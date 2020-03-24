跑步小品／賽事都取消了 去爬山轉換心情吧

不只有跑步的愛跑團-登山團讓你也能+1

某天看到愛跑團在揪 [ 愛跑春季陽明山十連峰大縱走活動 ]，那時有點心動想參加，因為我去年看到朋友挑戰成功時很羨慕，就很想參加看看，礙於沒有認識的人喜歡爬山 ，因此不敢有獨自挑戰的想法就此作罷，不料幾天後喬安說有人在約陽明山十連峰大縱走(我立馬+1) ，後來才知道，主揪人也是愛跑團的所以真的很開心，而且還會有團員王志中特別出來幫我們帶路領隊，這下感覺安心多了，報名後就期待爬山這天的來臨。

(十連峰挑戰現正上映中)

陽明山十連峰的海拔高度

向來我是屬於不太愛做功課的人，因為就算看地圖或是海拔高度，我也對這些圖片的概念感覺陌生，十連峰對我來說只是個名詞，不知道天高地厚的我只想爬了就對了，果然這股傻勁幫助了我，因為不知道才能走更遠得概念，原來陽明山東西大縱走，是貫穿陽明山國家公園的一條進階路線，全程約25-26公里，步行時間長達10小時以上(當然依照每個人的腳程能力完成的時間皆不同)。

這次我們由風櫃嘴開始登到達清天宮總共10個山頭，從風櫃嘴起算依序是：

01.頂山（H768M）讓你熱身的一峰

02.石梯嶺（H863M）山林感最美的

03.竹篙山（H830M）路途上有一片一覽無遺的草皮地

04.七星東峰（H1，110M）石梯最陡的

05.七星主峰（小百岳#002，一等三角點，H1，120M）延續七星山主峰階梯陡

06.大屯山主峰（小百岳#001，二等三角點H1，092M）梯長到無盡頭爬到厭世的一峰

07.大屯山南峰（H959M）下階梯雖陡但入眼簾的風景卻很美

08.大屯山西峰（H983M）最刺激最好玩的一峰

09.面天山（H977M）往向天山走進近最親民的一峰

10.向天山（H947M）下山路途會爆膝蓋的一峰

(十連峰的海拔與困難度圖表)

十連峰與我的故事

第一次爬山因為經驗不足也不知道方向，只會一直問下一峰到了沒，怎麼還這麼久啊，雖然面對很多的階梯，但是這時還是滿心興奮，尤其你經過一大片沒有盡頭的寬闊草皮時，真心覺得大自然真美好遼闊，還有好不容易登上峰頭卻因為強大的風被吹到站不穩，要用狗爬式的彎腰行走，才不至於被風吹倒，當你連續連走完五個山峰時，已經花費了一上午的時間了，路途中經歷了一直不斷上上下下的階梯，而開始出現疲憊感唉唉叫，此時此刻的膝蓋也因為一直上下階梯感覺到有負擔，還好中間有冷水坑與小油坑休息站，讓我們還能小歇片刻與補給資源，原來爬了這麼久這才是上半場而已

（寬闊的草原讓人心曠神怡）

休息的這時刻也是開始思考大抉擇的時刻 ( 繼續&放棄 )，因為選擇繼續就會沒有回頭路要一路到底，或許是因為一群朋友一起爬山，相互鼓勵起了作用，，也或許是因為有願意帶領我們縱走的山路好手尤惠姊曾大哥胡大哥志忠，犧牲自己原本可以快速完走的時間，才起了想要堅守一起完成的那份決心要拚下去不撤退，於是我的下半場正式開始，當正準備開始要向第五峰邁進時，看他們手指一指的那座山頭，我馬上出現後悔，剛才信誓旦旦的決心立刻瓦解，天啊!這也太高聳了，怎麼沒人說要撤退，於是只能硬著頭皮上邊爬邊叫媽，這是誰蓋的啊!這麼陡這麼多階梯，唉爸叫母真是算剛剛好而已，腦門一直出現我為何要為難自己來爬啊!!

（又陡又窄的石階每一步都考驗你的意志力）

好不容易經歷一段好走的馬路，來到往六峰的登山口，難怪帶領的人先坐在那裏休息，因為接下來有1.6公里的階梯，這段路你心臟跟呼吸互相仇視著，一路唱反調不肯好好合作調節，你必須牙一咬一階撐住一階走下去，只差沒有咬到滲血這種程度而已，中間不知道休息多少次，這時候你經過的或經過你的陌生人都變得相當重要，此起彼落的加油聲，都是鼓勵著你踏出步伐的動力勇氣

（已經累到歪腰的我們）

休息過後內心喃喃自語我至少要撐到最吸引我的纜繩關卡，當一次山猴子才是不枉此行，果然通往第八山峰第九峰的路上，一路都沒讓我失望，拉著纜繩下滑後上爬，有如山猴子一般，更像是攀岩好手，原來我這麼有天份(驕傲著)，但人真的不能大意，在一個下跨的腳步，沒踩穩整個滑倒，還好拉著纜繩後面有背包墊底沒有摔到身體，但是在哪一瞬間因為躺在軟綿綿的背包上，我突然想起家裡的床…哈哈(會不會想法也太另類)!

