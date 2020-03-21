迎向烈日的路跑秘密武器 用裝備愛護自己

從跑步到徒步

離開跑步的那一陣子，我走進山裡，背上沉重的背包，日日走上十幾、二十公里，在那之前，跑步佔了我年度目標最重要的位置，我許下完成一場場半馬的願望、階段設定突破自己的記錄，然後朝向全馬訓練。

然而在某個時間點，我的計畫全成了徒步，用跑步旅行的嚮往被置換成更緩慢的徒步旅行，不知不覺在土地上移動了四千多公里。我以為跑步已經離我遠去，停滯的兩年時間，身體早該忘記跑動的感覺，但當跑鞋上腳，邁開步伐後輕鬆快速的奔馳感受，沉放在心裡的跑步節奏也跟著甦醒，呼吸、體態、反應力，都自然而然地啟動，「原來我還能跑！」，原來跑步早就成為身體裡面的一種模式，只待有天被切換使用。

回到跑場上，才發現經歷不是過去，而是累積成現在的自己 (照片提供：Creya 可以呀)

而我其實也從來沒跟它真正疏遠，熟悉的配速不過是轉為另種衡量；半馬與全馬，讓每日移動距離的描述更為立體；我還是靠著雙腳，踩著不同速度，領我前往目的地。它是一個進程，所有經歷都是我的一部分，因為在跑步中見過自己的突破，更能相信未來也能辦得到。

更具體的說，是因為跑步，讓我開始徒步。它讓我開始試著探索身體的可能，進而接觸了核心訓練、瑜伽、飛輪，也開始上山、下海，使我信任自己擁有的能量。我感覺自己只是用其他種方式體現跑步，從跑步開始，延伸成多元類型的戶外運動。

從徒步再回到跑步，我的訓練目標

去年，我期許自己「重回跑步」，不疾不徐的頻率，從輕鬆的跑量每月逐增，循序漸進的重拾習慣。而今年的一開始，我則為自己立下「開啟一個以全馬為目標的練習計畫」，著眼於年底的富士山馬拉松：曾經搭車途經河口湖時就暗自許下有天要來用跑步環一圈的願望地點。

即便聽來離賽事還久，連報名資格都還沒取得，但有鑑於許久沒以跑步達成長距離的移動， 2020 年的訓練便期待從年初緩緩開展。

然而居住在冬日陰晦潮濕的雨都，要能在年初就開始訓練計畫相當需要堅強的意志加上絕佳的人品，為了同時兼守雨天不跑的原則，選擇以多種室內訓練來做為交叉訓練，補足沒有出門跑步時的訓練量，例如 TRX 課程、瑜伽課等有繳費壓力和老師督促的團體班，強制自己每週有基本的運動量，同時在家中用免費的 NTC app 做核心與肌力訓練，在遇雨放棄跑步時能彈性居家自主運動，也鍛鍊跑步所需要的體能，每當回到跑場，都能稍微感受到身體的進步。

每次都能感受筋骨比上次更展開 (照片提供：Creya 可以呀)

此時我才能體會人類生活在越極端或環境越嚴峻時，將會造就出心智上的堅強與毅力。雨都不過是下雨天數多而已，但生活在此不到兩年，我已經特別珍惜每個好天氣，有陽光時就趕緊先放下工作出門活動，把握難得的時光做充分的時間利用，無論是跑步或是去踏青健行，慢慢成為了追逐陽光的女子、一種向日葵般的存在。

追逐陽光的裝備

由於以前跑量大時為滿足每日換著一套新跑服的條件，衣櫃裡的跑步裝備處於佔滿一大格抽屜的強勢姿態，因此現在仍舊沿用許多狀態良好、能繼續服役的款式做搭配，其中更有不少過往參與賽事的紀念服飾，彷彿也是一股力量讓我堅信自己一定能夠再次辦到。

然而從跑步起步、到開始徒步、現在又回到跑步，將自己投放在越來越多的戶外活動後，發現陽光也是很大的影響因素，為了追求更好的表現、突破之前的紀錄，從中調整嘗試，也漸漸累積出自己與它和平相處的方式。

基本配備：防曬油與帽子

我的最基本裝備便是防曬油與帽子，防曬油是多數女生從事戶外活動都不會忘記的保護層，而帽子則是在一次女生路跑因為太熱中暑而讓身體承受極大代價後，帽子便幾乎成為我戶外活動的重要夥伴之一，它能讓臉部多數面積都有效地以物理性方式隔絕太陽的直接照射，搭配防曬油上場，即便我在長達四個月持續的徒步旅程裡，臉部也幾乎沒有太多的色階變化，同時也會減緩水分的流失避免中暑。

