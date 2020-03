賽事心得／名古屋線上馬 午汗廢言也阻止不了的跑魂

引言

2019年,我和一小撮前鮮肉同事們所組成的歡樂旅跑團,首次把鬼主意放到後山淨土。「太魯閣馬可以報名了耶,可是聽說很難抽,怎麼辦?」本團的指標高手潘神下了一道神諭「那就抽全馬啊,太魯閣現在全馬很好抽」。就抱持著反正不會中籤,中了大夥兒可以去花蓮爽玩的弔詭心態報名,哇咧,真給我們全部中獎。

為了人生初馬,佛系跑者本人也認真地衝了跑量,不要笑,從入坑嘎米第一支forerunner 35的4月開始,本來月跑量大概四五十公里,中籤之後的8月開始,真的很努力照著思思美眉找的攻略,硬是拉到120~140公里。

108年8月知道太魯閣中籤,才發現不能再耍廢了,12月後的跑量大爆發,是另一個故事了......

真正到了馬場,原本不把全馬當人生必要經歷的我,只是戒慎恐懼地慢慢跑,「只要推到30公里就是一路的緩下坡,到時候用快走,應該可以5小時完賽,以初馬來說,也算是能說嘴的成績吧,嗯哼~」,心中如意算盤打定,也就按表操課了(本人很擅長保守估計、忠實執行),不過不知道是太魯閣風景太宜人、其他跑者的鼓勵太溫馨,還是天氣涼爽舒適,一路上550~六分速一直推移到32公里,身體狀況都還不錯,也就是如此讓我沒停下來走路,而碰上鳳慢的泉哥。

「唉唷小姑娘的初馬跑這樣很不錯,跟上來我幫妳配速」,也就是這樣的巧遇,經歷了「我的身體不是我的了」的超越自我認真完賽體驗,以超乎所求所想4小時33分完賽。貴人泉哥不僅是拎著我跑了最後關鍵的十來公里(跑過太魯閣的應該都有這種崩潰,明明手錶已經說妳跑了40公里,卻看到路牌指標寫還剩8公里),之後也頻繁地分享他後續的參賽紀錄,也成為我跑步相關問題的諮詢對象。「泉哥我半馬好想破二」,多次叩關失敗的我,一直卡在二小時零七分,不禁有些灰心沮喪。當時泉哥給我的處方,成為我跑者生涯的重要轉捩點「妳應該參加當地的路跑團」。

泉哥是CARRY我完成初馬的貴人。

雖然有放在心上,但是不得其門而入,直到開始玩交友軟體的某一天,網友丟出了邀請:哈囉,歡迎搜尋FB 跑山豬和安平夜跑團。啊,原來跑團有臉書社團喔(狀況外)。

社團成員加是加了,但身為通勤的職業婦女,週間的團練很難介入,就這樣潛水乾瞪眼快一個月,我終於向準了週末的跑山練習,向母親大人簽請育嬰假,厚著臉皮要網友(阿誠)帶路。雖然很不巧碰上他剛跑完台北馬的休養期,還是很熱心專業地詢問了我的半馬成績、明確地指示集合位址,也找好了能穩穩緩陪全程的跑友帶路(後稱跑山豬咩頭的仁安哥XD),很有驚無險地撐完第一次16K的山路後,型塑往後和跑團規律路跑的習慣。

跑山豬的風格很豪邁直率,練習菜單就是直白的山路,里程15公里、200公尺爬升是基本盤,沒在客氣的。初時還會安撫妳,「男生就是要操到死、操到吐,女生嘛,慢慢跑,會進步」,練習時還會給糖說「很厲害唷」,下回路線跟配速都會默默提升,連妳開外掛去別的跑團練間歇或tempo,他們都有眼線知道妳吃哪個課表,然後不停推坑妳往更快的課表或配速走。嘴裡雖碎念他們很變態,但跑力顯著提昇會讓人成癮,尤其是剛轉換工作及生活環境,每一次必須竭盡全力才能完食的跑山,真是身心靈的及時雨,來的恰如其分,操死自己就沒餘力累積壓力(爽)。

嗯,我花了1000字的篇幅廢話完了,以下正式進入本次線上全馬心路歷程。

名古屋線上馬

今(2020)年初午汗廢言肆虐,國內外各個路跑賽事紛紛延期或停辦,香香跑者們期待已久的名古屋馬也改成菁英賽,而一般跑者則必須透過自主跑全馬距離,或是分四次跑10.55公里二種方案,上傳紀錄後才能拿到傳說中的蒂芬妮完賽項鍊。

