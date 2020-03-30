訓練心得／一起創造屬於跑者隱形的賽道

蹲下是為了下一次耀起。擁抱彩虹，要相信雨過之後會再度天晴！勇敢的向前走吧各位，這波疫情需要的是耐心與信心。相信人、相信政府、相信世界、相信自己！冷靜的這段時間，會發現其實真正熱情的事並不是不再熱情，而是像櫻花一樣需要等待開花結果與掉落枯萎。沒有理由一直盛開，這樣就看不見成長與蛻變，要相信自己，只會更好！1/24過年除夕這天，悄悄展開為期16週（週期訓練）有點長的週期，也在這週為此次週期劃下句點，不是比賽到了也不是受傷，是讓自己學習放下迎接下一個「更強」的自己（身與心）。

目標賽事仙台半程馬拉松，其實目標很簡單就是為了突破半馬74分台（進到73分），目標明確且在18週內（不碰籃球、不吃油炸）感謝過程中學習到很多，從台北馬失利後讓自己沈澱了15天（沒有訓練）沈澱的這15天裡（台北馬失敗），不斷思考最終決定花下第一筆國外賽事，不為獎金不為名次，為的是一口氣證明「我做的到」就這樣下定決心花下這筆錢到仙台比賽（日本）。仙台第一二週剛開始的期待，到第四五週開始對於課表的害怕，訓練一樣都有達成但開始有些訓練上的壓力造成了自己對於自己產生的不信任感，就會覺得只跑這樣真的能做到嗎？不過說了這些我卻沒有停下腳步。因為（你以為我會說，因為這次我下定決定一生懸命-跑）錯了是因為這次日本花下去的錢很難賺啊！！！全額自費的情況下其實對於我來說確實是一筆很大的損失（5萬左右），不是有句話是這麼說的，「皇天不負苦心人」記住這句！不過也因為對於課表我有絕對的信任，也在台北馬後監視完後下定決心把一切做到最好（身心靈）也就是之前一直沒辦法好好訓練完一個完整的週期，所以比賽跟自己（無法掌握）害怕中帶著期待往往都會帶著失敗收尾。

台北馬敗北文章 下面連結

https://www.instagram.com/p/B6FKEyJAEAi/

有點像我下定決心要高空彈跳但當站在上面的時候卻在漏尿....大概這個意思！

6-9週這段時間我對自己終於越來越了解，也是生平第一次（不誇張）連續九週完成所有訓練，包跨自主訓練的部分（一週裡恢復跑、強度、節奏跑、一些補強、長距離），那是對於自己一種比跑出最佳更肯定的感覺，因為這次（身體健康、心靈與腳都健康）哪不值得肯定自己一下嗎？

說到這裡在第三週到五週會開始慌焦慮其實說實話跟這次疫情也有很大的關係，因為當時二月已經開始確診人數有些微增加台灣人正開始恐慌（搶口罩搶衛生棉）怎麼沒有人搶衛生套？我歪了抱歉....反正就是疫情持續擴大！對於比賽也隨之增加了心裡的壓力與情緒，然而在第九週確定不參與日本（仙台馬拉松）當天就決定轉往歐美澳戰場（澳洲黃金海岸）不管怎樣這個最佳我要定了！（心理想法）。

逐漸強大的身與心 下方連結告訴你

https://www.instagram.com/p/B8DTiN7AjWr/

但在上個月亞洲上半場看似逐漸控制時開始（義大利、英國）疫情開始爆發，亞洲賽事開始取消的同時，歐美澳開始打下半場...當然賽事也就正式確定全沒了。（提早打卡下班）那麼說是上個月怎麼這週才結束週期呢？因為這段時間說起來真的不容易也非常的刻苦銘心！第一次把訓練從原訂16週訓練到第9週因疫情取消的（日本）在轉戰（澳洲）變成再加10週的訓練，都已經默默的訓練了11-12週了你叫我如何放下？

看得出來我多不想放了吧？

那是一種想上去想休息卻非常煎熬的過程。這過程還有不斷提醒學生們，維持運動不要恐慌，因為能對抗疫情的不是人類的自私，而是用藥物也買不到的事（自身身體免疫力）也就是運動跟良好的作息啦！但說真的我自己也害怕也緊張更何況我還比這些整天恐慌的人少吃了多少年的飯，我都知道該怎麼面對了，大家怕成這樣套句年輕人說的.....是在哈囉？所以這些壓力隨著到上週，終於我想放下了，也捨得放下了，花不盡然都能順利開花，但隨著季節時間相信也會再度盛開！（凡事都是把握當下，努力向前，一切隨緣....）

而這段時間還是很感謝所有幫助過我包跨所有可能有被我些微幫助影響到的人們，謝謝你們這個賽季雖然大家一起打卡下班了，但是賽道一直都在，身心靈的健康才是讓你能更加充分吸收養分等待開花結果最好的途徑。好啦這波疫情各行各業受影響，我也自己為了跑班學生開始放起兩週無薪假（教練不上班沒錢沒關係大家好好休息才是真的），說是擔心疫情其實也是希望大家跟我一樣好好休息偶爾跑跑讓身心休息一下開始從心出發才能夠更踏實更享受在追逐的過程中。（畢竟過程中身心很疲憊的）沒比賽了懂嗎？別傻傻的一直跑是不會變強的。別人約跑步問誰說的沒關係你就跟他說佛系教練就是這樣說的啊，休息拉！然後也因為無薪假所以開始擔心下一餐...所以囉不能亂花了，於是皇天不負苦心人又派上用場了，澳洲比賽沒了（5萬省下來）呼呼好開心啊。

休息就是為了罪惡的這桶跟油炸兩三百啊哈哈哈（爽）

休息的這週讓我從心啟動的感覺，這週的痛苦就會覺得，嗯我想開始跑步了，沒錯那這次的休息就算是非常成功了！

蹲下來是為了肚子痛...（上週決定結束週期最後一次訓練的慘樣）

賽道一直都在，不要害怕。等待疫情的期間這一次我們一起創造，望著同一片天空，做著同一件事（跑步）我想我們能一起創造屬於跑者隱形的賽道。好了，你還在害怕嗎？我先跑囉。

#佛系教練 #kobe麒跑步訓練班對了如果你看到這裡拜託一下，如果喜歡我的文章幫我按讚分享一下，歡迎按讚追蹤我的粉絲專頁。往後也會有更多跑步與生活相關分享隨筆啦～