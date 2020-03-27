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賽事心得／Jiaoxi Speed Trail 礁溪疾速越野跑

運動筆記 / Jack Kox

礁溪疾速越野路線從五峰旗停車開始起跑

先跑一段公路到達跑馬古道

開始慢慢的往山上前進

跑馬古道路況良好

沿著路線緩緩的往上前進

到達圓通寺補給站

先休息補充水分及食物

補完之後

32K組的繼續往北宜公路的路線前進

19K組的先往林道前進

林道路線再上一段陡坡之後

開始沿著山腰上上下下疾速狂奔

路線好跑，陡度也不大

最後再接到聖母山莊路線的叉路

沿著路線往下

最後抵達終點

可跑性非常高的路線

好天氣補給補的好

很快就可以抵達終點

恭喜所有完賽的選手

感謝主辦及志工人員

越野跑

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