跑步知識／室外運動怎樣做才能落實防疫呢？
新冠肺炎來襲嚴，重影響了我們的生活與習慣。與親友之間的話題都變成今天多少人確診？你口罩買到了嗎？學校停課了怎麼辦？擔心收入會不會變少？
面對未知的病毒，社會感到恐慌與無助，媒體的推波助瀾無助於我們免於恐懼。但我想說的是『這是一場長期抗戰』 ，我們應該相信專業與政府的決策，上下同心才能在這場戰役中減低傷亡與損耗！
規律且適當的運動能增強免疫力，但並非所有人家中，都適合運動。既然我們已知戶外開放空間傳染機率不高，因此戶外跑步、登山健行都是很好的選項，但要如何在運動中避免病毒的傳染呢？運動筆記特別整理了衛服部疾管署發佈的『防疫大作戰：室外運動篇影片』的重點給各位參考，希望大家都能夠正向的調整生活習慣，做好萬全的準備讓自己保持健康吧！
外出運動注意事項
台灣是我們的家園，既然我們愛這片土地，就善盡自己的力量讓它更好，並非所有人都有正確的防疫的觀念，善意的溝通與提醒會優於訕笑與謾罵，切勿讓病毒破壞我們的良善與腦袋，防疫是全民的事情，運動筆記與你一起攜手努力！
＊運動筆記，關心您的健康＊
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