自從加入跑山豬,半馬首度破二後,開始對全馬的成績有所期待,為了人生首次海外馬累積跑量,所以要我選擇10.55K*4這個方案,實在沒滋沒味,衷意一次跑完42.195公里。只是,我的意志力真的堅定到自主完成人生第二場全馬嗎?說來慚愧,儘管團練算規律積極,我習慣跟跑,自己配速及長距離就跑不太動。奸巧地肖想說服山豬高手幫忙配速,但全馬畢竟不是練跑常會有的距離(當然跑團也是有大哥喜歡用超馬里程小旅行,但路線配速跟我的目標不一致),似乎不可能拐跑友一起跑線上馬……萬幸我在跑團的獅虎(人稱山豬玉樹臨風賽潘安、快又帥操不累A鋼哥)、溼公(用龜息大法、吊嘎和阿托凸歸全臺A跑山男神)竟然在群組先後點名我要在交大台南校區自主全馬,還半開玩笑地說要幫我配速破風。

賀賀賀,歹年冬、搞蕭郎,你們敢練肖維,正中我下懷!覺得溫馨的是,在我秒回要比照辦理後,突然又冒出幾個潛水神人浮出水面,認養各區段的配速。轉~眼,竟然也就組成了陣容堅強的配速破風群、敲定白色情人節3/14開跑、還有完賽烤肉的小型活動了(絕倒),只能說午汗廢言真的讓跑山豬諸神悶太久,才能這麼愛心爆棚。言歸正傳,能和大家酣暢淋漓跑長程雖然開心,但距離初馬尚未滿五個月,是否真能照神人們的推算,大幅推進PB半個小時以上直接破四,其實內心非常不安。唯一讓我安心的是,替別人開菜單都保守穩健的阿誠也認同破四目標(應該吧),而且認養了前半馬的配速……其他善心配速員對不起,不是不相信各位,實在是一起去跑山都被放飛,所以很怕全馬也要被這樣操嘎併軌。

跑前幾天,陸陸續續收到山豬前輩們提供的跑前準備、跑時應注意事項,尤其感恩蘇神特別提醒我前30K不可以超速,還有那句警示名言「前半馬的感覺,是假的」。跑前一晚的既期待又怕受傷害特別難熬,我只能沒事瞎忙,買了許多最後沒派上用場的烤肉裝備來焦慮轉移(呼~),終~於來到活動當天,兇猛的巨兔們早在開跑前半小時就在叫陣,竟然還傳了團旗當終點線……糟糕哭點不能太低(揉眼)。

16:58,巨兔們已經等不及17:00出閘了,佛系小狼也被感染了興奮感追過去。閉門休息2天之後復跑的暢快,真的很容易讓人迷失。幸好,蘇神有交代,不能超速、不能超速、不能超速(很重要所以要說三次)!出乎意料的,巨兔們雖然個個身懷絕技,面對牙都還沒長齊的小狼非常佛心,審慎精準地把頭半馬配在525~530,一路上還有說有笑地插科打諢幫忙轉移注意力,讓本來有製作配速手環想自救(是有多怕他們太嗨),卻很北七忘了帶出門的我,終於放心把自己交給眼前的超強團隊,順順地以1:54完成保生盃半馬路線,神奇地毫無痛感平了自己半馬PB。接下來就要拐進交大校區前一圈5公里的平坡路線了,應當更好跑了。

登愣~蘇神就是蘇神,所言分毫不差,半馬後才推進2公里身體就突然沉重起來,配速跌出5分半。不會吧,輸贏不是在30公里以後嗎?深怕辜負期待的我本有強裝輕鬆的企圖,但是各個經驗豐富的老先覺們很快就發現了,立刻緩降速並不斷安慰我,之前有保留了緩衝時間,現在微幅降速仍可達標,而且撞牆期很正常,再撐一下後來會好轉之云云……接續喝水及補能量膠,我概括承受卻非常焦慮,怎麼撞牆期來的這麼早?

