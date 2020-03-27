賽事心得／Jiaoxi Speed Trail 礁溪疾速越野跑

如果上天給我一雙強韌的腿，我要用它帶我去體驗全世界。 2015年末，完成了102k的如來初百k，一雙腿獲得了上天的認證，開啟了我的跑旅人生。不管是台灣的北橫 中橫 南橫，歐洲的柏林圍牆，日本的琵

2020-03-23 09:58