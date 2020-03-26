賽事心得／名古屋線上馬 午汗廢言也阻止不了的跑魂

引言

2019年，我和一小撮前鮮肉同事們所組成的歡樂旅跑團，首次把鬼主意放到後山淨土。「太魯閣馬可以報名了耶，可是聽說很難抽，怎麼辦？」本團的指標高手潘神下了一道神諭「那就抽全馬啊，太魯閣現在全馬很好抽」。就抱持著反正不會中籤，中了大夥兒可以去花蓮爽玩的弔詭心態報名，哇咧，真給我們全部中獎。

為了人生初馬，佛系跑者本人也認真地衝了跑量，不要笑，從入坑嘎米第一支forerunner 35的4月開始，本來月跑量大概四五十公里，中籤之後的8月開始，真的很努力照著思思美眉找的攻略，硬是拉到120~140公里。

108年8月知道太魯閣中籤，才發現不能再耍廢了，12月後的跑量大爆發，是另一個故事了......

真正到了馬場，原本不把全馬當人生必要經歷的我，只是戒慎恐懼地慢慢跑，「只要推到30公里就是一路的緩下坡，到時候用快走，應該可以5小時完賽，以初馬來說，也算是能說嘴的成績吧，嗯哼~」，心中如意算盤打定，也就按表操課了（本人很擅長保守估計、忠實執行），不過不知道是太魯閣風景太宜人、其他跑者的鼓勵太溫馨，還是天氣涼爽舒適，一路上550~六分速一直推移到32公里，身體狀況都還不錯，也就是如此讓我沒停下來走路，而碰上鳳慢的泉哥。

「唉唷小姑娘的初馬跑這樣很不錯，跟上來我幫妳配速」，也就是這樣的巧遇，經歷了「我的身體不是我的了」的超越自我認真完賽體驗，以超乎所求所想4小時33分完賽。貴人泉哥不僅是拎著我跑了最後關鍵的十來公里（跑過太魯閣的應該都有這種崩潰，明明手錶已經說妳跑了40公里，卻看到路牌指標寫還剩8公里），之後也頻繁地分享他後續的參賽紀錄，也成為我跑步相關問題的諮詢對象。「泉哥我半馬好想破二」，多次叩關失敗的我，一直卡在二小時零七分，不禁有些灰心沮喪。當時泉哥給我的處方，成為我跑者生涯的重要轉捩點「妳應該參加當地的路跑團」。

泉哥是CARRY我完成初馬的貴人。

雖然有放在心上，但是不得其門而入，直到開始玩交友軟體的某一天，網友丟出了邀請：哈囉，歡迎搜尋FB 跑山豬和安平夜跑團。啊，原來跑團有臉書社團喔（狀況外）。

社團成員加是加了，但身為通勤的職業婦女，週間的團練很難介入，就這樣潛水乾瞪眼快一個月，我終於向準了週末的跑山練習，向母親大人簽請育嬰假，厚著臉皮要網友（阿誠）帶路。雖然很不巧碰上他剛跑完台北馬的休養期，還是很熱心專業地詢問了我的半馬成績、明確地指示集合位址，也找好了能穩穩緩陪全程的跑友帶路（後稱跑山豬咩頭的仁安哥XD），很有驚無險地撐完第一次16K的山路後，型塑往後和跑團規律路跑的習慣。

跑山豬的風格很豪邁直率，練習菜單就是直白的山路，里程15公里、200公尺爬升是基本盤，沒在客氣的。初時還會安撫妳，「男生就是要操到死、操到吐，女生嘛，慢慢跑，會進步」，練習時還會給糖說「很厲害唷」，下回路線跟配速都會默默提升，連妳開外掛去別的跑團練間歇或tempo，他們都有眼線知道妳吃哪個課表，然後不停推坑妳往更快的課表或配速走。嘴裡雖碎念他們很變態，但跑力顯著提昇會讓人成癮，尤其是剛轉換工作及生活環境，每一次必須竭盡全力才能完食的跑山，真是身心靈的及時雨，來的恰如其分，操死自己就沒餘力累積壓力（爽）。

嗯，我花了1000字的篇幅廢話完了，以下正式進入本次線上全馬心路歷程。

名古屋線上馬

今（2020）年初午汗廢言肆虐，國內外各個路跑賽事紛紛延期或停辦，香香跑者們期待已久的名古屋馬也改成菁英賽，而一般跑者則必須透過自主跑全馬距離，或是分四次跑10.55公里二種方案，上傳紀錄後才能拿到傳說中的蒂芬妮完賽項鍊。

