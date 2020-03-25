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跑步小品／跑步機慾望

運動筆記 / 謝優
聯合報系資料照片
聯合報系資料照片

沒有任何日照陽光的灑射，也難以稀釋成一種若有若無的感情物質。回家晚了，飽受一天的殘累，來到地下室健身房，我推開門，推開有形無形的束縛，脫下皺摺襯衫換上排汗衣，褪下擁有魔法的高跟鞋，穿上夾腳拖，眼光掃視空盪的空間各角落。     

站在跑步機上，開始一種固定跑姿，落下踏頻聲，以捲軸帶動時而快，時而慢的步伐。在沒有風阻及下坡功能下，也就生活沒了刺激與衝擊了。漸漸，身體有些大量黏濕，汗水沾染了雲鬢。     

三月底，所有事物的極速變化，快得像是跑步機上，設定的阻力'九'。想極力跟上，卻換來氣喘噓噓，極度疲乏，然而，夏天來了！     

我的跑步能力可能只到及格邊緣，但我會把自己投擲放在八十分的練習環境。有了更多的不足跑步需求刺激，才會不斷的前進及提升。     

當然八十分裡頭的這群跑步神人，理念及表述卻得一以貫之。我不去管所謂有沒有根本性的變化。     

我就是練我自己的速度，不論是沒有風阻的跑步機，或是運用同一肌群跑的河濱步道，再者攻略是採高步頻，縮小步幅的山馬時晴。我沒什麼戰戰兢兢的心力，去跑出是要多好的成績及速度。     

我有許多自發性努力學習跑步要點，渾然天成後的意象系統結構。跑步文學的文字中混著跑癡及跟上你的慾望，甚至帶點高度狂妄，這種感覺就像是淹沒在沙下的河水，我不停的去挖掘，去感受，去思考。跑完後全身頹圮，鬆動，回家坐在書房中，寫著迫切人生，痠痛是很要緊的，詩書中卻多了別的乾坤!

跑步機慾望沒了爬升推進，也難有山賽道的一郊晴雪，剩下的只是搖搖晃晃晃快要崩解的聲音。

#跑步文學

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