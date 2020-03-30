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跑步小品／後青春的禮物

運動筆記 / Sharon Cheng

我18歲的時候開始喜歡跑步，在那之前我一直都覺得自己是一個一事無成的人。我以前都會想，才18歲的人到底需要有什麼成就？當你聽到別人的媽媽在炫耀自己的小孩有多優秀的時候，你就會明白什麼叫做18歲以前的成就。哪怕是功課比別人好一點點，考上級分比較高的學校，或者是有個一技之長，會點樂器，出去比賽...都好，但我都沒有。能讓我媽媽眼睛閃爍跟別人驕傲提起的事情，我好像一件都說不出來。

上大學的第一年，路跑在台灣很盛行，我看別人跑也覺得蠻好玩的，就在Bucket List寫下大學四年一定要完成一場路跑。於是就在大一的時候跑了人生的第一場10k，隔年四月又報了第二場(Nike女子馬)，看到完賽證明上呈現PR95的成績，整個讓我信心爆棚，畢竟我的人生中從來沒有PR值這麼高過。

回家之後，因為興奮過度，不經思考下報了年底的21k 岱宇國際馬，這場賽事奠定了跑步在我人生中的重要性，什麼河濱練跑、app配速、上網爬文等等，都是從那個時候開始的。接著，unbelievable的事情發生了，我竟然在初半馬賽事中拿下分組第二。當下覺得自己實在是太有潛力了，不繼續跑好像有點浪費才華。於是緊接著跑了一場又一場的賽事，我找到我自己勝利的模樣，看起來好像很順遂，卻是花上我大把的青春歲月換來的。

每次練跑的同時，都是一次次與自己對話的過程。我都說這是毛線球理論，因為在多出了靜下心來跟自己獨處的時光裡，生活中的雜訊好像都能漸漸變得清晰，不會像一團毛線球一樣，怎麼解都解不開。每一條線好像都能在跑步當中獲得拯救，啊，原來我流的是汗，跑的是雞湯啊。

我在某一年的舒跑杯完賽後韌帶拉傷，休息了一陣子，覺得自己好的差不多後，決定在同年年底挑戰人生初馬(國際岱宇)，卻在29k的地方舊傷復發，被收容車給載了回來。那個時候我才真正體會到甚麼叫做擁有健康的身體，才有實現夢想的可能。也是那個時候才發現，在追求成績的路上，喜歡跑步的心，不似當初那般純粹。人家說練跑練跑，原來練的是心。健康的心態，才能在跑步虐妳千百回後，還待跑步如初戀。

再次回到賽道上又是好幾個月後，當下終於懂了為什麼電影KANO裡面，球員要向球場敬禮，那是對球場的尊敬跟對自己的承諾，是一種必須拚戰到最後一刻的宣示。

小時候我只有在雲霄飛車上才能感受到活著的刺激感，跑步就像我18歲後的雲霄飛車，在衝到終點的那一刻，我都可以很真切的感受到自己的心跳。從前的飄浮不定，如今找到重心。跑步是屬於我後青春的禮物，間接的帶出了完整的自己，那個可以漂亮，可以堅強，可以聰明的自己。

路跑

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