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尋找馬拉松根源 感受泛雅典娜體育場的日與夜

運動筆記 / MSN
尋找馬拉松地板
尋找馬拉松地板

相信每一位馬拉松愛好者在自己的賽事名單中，必會寫上這一場賽事。大家知道從前有一位古希臘士兵「菲迪普斯」嗎？，他由馬拉松鎮奔跑了約42公里回雅典報勝仗的喜訊，最後力竭身亡。馬拉松的誕生就為了紀念這事件。

雅典每年度的盛事，機場內已有大會的服務員讓你查詢賽事問題！

EGRO Athens Marathon Expo

在Tae Kwon Do Stadium Palaio Faliro的博覽會。

這裡除了可領取選手包，還可讓你噴＄XD！這裡有你想到的或想不到的運動品牌。

除了基本的衫褲鞋襪。

各種的Special Offer。

更多不同品牌的跑鞋。

更多不同品牌的配備。

大會的限定商品。

作為手信紀念品不錯的選擇。

各種可以試玩的運動器材。

各種可以試吃的能量啫哩。

還有乾果區呢。

怎麼少得塗鴉牆！

愛買的在EXPO這裡絕對可以花上幾個小時啊！

出口位置更有免費飲料！

贈送的環保包還真實用！「雅典馬拉松」設有全馬，10公里和５公里三種項目選擇，10公里在星期六的黃昏舉行，而全馬和5公里則在星期日的早上舉行！怎麼能錯過一場賽事收藏兩款獎牌的機會，又可當作熱身賽！

十公里賽事日

起跑點就在市中心的Amalias Avenue。

此時太陽照射著眼前的雅典衛城，下午五時準時起跑。

跑過憲法廣場。

跑過大街小巷。

跑過日落時份。

跑過老伯伯，跑過Mercedes的拱門，跑過＂Dromeas＂The Runner，一件視覺效果像是跑者身後有風一樣的速度感的藝術品。

Adidas是這場賽事的代表品牌，當然不少得AR的加油團隊！

入黑的泛雅典娜體育場，燈光照亮著每位衝線的跑者。就這樣，體驗了黃昏到入夜的雅典市區街頭，和泛雅典娜體育場的夜晚。

全馬賽事日

大會提供接駁車從市區到起點馬拉松鎮，車程約1小時。到達後尋找Mercedes寄物車，再尋找Statue of NIKH Marathon 紀念碑。再尋找最重要的洗手間，流動洗手間佈滿整個運動場，免排隊XD。

尋找尋找馬拉松40公里的石牌，馬拉松鎮燃點火把位置。因為這裡是1896年第一屆奧運會馬拉松賽事的起跑點！

必須把火把找出來，再舉起火把笑一個XD。

好猛的希臘士兵啊！

起跑前，大家默哀一分鐘，進行宣誓儀式，但聽不懂希臘文語。起跑區分成10多個區域，每區域都會分隔開好幾分鐘起跑。

馬拉松鎮的居民，在賽道旁為大家加油，氣氛不錯。而全馬賽事有著超級寬裕的關門時間，整整８個小時。

開始路段輕快下坡，前十公里都感到平緩輕鬆。

其後的上坡路段，感覺進入了二次元空間。

中段都只有跑者互相鼓勵，路段像是被荒廢的城鎮，但無論你的速度是如何，身邊總有跑者陪伴著XD。

發現這場賽事的老伯伯何其多呢，都默默的密密步的跑。害我都不好意思停下來XD。

終於進入有人氣的城鎮區了，更看到大會收容車，像一台校巴。

全程十多個補給站，每幾公里就一個，整支瓶裝水的補給，更有些有海綿，可樂，香蕉，能量膠！在最後的11公里，就開始下坡的路段，WHOH！

變裝的希臘伯伯跑手，把整個希臘國旗穿在身上！

再次跑進第一屆奧運會主會場「泛雅典那體育場」，在享受衝線的成就感同時，在圓弧形大理石上的觀眾，更為你舉手拍手歡呼，這種儀式感和滿足感，實在難以形容！

一連兩天感受到「泛雅典娜體育場」的日與夜。

跟著希臘伯伯一同衝線後留影。

從希臘妹妹手上接過獎牌後，還送了一袋吃的喝的，水果，運動飲料。順著會場出口已經有賣吃的。

今年的獎牌款式是圓形的，把圓弧形大理石運動場設計放在中心，另一邊就寫著Battle of Marathon 490 B.C，紀念一場發生在公元前490年的馬拉松戰役。難得來到，一定要爬到運動場最高點，但大理石的間距蠻大的，在跑完42公里後再這樣跨大步走上來實在有點吃力，但絕對值得！

感想：在這次「雅典馬拉松」旅跑中，見證了2500多年的歷史，老實說在無盡的上坡中段其實蠻無趣的，但人生不都就如此嗎？總不能年年日日都過得精彩，慢慢學會享受平淡生活，每年度再安排一場運動旅遊，漫步追逐自己的人生夢想清單。

希臘行程景點推薦

「雅典衛城」是必到景點，是希臘古文明的見證！

到處都是。。。柱子！

宙斯神殿

已被大火摧毀的供奉宙斯神廟，更多的斷壁殘垣。

在水灘下的宙斯神殿與一些鳥兒，加了點照片場景效過，特顯了一份蒼涼感。

憲法廣場

這裡是雅典的中心地標，中心有一大型噴泉，一旁都是戶外咖啡館。

還可近距離欣賞在無名烈士墓前的總統衛兵換崗儀式。

普拉卡

這裡是舊城區，有著鵝卵石的街道，旁邊都是特色咖啡店，餐館。

每棟建築都擁有豐富色彩，感覺特別舒服愜意！

到處都是風格紀念品店．

聖托里尼

在希臘愛琴海上的小島，聖托里尼，相信是每位女生們的響往旅遊之地。從雅典坐飛機來只需一個小時。

尋找白色層層疊疊堆蓋在懸崖上小房子。

尋找聖托里尼每一個角落帶來的新奇事物。

尋找世界最浪漫書店，「亞特蘭提斯書店」在俯視著火山島的全景下閱讀著。

繼續尋找浪漫白色建築。等待日落的來臨。

愛琴海開始泛起金光，傳說中最美的伊亞夕陽就出現在眼前，在藍與白的世界裡加上一支當地啤酒，一生何求？

遊客紀念品區，有著各式各樣的聖托里尼紀念品。

尋找各種愛琴海貓貓。

入夜後的聖托里尼，在月亮的照射下與建築上昏暗的燈光照耀下，另有一番味道。

入住聖托里尼懸崖酒店，無敵愛琴海全景！

以白色為主題的洞穴屋，有著地中海風格的色彩。

加上無邊際的懸崖泳池，畫面實在美得令人屏息！

最後為大家介紹一下每天都指定必吃的…「希臘沙拉」XD。

搭配橄欖油醋的地中海沙拉。加上色彩繽紛料的食材，每天都是胃口大開！

作者：MSN

愛運動，愛旅遊，更愛玩，更愛食！講述一生的旅跑故事，透過一種＂漫活＂的旅遊方式，探討這世界的自然風景、風土人文，當然不少得品嚐美食，遊覽中作者會將所見所聞，及自己思想情感，以有限的文采以字與影記載。歡迎追蹤支持。

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