訓練心得／北宜公路夜訓&聖母山莊初體驗

繼上回新店到新竹的87公里LSD之後就在思考著下一趟能夠安排什麼樣的旅程，這次因為獲得亢晉華大哥的邀請，準備第一次宜蘭聖母山莊的初體驗，這也讓我再次興起造訪北宜公路的念頭，怎麼去？身為超馬跑者當然想用跑的過去啦😂😂。

北宜公路素有「死亡公路」之稱，全長58公里，在雪山隧道啟用之前成為連結台北到宜蘭之間的主要公路系統，是一條驚險又美麗的道路，當中最著名的「九彎十八拐」路段也流傳這許多鄉野之前的傳說，替北宜公路增添一絲神秘的色彩。上次跟好朋友Lida是選在清晨出發，過了縣界之後轉進跑馬古道，這一次呢？沒跑一趟九彎十八拐好像有點白來了的感覺喔。

我心裡面盤算著如果要趕在上午七點跟亢大哥還有其他朋友們在宜蘭會合，勢必就得在前一天晚上出發，那麼夜跑北宜公路就會變成不得不的選擇，只是這條路線白天跑起來風險就不小了更別說夜跑，如果只有我一個人的話那麼安全問題真的會是成行與否的最大考量，會不會有人也對這條路線有興趣呢？

依照往例這個想法一提出來首先就被張詩宜跟阿麗打槍，倒不是認為我做不到，他們顧慮的還是安全問題，如同前面說的，白天的北宜公路已經夠嚇人了更何況是夜跑，我不死心的繼續搜尋著臉書上的好友名單，答案應該不讓人意外，沒關係，身邊還有一個幾乎不會拒絕我口袋名單，就是他了。

承翰聽到我要夜跑北宜公路就顯得非常興奮，更不用說隔天要再加碼聖母山莊，你看看，有這樣能夠一起瘋狂的朋友多好，原先以為就我們師徒倆個的病情比較嚴重，沒想到突然收到鵬讚詢問是不是能夠加入夜跑北宜的訊息，嘿～～多了位病友一起瘋狂當然歡迎啊👏。

行前也沒做太多的功課，愚蠢的認為反正就是北宜公路一路到底就對了，後來想想這麼偷懶其實對自己跟夥伴好像都有點不負責任，不只沒辦法掌握道路狀態也沒辦法做休息點（拍照）跟補給的規劃，沒有針對里程數做功課，只能帶著大家瞎子摸象似的一直跑，這是這一次自己認為必須要檢討的部分。

出發前約了幾位朋友在新店一起聚餐，我深信必須要先照顧好高強肚才能面對高強度，餐後感謝超級補給員阿麗貢獻家裡的空間讓我們三位臭男生做換裝跟裝備的整理，這邊也要再唸一下承翰，都知道要夜跑還忘了準備頭燈，不就還好我知道你太糊塗，多帶了一組出來，不然怎麼敢帶你上北宜。另外還要謝謝詩宜幫忙將我們的行李運送到宜蘭，雖然嘴巴不停的在碎念，還是乖乖的等到我們順利出發才放心回家休息，謝謝兩位好朋友。

我們由北新路往北宜路出發，途中除了得注意配速，避免承翰太早把鵬讚操爆，更要不停的提醒承翰進入北宜公路後一定要結伴同行，雖然我知道是對牛彈琴但是該說的還是得說清楚，出發的初期大家的精神都很亢奮，步履輕盈，看起來絲毫不畏懼夜晚的北宜公路，但是真的能這麼順利嗎？

終於來到北宜路口，我們都還沒來得及轉進去北宜公路就被附近的居民攔了下來，這位老兄急忙跑過來問我們說「你們現在要跑北宜？」「準備跑去哪裡折回來？」我一時摸不著頭緒，趕緊回覆他「對，我們要跑去宜蘭」。這位大哥說「晚上跑這裡很危險喔⚠️，我幫你們通報一下」我們三個還搞不清楚什麼狀況，大哥就說「我們是北宜公路某個社團（應該是無線電或臉書）我幫你們在群組裡通報來往的大型車輛，提醒他們說你們三個人要跑去宜蘭，這樣比較安全」。喔，感動餒，真的不知道有這麼貼心的社團。

踏上北宜公路，一路的緩上坡，我們盡量保持承翰、鵬讚再來是我的行進順序，避免併排產生危險，剛開始承翰還會刻意的壓住速度配合鵬讚，但這樣的節奏當然維持不了太久，才一會時間就他像匹脫韁的野馬飛奔而出，劇情這樣的發展鵬讚可能還會有點意外，而我卻早就已經習慣了。

