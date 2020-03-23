跑旅記趣／如來神掌100式

如果上天給我一雙強韌的腿，我要用它帶我去體驗全世界。

2015年末，完成了102k的如來初百k，一雙腿獲得了上天的認證，開啟了我的跑旅人生。不管是台灣的北橫 中橫 南橫，歐洲的柏林圍牆，日本的琵琶湖...等，都有我跑旅的足跡。今天回到最初，我的超馬起點 - 如來神掌，好好回味苦盡甘甜，在看看自己成長了多少，雙腳和里程是不會背叛我的。

啟程

趁著春初的好天氣，一群人浩浩蕩蕩的在小指指尖出發，大家都是熱愛跑步，一樣的要透過雙腳體驗台灣之美，沒幾公里就看到了盛開的櫻花隨處可見，今天會是個美好的一天。

七公里後轉入巴拉卡公路，陡坡上菜，大家用自己的速度再跟地心引力對抗，雲霧繚繞的一段山路。幾公里後，突然撥雲見日，一大片雲海映入眼簾，還是第一次在這裡看到雲海，it’s a good day!

大屯山公園馬上就到了，沿著有著倒影的湖邊跑過，心裏除了想著公園內的販賣機（前33k山上唯一補給點），還要讚嘆湖邊盛開的白櫻花樹，能跑在這裡是幸福的。

二子坪到了（15k)，如來神掌的最高點，下坡前忘了提醒同伴要先吃點東西，這是我今天最後悔的一件事，接下來連續20公里的下坡不是好玩的。

連續下坡沒多久就是美麗的海芋花海，一路跟著上坡的單車騎士互相打氣，很辛苦的一段路，長下坡就是會默默吃掉你的體力和腳力，還不到30看到了陽光，今天不妙了。前置部隊線先到了金山7-11補給（約35k)，等了好久都等不到後面夥伴的出現，很擔心夥伴安危，這時有三次如來經驗的田班長要我們先走他來帶後面的跑，我跟愛哥就先出發一步，愛哥的目標是老梅國小（67k)，我想要跑完全程，兩人一起朝目標邁進。

39k 開始的三界壇，坡度極陡，陽光也曬，兩人遇抖坡著走，到了制高點的兩湖里後輕鬆多了，再來是緩坡下到了十八王公47k，沒賣補給只好照張相趕路，好在一公里後的餐廳有開，補了兩罐冰涼的水兩人又復活了，全速前進奔向石門的遼闊大海。

53k終於有了便利商店了，吃了水餃豆漿咖啡大補給後，愛哥決定跟我繼續上青山瀑布（食指上坡），這裡的坡度緩多了，但陽光還是不小，天空有薄薄雲霧讓日光沒那麼刺人，但感覺好像是用溫水煮青蛙一樣，汗水的極度流失讓我的腳後出現了嚴重無力感，吃了BCAA再加上沿路拉筋，終於到了預定補給點的青山瀑布（60k)。 但...慘的是，之前都會設攤的石花凍沒來設攤，渴的要死的兩人只買到兩罐水，打擊一點士氣，只能大休一下試圖讓體力腳了恢復，到旁邊沾溪水降溫。

好在之後都是連續下坡，愛哥還是可以用五分出頭的速度讓我在後面跟的不要不要，終於......老梅國小到了，前面的同伴已經開好車在那邊等著我們，接下來就是我一個人的戰鬥！

白沙灣就是中指上坡的入口（69k)，傳說中的斷魂坡，如來神掌的最大考驗。我很難想像完全沒有補給點的我要怎麼撐下去。 想那麼多也沒用，準備了小肉粽，一大堆飲料，背著重重的背包上山了，反正時間還夠，切換成健行模式）。

到貝殼廟前，坡度陡的不像話，用走的都喘噓噓，一段髮夾彎我還想用爬的上去，飲料的消耗很快，一直需要熱量讓我爬上去。 78k 到了最高點，考驗還在，接下來沿路都有惡犬會突然竄出攻擊，拿著樹枝一邊跑一邊跟小黑小黃小白對峙，一路順利下坡到三芝市區（83k)

感動，到了這裡幾乎可以說跑的完了，好餓好渴，7-11的啤酒肉包下肚後，感覺微醺也滿足極了，上路前往最後的小指。 爬到了小指頂端（93k）也天暗了，春初的太陽下來的比較晚，剩下最後的幾公里不知道為何沒有什麼感動的感覺。還記得第一次在這個下坡，看到手錶的里程破了100公里時，都掉淚了。現在的我，好像變強了，為什麼今天就這樣結束了，好想再跑一下，再體驗點什麼，沿路的苦、看到補站的感動、被狗嚇到瞬間、跨過最陡坡的時刻...一一浮現腦中。

103公里，加碼了1k，就這樣結束了，平靜的在終點地上坐下，跟夥伴報了平安，很自豪的說我完成了，不苦，但回憶很甜，它是我跑旅的起點，但確不是終點，我要跑到不能跑為止！

如來神掌100式 - 感恩的第六掌...感恩玩賽!!!!!!

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