在挑選跑步時配戴的帽子，還是要以專為跑步設計的款式為主，在吸濕排汗的性能上都會與單純穿搭的款式差非常多，若是健行使用也推薦挑選戶外登山的牌子，除了排汗外通常還會增加防水性能。

帽子是我現在從事戶外活動的基本配備 (照片提供：Creya 可以呀)

進階配備：抗 UV 的眼睛保護裝備

在徒步時太陽眼鏡是我戶外生活的必備品之一，即便總是有圓盤帽或鴨舌帽的陪伴，但在長時間陽光照射下，沒有太陽眼鏡的保護，眼鏡很快就感覺到疲憊甚至不舒服，對於艷陽下遠方的事物也常會看不清楚。因此只要是太陽露臉的日子，我的徒步路上就有太陽眼鏡。

然而跑步時因為臉型與鼻樑的條件不足，始終無法找到適合的運動太陽眼鏡，因此以往就只能靠著帽子來幫眼睛多遮掉一些光線。

直到最近發現嬌生有一款會調光變色的隱形眼鏡，它會因應光線的強弱而改變隱眼的顏色，類似市面上流通已久的全視線鏡片概念，能夠抗 UV 和藍光。這對於原本就是大近視眼、戶外活動都要配戴隱形眼鏡的我來說，是不需要適應期以及太多成本的轉換，而且動作幅度較大的跑步，搭配這款調光變色隱眼真的很方便。

在室內末接收到紫外線的調光變色隱形眼鏡，仍呈現我們習慣的透明狀態(照片提供：Creya 可以呀)

在戶外陽光下，調光變色隱形眼鏡立刻就開始變色(照片提供：Creya 可以呀)

實際使用覺得最大的驚喜是，當轉頭看向陽光的方位，原本刺眼的光線，在戴了全視線隱眼後，視線變得柔和許多，眼睛居然不用瞇成一條線、眉頭不會因此而皺起來，而且沒有重量負擔的狀態、又多了一層保護的自然。

這日陽光很強烈，眼睛往太陽一側轉去，眼睛也沒有瞇在一起(照片提供：Creya 可以呀)

以往面陽拍照時，想要不戴墨鏡、又不想帽子造成臉部陰影，就會變成臉部表情扭曲，或是無法看著鏡頭，現在在戶外活動，改用此款調光變色隱形眼鏡，拍照姿態有更多可能了(照片提供：Creya 可以呀)

而另外的附加價值就是，軟式隱形眼鏡的範圍通常都會超過黑眼珠，而當在艷陽下時鏡片變成深色，此時就突然獲得了放大片的視覺效果。

在室外陽光下，黑眼珠外圍會有一圈深色，有了放大片的效果(照片提供：Creya 可以呀)

帽子還是有其必要性，多一層阻隔能降低臉部被直接曝曬變黑、以及降低皮膚溫度(照片提供：Creya 可以呀)

由於歐舒適全視線調光變色隱形眼鏡是新的應用技術，在網路上還沒有太多的網友分享資訊，實際使用後覺得是相當方便的發明，非常適合跑步的朋友，讓我們減輕眼睛的負擔，享受跑步的每個時刻。

愛美配備：紋綉眉毛與眼線

非必要、但有了加分的紋綉眉與眼線則是我的新歡，在戶外運動大量陽光曝曬與流汗，想在運動過程保持自己喜歡的妝感樣貌變得更為挑戰，使用化妝品不僅容易花掉、一下子就隨汗水流掉而白費心思、也可能堵塞肌膚呼吸，在做了霧眉和隱形眼線後，眼妝部分就已經自帶妝感，運動時只需要擦上防曬油，就能直接出門。

陽光真的很強烈，一下子就出汗，戴了嬌生全視線隱眼後，在戶外不需要瞇瞇眼了(照片提供：Creya 可以呀)

除此之外，隨時補充水分、和排汗透氣的專業運動服飾，也是追逐陽光時不可或缺的裝備。

在烈日下運動保護眼睛不畏光的好夥伴(照片提供：Creya 可以呀)

無論是跑步、旅行踏青、登山健行、或水上活動等，趁著好天氣多出門曬曬太陽，在活動身體增強自己的同時，也別忘了用裝備愛護自己。