因為沒有做功課所以沒辦法回答鵬讚制高點在哪裡🧐？哪個景點還有多久之類的問題，只能一直跟他說，就跑吧，這些景點都在路上，跑到了就知道囉，我知道他一直擔心耽誤我們的進度而撐著，問這些問題可能也只是想預估還有多久的時間可以休息，但是鵬讚...我忘了做功課啊～～～

我們一路跑上石碇、海倫咖啡、雲海國小然後想要一鼓作氣的直奔坪林的7-11進行補給，途中除了碰到景點才會停下來拍幾張照片，除了拍照之外幾乎都沒有停下來休息，因為部分路段緊縮的關係，承翰幾度被刻意在北宜狂飆的重機、跑車給嚇到不敢再往前跑，鵬讚則是跌破眼鏡的全程跟著跑上坪林小七，利用休息時間對著承翰再度耳提面命了一番，今晚我希望能團體行動，互相支援、互相保護。

鵬讚上完廁所後跟我說「靠邀，剛剛血尿」🙀，這兩個字對於曾經因為橫紋肌溶解而住院治療的我來說像是刺中了那條最敏感的神經，我們分析出或許是因為這28公里的山路超出了鵬讚目前的身體負荷，畢竟他比較少跑帶點強度的長距離練習，而且也沒有跨夜跑的經驗，能夠撐到現在已經不簡單了，雖然我們刻意的放慢速度，但是對鵬讚來說還是有點過量，面對兩個快、慢不同節奏的夥伴我要如何取得平衡呢？

因為休息的時間有點久，離開坪林的小七後趕快讓鵬讚把外套穿上，不然非常容易著涼，我要大家先走一會，等身體暖了再起跑，鵬讚的身體狀況沒有因為這一輪的休息調整過來，暫時只能有一段沒一段的跑，承翰的狀況反而好到不像話，節奏非常順暢，看著承翰的背影越來越遠，我知道他的心裡比誰都還急，這個三八兄弟好幾次對我說「明樺，你跟承翰先跑啦，我等一下就跟上來」「歹勢啦，耽誤你們的時間」「歹勢啦，還要你陪我走」。

承翰在小七被我叨念過後，接下來的路程都會在差距一段距離後停下來等我們，我擔心再這樣下去有可能也會影響到承翰，而且他背後的警示燈看起來也快沒電了，這樣跑在重機跟跑車競速的北宜公路上面感覺還是有風險⚠️，當下決定衝上前把我多準備的一組警示燈給承翰帶上，師父給你的叮嚀就是「照你的節奏先跑，注意安全，遇到起霧就緩一下等我們」。

我跟鵬讚維持著跑走跑走的狀態持續向前推進，沿途提醒他多喝水，一定要想辦法上廁所，我們的下一個目標就是坪林跟頭城的交界，順利到了頭城後差不多就剩下幾公里的下坡，到時候再決定要抄近路走跑馬古道還是順著九彎十八拐一路跑到礁溪，撐到頭城我想鵬讚的狀況應該會好一點才是。跨夜跑真的是門學問，除了犯睏🥱外還特別容易傷身體，能量消耗的也很快，我開始沿途找話題跟鵬讚聊，想辦法激發他的意志力，逼他持續前進，跑不動用走的沒關係，但....你給我走快一點啦。

順利抵達頭城，承翰遠遠的就拿著頭燈向我們示意，興奮地喊著「縣界到了」，我們三個人在頭城的路牌下拍著照，突然聽到一旁步道上傳出窸窸窣窣的嘻笑聲，頓時空氣變得凝結，雞皮疙瘩掉了一地，走出步道的是一男三女的年輕人，沒想到凌晨3～4點居然還會有人來這邊...呃...看風景。只能說年輕真好，當然，在我確定了他們是真的有影子之後趕快拜託他們幫我們三個傻瓜來張合影，這張合照不容易啊。

搞定了頭城接下來就要直奔礁溪，我還希望趕在聖母登山團七點抵達之前找個地方洗個澡換衣服呢，因為天色昏暗的關係，我們就不選擇抄近路走跑馬古道，始終如一的沿著北宜路造訪九彎十八拐，過了頭城之後競速的車輛少了，看夜景的人卻變多了，不時還有人會對我們喊著加油，簡單的一句加油，多少心裡還是會有點暖暖的。

我要承翰提早出發，提早到礁溪幫忙找旅館沖澡，也免得到時候三個人在那邊排隊洗澡浪費時間，我就不離不棄的陪著鵬讚慢慢凸到礁溪，隔一會他說「我現在跑不動了，但碰到下坡跑一下還可以，跑走跑走應該還撐得下去」，「不然你跟承翰先跑，我慢慢走到礁溪」。我跟他說「少在那邊三八了，跑起來、跑起來」。鵬讚沒好氣的回我「阿就跑不動了ㄇㄟ」。我帶著點戲謔的語氣跟他說「你給我走、快一點、快一點啦」。沒說出口的是「開什麼玩笑啊，怎麼可能把你丟下咧」。

