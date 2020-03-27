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賽事心得／Jiaoxi Speed Trail 礁溪疾速越野跑
礁溪疾速越野路線從五峰旗停車開始起跑
先跑一段公路到達跑馬古道
開始慢慢的往山上前進
跑馬古道路況良好
沿著路線緩緩的往上前進
到達圓通寺補給站
先休息補充水分及食物
補完之後
32K組的繼續往北宜公路的路線前進
19K組的先往林道前進
林道路線再上一段陡坡之後
開始沿著山腰上上下下疾速狂奔
路線好跑，陡度也不大
最後再接到聖母山莊路線的叉路
沿著路線往下
最後抵達終點
可跑性非常高的路線
好天氣補給補的好
很快就可以抵達終點
恭喜所有完賽的選手
感謝主辦及志工人員
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