現下回想起來,把23~30K那個檻當撞牆期真是太樂觀,真正的撞牆期大魔王是在倒數的10公里,路線轉進了終點前2K的甜甜圈,最後的5小圈!雖自覺呼吸心跳仍在可控範圍,但配速降到很挫的540~550,下半身已然千斤重,每一步都抬得十分艱辛,我懊悔地問是不是因為偷懶沒練核心,所以腳才提不高?巨兔報以十足的同理心,安慰我說,這個距離,是真的累了。

因為隔日還有精實的行程先下車的文宏哥臨別前深深地推進我一把,鄭重地說了聲,加油。這偷吃步的1秒鐘大力推進大概替我省了三秒吧(苦笑),此時阿誠採小折過來mental support,發揮他嘴不停的本領連珠炮說,今天運氣超好,每個跑者10場賽事下來都不一定有三場能碰上的好天氣,連下三天的雨停了,微涼、微風,路線是幾乎沒有坡度的平坦路面,現在里程倒數也還沒有受傷或抽筋,天時地利都有了,幸運到令人羨慕,接下來真的要靠自己了……每一字每一句無不是深深打進我心坎裡,是啊,我也自覺再二三年都很能碰上這麼完美的外在環境了,還有……我自己說了都會不好意思的,黃金陣容配速員們挺在前頭破風,配速精準又不時關照我的狀況機動調整,幫打氣、幫遞水、幫拿手機、幫補機能膠,所有竭盡思慮能替小肉腳省力的步數都出盡了,真的只有毫無保留地達標,能不被天打雷劈了吧(啃,眼眶濕濕、鼻頭酸酸,快齁住)。

最後二圈,對不起我真沒用,什麼快完賽的腎上激素似乎忘了報到,只能讓呼吸帶領腳步機械式地勉強維持慣性,五感已經有點麻木了,面對唯二跟滿全程巨兔的關心試探,我只能勉力回以苦笑和搖頭,才有一點點知覺回神,肩頸好僵、腿好沉,小腹呼叫膝蓋抬高一點,腿部肌肉卻像失聯一樣各自為政……對了,聞聞烤肉香味來使出冥想大法,嗚~好像因為疲累,連嗅覺也式微。終……於,再最後一圈的拐彎,巨兔傳訊趕緊準備好終點線,我失散已久的興奮感終於回家了,尾速517小拉0.5K,只為衝線好看一點(弱~)。

按表,42.53K,3:55合格!

內心充盈的,與其說是滿足,倒不如是感恩,得之於人者太多,啃,鼻頭pH又降下來了,齁住齁住。謝謝小利衝上前替我頹軟的腳抹上百通關(愛妳~),還有米蘇的完賽金莎、濕公的夯肉,只是偶打嗝都是4小時來灌下的香蕉及能量膠氣息沒胃口,後來有分段裝進肚子裡唷!當下腳是軟到坐不下來、站不直、走不動的狀態,狼狽歸狼狽,多少也安慰自己有盡力,對得起大家了。喔對了,名古屋線上馬真的完成了(出發點反倒差點被忘了)。

名馬大會指定用的紀錄軟體'悅跑圈'定位怪怪的,幫我灌水了6公里。

謹此致謝:教我使用悅跑圈的小雅(重要5顆星)

再預約下回全馬配速的文宏哥;教會我調高步頻的宇巽哥;調整我上坡跑姿、腳步呼吸的小利;我的女跑者典範蘇神,總在關鍵時刻指點迷津;領我入坑的誠董,讓我開始懂得設立目標,明白休息與練習都要同等精實;熟知跑步大小事的活辭典阿舅,全程配速員之一,還大手筆贊助了續命能量膠;傳授我龜息大法的濕公,被「如何跑好」眾說紛紜時,跟上您跑山紮根就對了;Last but not least, 跑山豬榮譽會長,我最景仰的全程配速保母,拿手機又遞水的獅虎綱神,在您的默許之下,每週讓我當關廟雙帥的電燈泡兌屌屌,今後仍會繼續打擾滴(手指愛心)。

最勞苦功高的保母綱神(左)和專門挖坑給綱神的責任外包專科阿誠(右)

明明只是達到跑山豬及格標準,就好像在發表金球獎得獎感言也是恥力爆棚,但本篇出發點其實不是個人的sub4紀錄,而是希望有緣路過的人感染到跑山豬們堅定的友誼、對跑步純粹的熱愛,進而持續地跑、愛上更好的自己。

心動不如行動,歡迎上臉書搜尋「跑山豬」XDDD