清晨5:30終於抵達礁溪，恭喜承翰跟鵬讚北宜公路成就達成， 雖然抵達的時間比預定時間晚了一點，但是能夠陪著好朋友一起完成曾經以為的不可能，可以平安的抵達目的地才是這一次夜訓的最完美結局。人生很難所以要及時行樂，或許別人眼裡的瘋狂對我來說反而覺得理所當然，承翰幸運的在集合地點的對面找到了一間汽車旅館可以讓我們盥洗、休息，兩個小時580也算合理，剩下一個半小時，應該夠我們喘一下了。

上午六點多詩宜載著阿麗跟秉琪帶著三個人的衣保袋來汽車旅館跟我們會合，跑完步能夠洗個熱水澡真的很幸福，精神也會比較好。七點，跑團的大隊人馬在亢哥的吆喝聲中集合完畢，北宜組的三個傻瓜身體雖然疲累但整體的狀況還是不錯，一夥人在天主堂拍完團拍之後就拉拔到了登山口準備朝聖了。

跟著團隊一起出遊真的很不錯，沿途停下來拍幾張美照氣氛也很熱鬧，但是隊伍拖得長速度就會慢了一點，礙於體力有限，我選擇一個人默默的飄走，按照自己的節奏先上山，假日的步道上朝聖的人潮多得令我有點意外，抵達通天橋前的這1.3公里山徑還可以輕鬆駕馭，這也讓我輕忽了後續路段的難度。

經過通天橋往聖母山莊的距離有1.6公里，而且是紮實的連續上坡，如果是一般產業道路、碎石坡我還可以輕鬆應付，但它可怕是全程1.6公里的階梯，爬不完的階梯，看到都厭世的階梯......我不衝也沒法衝，只希望加快腳步趕緊登頂好早點休息。尤其知道美珍姐為了幫我加油打氣，特別一早就先上聖母山莊等我，我怎麼好意思停下腳步欣賞美景多拍幾張美照呢？

最後的400公尺，承翰也跟上來了，看來我們師徒倆的想法一樣，都希望速戰速決趕快休息，再往前沒幾步就看到美珍姐已經在下山的路上，可惜啊，沒能趕上山跟姐會合，還好，終於還是能在路上相遇，合影當然是一定要的，貪心的想著如果是無敵山景該有多好呢，謝謝美珍姐專程跑這一趟幫我加油，在斯巴達松還沒有確定成行的當下就給我很大的支持，除了感謝還是感謝🙏。

歷盡一番千辛萬苦終於登頂了，帶著一夜的驚魂未定造訪聖母山莊，在身、心、靈都沒有調整到最好的狀態下，連續四公里的山徑，階梯、爬坡路段確實是場帶著難度的震撼教育，慶幸自己有咬著牙撐過去，不然也沒有辦法享受這片美麗的風景與心靈的寧靜。這一次承翰跟我都將身體的能量壓榨到了極限，下山後人也累了，坐在露營區的石頭上就打起瞌睡，沒一會鵬讚也到了，速戰速決爭取休息時間或許是我們不用開口的默契。

沒多久張詩宜他催著四分速猛往山下衝，我們還納悶他腳上不是還有傷嗎？衝那麼快幹嘛呢？原來他知道我們三個都已經下山了，擔心我們沒地方休息、沒辦法到他的車上換裝，所以趕快往山下衝。看他跑得滿身大汗上氣不接下氣的心裡能不感動嗎？這小子雖然嘴巴賤了一點，個性帶點龜毛，面對感情有點頓有些被動，但願意設身處地的為別人著想，默默的幫忙做點什麼這就是詩宜。

最終還是沒能等到亢大帶領的登山團隊下山就先行離開宜蘭，謝謝今天一起參與活動的各位，不論是北宜夜訓組或是聖母登山團，也感謝身邊這麼多願意陪我瘋狂，給我關心、持續支持我的朋友們，下次要去哪玩呢？拭目以待吧。

啊，對了，各位擔心鵬讚的朋友請放心，他事後跟我說其實「血尿」這件事呢是他看錯了...甘！嚴重懷疑是他跑不動用來唬我的藉口啦。不過，不管怎麼樣，只要人平安就好。

北宜公路夜訓

聖母山莊

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感謝黃美珍姐特地上山探班 #用跑旅取代訓練#

只有累積沒有奇蹟#堅持鍛煉超越極限

#陪著瘋狂的好朋友#心沒有放棄身體就會跟隨

#明樺的246公里橫台日記