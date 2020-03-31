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賽事心得／丸龜半馬 24小時快閃日本

運動筆記 / Tommy Chen

影片版紀錄請看這邊 https://youtu.be/r-7mPLozTxE

我還記得一開始我知道這場賽事是2019，但知道的時候已經來不及報名了。在看到2020的招募活動時，第一時間便把報名表單填好直接送出。而其實等待回覆的日子有點難熬，主要是因為那個時間剛好還在年節期間，如果真的雀屏中選，那得跟家裡好好交代一下的說。在等待的期間我順勢做了點功課，並安排一下行程 想說可以好好的玩一下丸龜，體驗一下不同於東京大阪的日本。

交通

從台灣到香川縣丸龜市主要還是以飛機為交通工具，華航有直飛香川縣的高松機場，也有朋友建議如果時間充裕可以先到大阪，再搭國內線或是巴士到丸龜。不過由於跨完年後開始慢慢傳出新冠肺炎的相關訊息，對於長時間待在密閉空間本來就有困難的我 最終還是捨棄了去大阪轉乘的方式（其實原本是想要多玩一點時間～）。在確認要從桃園直飛高松後，因為手邊還有沒用完的可樂禮券，便直接在網路上訂好票。時間：2/1飛、2/2回，超級快閃。 

 

日本陸上交通接駁巴士

起始站：高松機場

終點站：丸龜車站

車資：1200日圓（單程 來回可一起買但無優惠）

回程因為時間較為吃緊，最後選擇直接搭小黃 車資：不好說。

住宿

而住宿的部分原本是打算要住APA丸龜站前館，但是因為最後只有一個人，加上是快閃行程，所以最後直接在Booking.com上面訂了距離丸龜車站只有0m的丸龜雙福旅館。這間住宿折合台幣約1000元，屬於膠囊旅社（說穿了就是一個床位），老闆老闆娘很客氣，但是英文有著濃濃的日本腔，不過還是可以溝通，住宿相關資訊也很貼心的使用平板去播放中文的解說影片。

旅館大門使用密碼鎖，如果需要租用寄物櫃的話租金是一千日圓，但寄物櫃其實不大，所以不建議租用。房間也不大，如果攜帶行李箱的朋友也建議避開這間，我這次是背包客的身份出發，所以沒有帶太多東西。一層樓有兩間浴室、一間廁所，我到的時候已經是晚上九點多十點，剛好跟大部分的人錯開，所以沒有排到隊。

賽事心得

即使距離渣打已經兩週的時間，期間也都沒有練習，完全呈現冬眠耍廢的狀態，身體的生理時鐘還是維持著GD課表時四五點起床的狀態但.....日本的比賽都很晚開跑，所以還是讓自己睡了一下回籠覺，八點多起床做完簡單的梳洗後，便收拾行囊直接往車站前進。主辦單位有提供接駁車從丸龜車站到主會場『丸龜市立競技場』，可能是假日加上時間還早的關係，我並沒有排隊排太久，搭車也是大約15分鐘左右就到會場 

當我到了會場時其實心情有點複雜，我既是興奮，因為即將參與一場歷史悠久的賽事；也有點感慨。因為他們的場地之大之好，這點是我在台灣不曾體驗過的（其實當下有自我調侃：哎呀日本的地廣人稀啊，加上四國這邊也不是都市，所以比較寬廣很正常咩）。但後面換完裝開始練習後，踏上他們的練習場，又深深覺得『就體育運動這塊，我們真的還有很多東西要學習啊！』

 

我繞著體育場外一圈，可能是還早的關係，周邊的攤商有些還在佈置準備，逛街的人潮也零星出現，而現場報道的人排隊人潮也比預期要來得少，但我認為這點有可能是他前一天就有開放報到，所以賽事當天就沒有這麼多人。逛了一下並走到指定的地點後，便跟這次接洽的市府體育局同仁世澤、還有另外一位同行的品杰哥碰面。

這次是利用桃園市府的公關名額參與，全程除了體育局同仁隨行之外，也受到丸龜市高規格的接待。丸龜市體育局的課長透過翻譯跟我們講解了我們這次的活動、以及我們能夠使用的設施，帶著我們走到了管制區，我也達成了走進招待選手休息室的成就。

 

而簡單換裝後，我們參賽的一行人跟著課長走到了位於主場地旁的暖身場，其實有暖身場我並不覺得有什麼，但不同於我們北田的暖身場是300m、他們的暖身場除了是標準400m外，旁邊的腹地以及設備都相當的令人羨慕，根本是跑者的天堂。我們熱身時現場保守估計至少有100～200多人同時在暖身場，但我們都不會感到壅擠，每個人都可以很舒服的去完成自己的暖身準備。繞圈的慢跑，每位跑者的跑道禮儀都不需要人提點，速度快的自動往內靠，6分速或更慢的都乖乖地往外跑，光這點就讓我對他們敬佩不已。

要能夠有條理的引導並分流所有的參賽者，其實不是一件容易的事，主辦單位利用完賽預估時間進行分流，依序利用號碼布上英文字母去放人，我預計完賽時間是1:55，被分配在Ｋ區。但這邊很重要的一點要注意，集合地點在主競技場，而一般參賽者不管你跑多快或多慢，如果沒有在10:40前進入主會場，那就連比都不用比了。當我隨著隊伍前進到主要賽道時，不免開始興奮，但是心裡還是默念著GD信條『慢穩溫熱快』，希望自己不要在一開賽就被帶著衝出去。跟東京馬很像的是賽前很主持人都會說一些話來鼓勵參賽者，但是這邊的主持人全部都說日文，我一句也聽不懂orz，只有在旁邊跑者歡呼的時候我跟著～YEAH~~~~~ 

