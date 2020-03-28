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賽事心得／找一群人作陪 我就這樣愛上路跑

運動筆記 / 王柏蓉

2017年我和一小撮前鮮肉同事們為了替協辦單位逗熱鬧，團報了當年的阿罩霧路跑，成為了我的首次單次路跑10K，從那次開始，迷戀上與小夥伴們旅跑出遊。

圖說: 第一次參加路跑活動，完成11.5K的我們，覺得自己好強大!

2018年忘記是誰先看到由當時完轉大地主辦的西子灣路跑活動，衝著「高雄好好玩」以及主辦很有名的超級精美立體完賽獎牌，原班人馬再加上新加入的職代底迪就降團報了初半馬。因為當初純粹抱持著跑好玩的心態，平日頂多挖學弟在場區跑1~2圈(2~4K)就當作有練習了，雖然使出吃奶的力氣撐著自己不要停下來當步兵，2:24完賽後竟然連流動廁所的沖水閥都採不下去（超軟腳，慘慘）。

圖說: 西子灣初半馬好吃好玩又超好買，逛了殺很大的廠拍，從此成為美津濃皇速的死忠粉絲

2019年，歡樂旅跑團，首次把鬼主意放到後山淨土。「太魯閣馬可以報名了耶，可是聽說很難抽，怎麼辦？」本團的指標高手潘神下了一道神諭「那就抽全馬啊，太魯閣現在全馬很好抽」。就抱持著反正不會中籤，中了大夥兒可以去花蓮爽玩的弔詭心態報名，哇咧，真給我們全部中獎。

圖說: 會以2019太魯閣馬作為初馬，純然是命運的安排

為了人生初馬，佛系跑者本人也認真地衝了跑量，不要笑，從入坑嘎米第一支forerunner 35的4月開始，本來月跑量大概四五十公里，中籤之後的8月開始，真的很努力照著思思美眉找的攻略，硬是拉到120~140公里。真正到了馬場，原本不把全馬當人生必要經歷的我，只是戒慎恐懼地慢慢跑，「只要推到30公里就是一路的緩下坡，到時候用快走，應該可以5小時完賽，以初馬來說，也算是能說嘴的成績吧，嗯哼~」，心中如意算盤打定，也就按表操課了（本人很擅長保守估計、忠實執行），不過不知道是太魯閣風景太宜人、其他跑者的鼓勵太溫馨，還是天氣涼爽舒適，一路上550~六分速一直推移到32公里，身體狀況都還不錯，也就是如此讓我沒停下來走路，而碰上鳳慢的泉哥。

圖說: 為了應付初馬，從中籤開始很努力地哪跑量拉到>120K，至於完賽後的月跑量大爆發，是加入跑團以後的故事了

「唉唷小姑娘的初馬跑這樣很不錯，跟上來我幫妳配速」，也就是這樣的巧遇，經歷了「我的身體不是我的了」的超越自我認真完賽體驗，以超乎所求所想4小時33分完賽。貴人泉哥不僅是拎著我跑了最後關鍵的十來公「里（跑過太魯閣的應該都有這種崩潰，明明手錶已經說妳跑了40公里，卻看到路牌指標寫還剩8公里），之後也頻繁地分享他後續的參賽紀錄，也成為我跑步相關問題的諮詢對象。

圖說: 泉哥是CARRY我認真熬完初馬的貴人，一旁的我已然跑到ㄎ一ㄤ掉了

「泉哥我半馬好想破二」，多次叩關失敗的我，一直卡在二小時零七分，不禁有些灰心沮喪。當時泉哥給我的處方，成為我跑者生涯的重要轉捩點「妳應該參加當地的路跑團」。

雖然有放在心上，但是不得其門而入，直到開始玩交友軟體的某一天，網友丟出了邀請：哈囉，歡迎搜尋FB 跑山豬和安平夜跑團。啊，原來跑團有臉書社團喔（狀況外）。

社團成員加是加了，但身為通勤的職業婦女，週間的團練很難介入，就這樣潛水乾瞪眼快一個月，我終於向準了週末的跑山練習，向母親大人簽請育嬰假，厚著臉皮要網友（阿誠）帶路。雖然很不巧碰上他剛跑完台北馬的休養期，還是很熱心專業地詢問了我的半馬成績、明確地指示集合位址，也找好了能穩穩緩陪全程的跑友帶路（後稱跑山豬咩頭的仁安哥XD），2019年12月22日，很有驚無險地撐完第一次16K的山路後，型塑往後和跑團規律路跑的習慣。月跑量也開始穩穩地站上200K以上。

圖說: 值得紀念的第一次跑團練習，想當初真是傻膽，怎麼會想找未曾謀面的網友凌晨6點到郊外跑步= ="

跑山豬的風格很豪邁直率，練習菜單就是直白的山路，里程15公里、200公尺爬升是基本盤，沒在客氣的。

圖說: 團練的各種跑山，新化虎頭埤(上)、龍崎二寮(中)、中寮金山道院(下)

初時還會安撫妳，「男生就是要操到死、操到吐，女生嘛，慢慢跑，會進步」，練習時還會給糖說「很厲害唷」，下回路線跟配速都會默默提升，連妳開外掛去別的跑團練間歇或tempo，他們都有眼線知道妳吃哪個課表，然後不停推坑妳往更快的課表或配速走。在午汗廢言尚未鋪天蓋的時，地方有小賽事，群組裡也會有人幫忙撿號碼布送到跟前讓妳練長距離。嘴裡雖碎念他們很變態，但跑力顯著提昇會讓人成癮，尤其是剛轉換工作及生活環境，每一次必須竭盡全力才能完食的跑山，真是身心靈的及時雨，來的恰如其分，操死自己就沒餘力累積壓力（爽）。

也就是自覺累積跑量已非吳下阿蒙，所以在今年名古屋馬因應疫情改以線上自主跑全馬距離，或是分四次跑10.55公里二種方案，我會毫不猶豫挑戰前者，並三生有幸在跑山豬大家庭出人（啦啦隊）出錢（補給）又出力（陪跑、專人遞水拿手機）的情況下，挑戰破4功德圓滿。

加入跑山豬，讓我在有共同喜好，甚至更著魔的人群中繼續累積跑量、吸收各種實用的跑步相關知識，在彼此的陪伴中遊跑近郊，讓嗜好的小芽培養成關注心律、肌力、作息、飲食的生活重心。尤其是在各個賽事都DNS的2020年，獨自跑需要很堅強，但跟著這群人跑，可以在失望無奈時陪伴彼此，偶爾起鬨要突破個5K、10K或半馬PB，明明不是比賽也要我操你、你銃康我的拉爆彼此，笑鬧之間，淬煉妳的意志，即便現在是最糟的時刻，也絕不放手最愛的路跑，誠如本團宗旨：心不放棄，身體就會跟隨。

啦啦隊

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