跑步小品／我與跑步的堅持故事

有看過偶像劇裡主角因為某些情緒而在雨中跑步的畫面嗎？還以為只是劇情張力表現，但我的跑步生活就是在這麼戲劇化中開始的...

「我再也跑不動了...我再也不要跑全馬...（啜泣聲）」這是32公里後絕對會發生的一個場景。全馬的痛苦，一次又一次淬煉我的意志，很想問問自己：到底是怎麼愛上跑步的？我想是偶像效應吧...（笑）

Facebook大頭照和我一起合照的人，正是我跑步時的力量-陳彥博。讀過他超馬經歷，那一種堅持下去的信念刻畫在我心裡，成為我跑步撞牆期堅持下去的能量。彥博隨便出門跑個步就是全馬，而我還在5公里倉鼠跑還偷懶；我只不過跑個42公里，人家彥博都在跑超馬了...實在找不出任何不努力向上的理由。（翻外篇：最近也迷戀上大破傑啊啊啊...）之所以稱之為偶像，就不是一個能常常接觸到的加油站，好險我還有一堆神人朋友們是我的打氣筒。

當一個跑步都4分速的凸台女王，見到你就如朋友般打招呼，能不為她傾倒嗎？人家神人是跑得快又客氣，對於我們這種跑得慢又不會交朋友的人，真的是一大鼓(ㄉㄚˇ)舞(ㄐㄧˊ)啊！這就又讓我更愛上跑步，就是想成為她們這種人、像他們一樣的人...整個就是迷妹模式啊！！

哈。講完了遇不到的心靈支持、偶爾才遇到的鼓勵，還是要回歸日常可及的打氣...「我再也跑不動了...我再也不要跑全馬...」啜泣不成聲的我，苦苦哀求著。「老婆，加油～終點就在前面了！我們走1公里看有沒有好一點，如果看到相機就要跑起來喔~」（插話：跑步過程怎麼難堪，遇到路邊拍照一定要表現出最好狀態"上精選"，哈～不要說你們沒有這心態喔）。

可以持續跑步（、持續運動）真的不外乎是有個跟你一起的伴，在妳偷懶不運動的時候，在耳邊碎念：「平常不練習，比賽會更痛苦喔」；在妳在場上耍任性不跑的時候，在旁邊跟妳說等下帶你去吃什麼慶功宴；在妳賽後拿出休足時間讓妳躺好發懶...。***等等，別按上一頁，這篇不是空白文。***

講完了遇不到的心靈支持、偶而才遇到的鼓勵，還是要回歸日常的打氣...跑步團。我是從「赤馬團」才開始跑步的，之後認識了「攏來run」和他們超級超級歡樂團練，也和「KRC」一起完成會長的百馬團，最近甚至加入了「鐵人拔巴運動團」...每一個團員都不放棄，大家一起練習一起進步，沒有人會因為你跑得慢而差別待遇，這就是運動有個伴的力量。

原本只是在雨中跑步偷流眼淚的我，如今是愛上跑步帶給我的釋放和成長，這就是我堅持奔跑的故事。