯頓龍蝦還真的不簡單啊！！要有一定的實力+運氣。

就這樣大家聊到何不挑一天來自辦一場自主全馬？！大家好像對這提議蠻有興趣的！尤其是吳大哥，隔幾天馬上拿出一面“老街溪馬拉松”的旗幟來！就這樣我們就決定3/29來辦一場自主全馬了！

講到老街溪的成員真的是來自四面八方！有老師，老闆，軍人教跳舞的還有我這個黑手...社團裡有跑超馬的，有拼成績上凸台的！還有拼3連馬的！當然也有像我一樣跑健康跑世界和平的....大家因為愛跑步就這樣湊在一起。

日期決定了，再來就是決定當天要跑的速度...因為我們跑團專跑超馬吳大哥的師傅→鍾大哥一直很想突破全馬330的關卡！我就提議那3/29我們就來配329完賽如何？！不停錶的喔！由小弟我來幫你擋風破風。

3/28還下著雨....感謝老天3/29號給我們一個跑馬的好日子，雨停了！天氣也變的好涼爽！

3/29一晃眼就到了...我計畫是跑老街溪新勢公園1.8K×22圈再+老街溪1.3K1圈這樣剛好42.2K，配速就4′53”/km～4′58”/km來推進，每1K賺5秒的時5K剛好15秒，每3圈5.4K補給1次每次停留15秒...一共會補給8次，要花2分鐘，最後均速落在4′58”/km 329完賽！

這次的路線。

我們的補給桌。

一出發大家還都很保守...很安份。

21K後就有人開始不安份了！衝了出去！而且是一個接一個...說好的大家跟在我後面大家一起跑329....結果大家都海放我這位329車長，我有我的堅持！說好的329就是329我要忍住！因為329對我還有一個更重要的原因！此時鍾大哥也下車了....

衝出去的結果就是30K後又被我抓回來的吳大哥...說到吳大哥他可是第一次跑24小時超馬就達到200K的神人！真的不簡單！不認識他的人以為他是玩田賽的3鐵選手....哈哈。

最後恭喜大家都順利完賽！這也是我第一次在老街溪跑最長一次的距離。

當然也是自己辦的比賽才有機會衝線！感受一下菁英跑者的福利....哈哈。

最後完成的時間....329。

堅持不停錶的訓練。

完成的分段時間。

其實這次會那麼堅持一定要329完成的最大原因就是因為329也是我的結婚週年紀念日....我也祝我老婆可以永遠幸福，快樂，美麗！

偶然在N大FB封面看到他寫的一段話→我的人生不是只有跑步！但跑步豐富了我的人生！...很有感，愛跑步的我真的要感謝老婆的體諒及包容.....讓我可以當個快快樂樂的跑者。

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