在逼逼逼逼聲接連響起後，我意識到比賽已經開始前1KM沒有出現預期的爆衝，為什麼呢？因為人多到我根本無法往前跑啊～加上起點前500m是一座橋，往上爬想要快都沒辦法快啊！

下了橋後，大家都跟開了氮氣一樣，每個人都在比快的，我還在那邊偷笑，你們再衝啊，後面我一個一個撿回來～當下我還感覺不出來，但可能是溫度、濕度都比想像中的舒服，回頭看我的配速時，原本我該跑5:30，但從2KM~8KM的配速都嚴重超速到5:10上下，但是我卻一點都不感覺到累（結果.....沒意外的過折返點後就出現小撞牆期）。

一開始覺得丸龜的賽道如同大家說的一樣相當的舒服平坦，但實際上跑起來時扣掉一開始的上橋下橋，中間也有幾座橋樑需要爬，整體來說都不是陡坡，不過也是需要一點坡度訓練或是階梯訓練才有辦法克服，這個時候就會覺得GD的階梯訓練真的是在打底，肌力在這個時候完全的派上用場。

過了折返點後我發現一個驚人的事，一般參加賽事過了折返點後，人潮都會開始變少，但日本不愧是長跑大國，即使過了折返點，周邊的跑者幾乎沒有什麼減少，更有部分的跑者開始加速。而我過了折返點後出現了不固定的小掉速，在爬一個小坡時速度掉到了6:28，但是下坡後稍微把速度拉了回來，所以這一公里的平均速度還是有5:33。

熟悉的街景再度出現，只是變成了回程，14、15公里時我維持著5:1X的速度，正以為可以維持這個速度回終點時，但我卻慢慢的無知覺地掉速，最後的五公里差不多是以5:30的速度跑完。果然啊！前面快的速度後面都要乖乖的還回來，這場賽事我覺得最有趣的地方滿就是他的終點是在競技場內，當你覺得終點快到的時候，你還必須要繞一圈大約600m的外圍，才能夠衝進終點。最後這段我決定拿起手機做紀錄，因為加速的關係錄起來超級晃，但衝過終點的那瞬間還是爽度爆表！ 

  

  

Yes我達標了！ 

回顧賽道

扣除坡度的部分，如果不是回去看坡度表，我還真的不知道我有上上下下爬這麼多坡，也難怪這條賽道被評比為最好破PB的賽道。而水站補給部分水與運動飲料中規中矩，固態補給部分應該是有出現香蕉跟餅乾，因為這次我只喝水而已其他的都沒有補給，所以就不太清楚了。水站單站的長度也抓得剛剛好，約莫六七張長桌，讓每位跑者都可以有效地得到補給。

而賽道旁幾乎沒有間斷的市民給予選手加油、以及全賽道封路的規格，真的讓我重溫兩次東京馬拉松的回憶。順帶提一下，日本跑馬對台灣選手或是亞洲選手的好處就是距離近，基本上沒有時差等問題。起跑時間晚，相較於台灣五點半六點起跑，日本多半都是九點後開跑，丸龜這場甚至是到十點半才開始。

跑完後到了預訂的集合地點跟日方的接待碰面，進去做完梳洗後便出去外面享受丸龜鄉親的熱情雜煮、牛肉雞肉串、生蠔 、烏龍麵、熱清酒啤酒等等。

 

吃的我們嫑嫑的，最後還送我們一大箱橘子，我這個人基本上不愛吃水果，如果出了台灣，除了補給的香蕉之外，我根本對水果敬而遠之。但是丸龜的橘子實在是太好吃拉～～～～一顆接著一顆

 

吃到一半時得知香川縣長到了現場，一群人便去進行參訪的例行公事。不得不說跟日劇裡的感覺還真像，縣長本人雖然有官員樣子，但沒什麼官架子，非常親民，大家不免俗地拍了大合照、交換了禮物。我覺得很貼心的是香川縣還準備了當地名產橄欖枝的紙鎮，送給我們每個人做紀念。

跑完吃完見完重要人物後，算一算時間該回台灣了。就在我坐在回丸龜站的接駁車上，看著往機場的巴士開走。而JR丸龜站 又充滿了要離開丸龜的跑者，最後毅然決然攔了計程車，確認可以刷卡就往機場前進。經歷過塞車以及快一個小時的車程，我順利抵達高松機場，迎接我的是兩三團的旅行團準備回台灣，而高松機場的行李安檢在報到之前，檢查完行李後才能夠去航空公司櫃台報到，還好我是先利用華航App預辦登機，到現場後把機票印下來後就直接前往出境區報到。

小小總結

這次幾乎是24小時快閃日本的行程：

1.台灣飛高松飛機位置很鬆，一人可以獨霸一排位子，但回程就是全滿。

2.高松機場是小機場，通關速度如果沒有托運行李，可能十分鐘就出來了（但沒用 因為機場巴士要等40~50分鐘）。

3.四國很多地方可以玩，比較多人都是住在高松車站附近，再進行後續的跳島行程。如果是要去參加比賽的，建議還住在丸龜站附近，接駁車很方便。

4.丸龜半馬的賽事水準很高，很常看到有人破PB或是國家紀錄。

5.丸龜鄉親真的很熱情，跟台灣人差不多，不同於大都市的喧囂，丸龜有種讓人放鬆的氛圍。

6.要買東西在高松買好，機場基本上沒什麼機會可以買東西。除非你是要買伴手禮。

7.感謝桃園市體育局莊局長以及全體同仁、也很高興在這次賽事認識兩位新朋友品杰哥跟Leo哥。

＃我自己破PB了＃明年有機會還想再去一次＃希望疫情快過去＃別猶豫了快起身運動 

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