（是不是十連峰就是為了當猴子而來的）

也因為我們都是新手大家速度不一 ，一路上拍照休息耽擱了太久時間，當我們登到第十峰時已經傍晚5:55，接下來要面臨的是天色很快暗去，開始伸手不見五指，路也看不清楚，鳥叫蟲鳴聲無限放大，還有一堆大小不一的蟾蜍蟲子用不同的方式特色跑出來嚇你，最後明明是兩公里的路程，但我卻覺得走了一世紀這麼久，難怪後來他們一直催促著我們要趕路，因為夜晚的山路，對於我們這些新手來說危險度會增加，而且如果離太遠很容易走錯路，還好登山高手大哥們分批帶頭押尾耐心等待領導，還裝備齊全帶有閃亮頭燈，我們其他人也開啟手機的手電筒，幫忙照明道路，好不容易花費12小時抵達清天宮完成我們的十連峰

（抵達七星山主峰的我們）

（最後的第十峰達標）

（已經天黑了才抵達清天宮）

登山初學者必備

如果想要挑戰有點困難度的山，專業配備真的不能少，因為進入山區你可能哭天喊地都不靈，以我一個初學者的這次的體驗，我想下面幾點是非常重要的~

有經驗的登山者同行與不要單獨登山，同行的人當中，一定要有有經驗的登山者帶領，或是對於地形相對了解的人，他們裝備會比較齊全經驗也比較足夠，遇到突發狀況也知道怎麼處理解決，還有初學者最好不要單獨登山，結伴同行會比較安全

（還好有這些登山高手同行）

登山鞋或越野鞋

因為有專業性能的鞋子抓地力比較好，鞋底紋路也比較深，踩在泥濘或石階上止滑效果會比較好，行走起來也安全些，如果能穿高統鞋對新手來說應該更理想，因為初次登山者對於石階梯踩踏比較生疏，容易導致腳踩到石縫隙中翻船扭傷，高筒鞋能穩定你的腳踝，讓你在凹凸不平的石階路上行走更穩定，還有鞋子的鞋帶也要繫緊繫牢，這樣你的腳在下坡或下階梯時，腳才不會一直往前衝，導致腳趾頭指甲與鞋子強大的衝擊疼痛，有些前輩友會推薦雨鞋，他們說價格不高止滑程度最好，因為我第一次登山，我不確定我會不會愛登山，所以我沒有新買登山鞋，也怕穿雨鞋會不習慣，所以我選了一雙鞋子鞋底紋路最深的來使用，實測下對於偶爾登山的算可以，但想要常爬山的還是需要專業鞋子比較好

（謝謝UA鞋讓我沒有出太多狀況）

登山杖&照明設備

這大概是我選購中最實用的，還好志中在出發前有說，除非你腳力比較好可以不用帶，不然最好是有，在我第一次登山實測下，它在你上階梯時真的可以讓腿比較省力，下階梯時可以更幫助你穩定步伐，安全性會再多一些，還有遇到蟲子動物時，你也可以站遠遠用登山杖驅離，還有夜晚走路視線不好時，可以用登山杖往前伸探路壁面踩空，還有照明設備也很重要，人在山野間不確定你登山時間是否能照計畫完成，如果不小心耽擱了時間要爬到晚上，照明設真的重要很多，除了照明道路還能穩定你不安的心

（登山杖是不可獲缺的必備品）

補給品與藥物

水是非常重要的補給品，尤其是當你在炎熱的氣候下行走攀爬，水分流失的非常快速，補充水分跟電解質運動飲料就變得相當重要，還有適合自己的簡易乾糧跟水果，甚至些被蚊蟲咬傷的簡單藥物OK蹦

（補水跟休息很重要

防曬用品

我想這點對女生來說比較重要吧!不知道是心理作用還是怎樣，我怎麼覺得爬越高的地方太陽越大，還是因為太空曠無處可躲，所以防曬油跟帽子真的是必備用品，因為最近有不能曬太陽的理由，所以包好包滿是這次爬山的一大重點，所以我多帶了一頂帽子做實驗，實驗的結果下沒有一頂帽子是全能的，各有各的優缺點，看來我只能改天來手作改造好了，想要同時運動跟防曬我不是白底子的人，我只能盡力了

（實測下防曬要跟時尚畫上等號實在太難）

關於登山這件事

挑戰不同的專業運動時，才能體驗到不同運動的困難度，與完成後的心境和優越感，爬山能夠讓你走出3C產品，享受一覽無遺遼闊的無邊界寬闊心境，還能看到不同山林間的變化吸取芬多精，只有在面對又臭又長的階梯時，內心才會出現咒罵，階梯怎麼這麼遠跟長下階梯時陡到無極限，但當你挑戰自己完成第一次的十連峰的路程，你會為自己感覺到開心驕傲，縱使過程又遠又累，感覺困難度已達到人生的巔峰，但你還是做到了，勇於突破自己，再次證明人生無極限，雖然後來的路上，非常肯定地說半年內不要約我爬山，隔天起床看到體重少1公斤時我好像又可以+1

（我們一起勇闖十連峰）

（當完山猴子的第八峰）

特別謝謝喬安的同事，也是愛跑者的團員王志中

山中好手曾大哥 胡大哥的專業帶領與攝影

還有這次已經是第25次登十連峰的尤惠姊(難怪健步如飛)

謝謝你們一路上的帶領與鼓勵，沒有你們我們不會這麼順利完成，還有謝謝一路一起相互打氣的夥伴，我們可以很驕傲地說我們完成了

（終於完成屬於我的十連峰里程碑）

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