自從加入跑山豬，半馬首度破二後，開始對全馬的成績有所期待，為了人生首次海外馬累積跑量，所以要我選擇10.55K*4這個方案，實在沒滋沒味，衷意一次跑完42.195公里。只是，我的意志力真的堅定到自主完成人生第二場全馬嗎？說來慚愧，儘管團練算規律積極，我習慣跟跑，自己配速及長距離就跑不太動。奸巧地肖想說服山豬高手幫忙配速，但全馬畢竟不是練跑常會有的距離（當然跑團也是有大哥喜歡用超馬里程小旅行，但路線配速跟我的目標不一致），似乎不可能拐跑友一起跑線上馬……萬幸我在跑團的獅虎（人稱山豬玉樹臨風賽潘安、快又帥操不累A鋼哥）、溼公（用龜息大法、吊嘎和阿托凸歸全臺A跑山男神）竟然在群組先後點名我要在交大台南校區自主全馬，還半開玩笑地說要幫我配速破風。

賀賀賀，歹年冬、搞蕭郎，你們敢練肖維，正中我下懷！覺得溫馨的是，在我秒回要比照辦理後，突然又冒出幾個潛水神人浮出水面，認養各區段的配速。轉~眼，竟然也就組成了陣容堅強的配速破風群、敲定白色情人節3/14開跑、還有完賽烤肉的小型活動了（絕倒），只能說午汗廢言真的讓跑山豬諸神悶太久，才能這麼愛心爆棚。言歸正傳，能和大家酣暢淋漓跑長程雖然開心，但距離初馬尚未滿五個月，是否真能照神人們的推算，大幅推進PB半個小時以上直接破四，其實內心非常不安。唯一讓我安心的是，替別人開菜單都保守穩健的阿誠也認同破四目標（應該吧），而且認養了前半馬的配速……其他善心配速員對不起，不是不相信各位，實在是一起去跑山都被放飛，所以很怕全馬也要被這樣操嘎併軌。

跑前幾天，陸陸續續收到山豬前輩們提供的跑前準備、跑時應注意事項，尤其感恩蘇神特別提醒我前30K不可以超速，還有那句警示名言「前半馬的感覺，是假的」。跑前一晚的既期待又怕受傷害特別難熬，我只能沒事瞎忙，買了許多最後沒派上用場的烤肉裝備來焦慮轉移（呼~），終~於來到活動當天，兇猛的巨兔們早在開跑前半小時就在叫陣，竟然還傳了團旗當終點線……糟糕哭點不能太低（揉眼）。

16:58，巨兔們已經等不及17:00出閘了，佛系小狼也被感染了興奮感追過去。閉門休息2天之後復跑的暢快，真的很容易讓人迷失。幸好，蘇神有交代，不能超速、不能超速、不能超速（很重要所以要說三次）！出乎意料的，巨兔們雖然個個身懷絕技，面對牙都還沒長齊的小狼非常佛心，審慎精準地把頭半馬配在525~530，一路上還有說有笑地插科打諢幫忙轉移注意力，讓本來有製作配速手環想自救（是有多怕他們太嗨），卻很北七忘了帶出門的我，終於放心把自己交給眼前的超強團隊，順順地以1:54完成保生盃半馬路線，神奇地毫無痛感平了自己半馬PB。接下來就要拐進交大校區前一圈5公里的平坡路線了，應當更好跑了。

登愣~蘇神就是蘇神，所言分毫不差，半馬後才推進2公里身體就突然沉重起來，配速跌出5分半。不會吧，輸贏不是在30公里以後嗎?深怕辜負期待的我本有強裝輕鬆的企圖，但是各個經驗豐富的老先覺們很快就發現了，立刻緩降速並不斷安慰我，之前有保留了緩衝時間，現在微幅降速仍可達標，而且撞牆期很正常，再撐一下後來會好轉之云云……接續喝水及補能量膠，我概括承受卻非常焦慮，怎麼撞牆期來的這麼早？

現下回想起來，把23~30K那個檻當撞牆期真是太樂觀，真正的撞牆期大魔王是在倒數的10公里，路線轉進了終點前2K的甜甜圈，最後的5小圈!雖自覺呼吸心跳仍在可控範圍，但配速降到很挫的540~550，下半身已然千斤重，每一步都抬得十分艱辛，我懊悔地問是不是因為偷懶沒練核心，所以腳才提不高？巨兔報以十足的同理心，安慰我說，這個距離，是真的累了。

因為隔日還有精實的行程先下車的文宏哥臨別前深深地推進我一把，鄭重地說了聲，加油。這偷吃步的1秒鐘大力推進大概替我省了三秒吧（苦笑），此時阿誠採小折過來mental support，發揮他嘴不停的本領連珠炮說，今天運氣超好，每個跑者10場賽事下來都不一定有三場能碰上的好天氣，連下三天的雨停了，微涼、微風，路線是幾乎沒有坡度的平坦路面，現在里程倒數也還沒有受傷或抽筋，天時地利都有了，幸運到令人羨慕，接下來真的要靠自己了……每一字每一句無不是深深打進我心坎裡，是啊，我也自覺再二三年都很能碰上這麼完美的外在環境了，還有……我自己說了都會不好意思的，黃金陣容配速員們挺在前頭破風，配速精準又不時關照我的狀況機動調整，幫打氣、幫遞水、幫拿手機、幫補機能膠，所有竭盡思慮能替小肉腳省力的步數都出盡了，真的只有毫無保留地達標，能不被天打雷劈了吧（啃，眼眶濕濕、鼻頭酸酸，快齁住）。

最後二圈，對不起我真沒用，什麼快完賽的腎上激素似乎忘了報到，只能讓呼吸帶領腳步機械式地勉強維持慣性，五感已經有點麻木了，面對唯二跟滿全程巨兔的關心試探，我只能勉力回以苦笑和搖頭，才有一點點知覺回神，肩頸好僵、腿好沉，小腹呼叫膝蓋抬高一點，腿部肌肉卻像失聯一樣各自為政……對了，聞聞烤肉香味來使出冥想大法，嗚~好像因為疲累，連嗅覺也式微。終……於，再最後一圈的拐彎，巨兔傳訊趕緊準備好終點線，我失散已久的興奮感終於回家了，尾速517小拉0.5K，只為衝線好看一點(弱~)。

按表，42.53K，3:55合格！

內心充盈的，與其說是滿足，倒不如是感恩，得之於人者太多，啃，鼻頭pH又降下來了，齁住齁住。謝謝小利衝上前替我頹軟的腳抹上百通關（愛妳~），還有米蘇的完賽金莎、濕公的夯肉，只是偶打嗝都是4小時來灌下的香蕉及能量膠氣息沒胃口，後來有分段裝進肚子裡唷！當下腳是軟到坐不下來、站不直、走不動的狀態，狼狽歸狼狽，多少也安慰自己有盡力，對得起大家了。喔對了，名古屋線上馬真的完成了（出發點反倒差點被忘了）。

名馬大會指定用的紀錄軟體'悅跑圈'定位怪怪的，幫我灌水了6公里。

謹此致謝：教我使用悅跑圈的小雅(重要5顆星)

再預約下回全馬配速的文宏哥；教會我調高步頻的宇巽哥；調整我上坡跑姿、腳步呼吸的小利；我的女跑者典範蘇神，總在關鍵時刻指點迷津；領我入坑的誠董，讓我開始懂得設立目標，明白休息與練習都要同等精實；熟知跑步大小事的活辭典阿舅，全程配速員之一，還大手筆贊助了續命能量膠；傳授我龜息大法的濕公，被「如何跑好」眾說紛紜時，跟上您跑山紮根就對了；Last but not least, 跑山豬榮譽會長，我最景仰的全程配速保母，拿手機又遞水的獅虎綱神，在您的默許之下，每週讓我當關廟雙帥的電燈泡兌屌屌，今後仍會繼續打擾滴（手指愛心）。

最勞苦功高的保母綱神(左)和專門挖坑給綱神的責任外包專科阿誠(右)

明明只是達到跑山豬及格標準，就好像在發表金球獎得獎感言也是恥力爆棚，但本篇出發點其實不是個人的sub4紀錄，而是希望有緣路過的人感染到跑山豬們堅定的友誼、對跑步純粹的熱愛，進而持續地跑、愛上更好的自己。

心動不如行動，歡迎上臉書搜尋「跑山豬」XDDD