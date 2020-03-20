賽事心得／名古屋女子線上自助馬 謝謝你們帶我起飛

20200314史無前例的名古屋女子線上自助馬，要怎麼做才能第一次自助馬就上手？是什麼讓我忘記了初馬→變線上馬→變自助馬的不甘？到底要怎麼做 讓我的sub4不再只敢小小聲地說而已？(這不是有獎徵答，沒有獎品XD)

First 42.195km Long RunFinish Time: 3:45:03Sub4 GET!

感恩！跪謝！有阿燕與湉的陪跑，與一路上到終點的神之側錄與側拍，看著自己影像覺得有點陌生這是我嗎，好像有點正XD-[奔跑篇]炙熱的，澎湃的，更多的是不可置信聊天、音樂、更重要的是好夥伴-#準備

因為疫情而被消失的2020名古屋女子馬拉松，我的跑班儒意運動，名垂萬古3.0名古屋分部，決定因應大會的線上馬措施，熱烈討論工作分配後舉辦了我們專屬的自助全馬：第一屆#小美金靠盃我們訂的策略是福和橋到北新橋aka公館國手之道，五公里折返八趟！光是想到這樣的路線就眼神死，於是一週前就開始就揪人陪我能跑多少就多少。#當天

陣仗之大，明明就十位左右姐妹要執行42K，但補給多到只怕吃不完喝不完，占地大到還被同場跑團與路人關切XDD

而且可能真的誠意感動天，前一天的暴雨讓我們都很絕望，不奢望停雨只求毛雨就好。結果沒想到當天4點半起床發現無雨的時候糙 機 港 動 啊啊啊啊 (興奮到模糊#起跑前

在背後別好了貓女薇塔為了名馬群姐妹做的相認號碼布。這陪伴我從台北半馬、渣打半馬、到現在的最終目標，在賽道上與一同努力的女孩們加油打氣。並準備了本來要在名古屋完賽後換穿的，安柏設計的名馬T，就當作戰衣了！

#起跑時

內心其實是有點矛盾的因為這三週以來的身體心理狀況都不算好，本來不想盡全力、只想保守保守再保守、只想穩保sub4、只想與跑班一起把Tiffany任務解鎖，安全下庄就好。但真的有風同行、跑伴無敵

狀態好到，越跑越覺得好像可以7、8成力達到自己本來設定的低標350，同時想到勾勾牌的那句slogan #猶豫是對自己太客氣；既然天時地利人和，那就不客氣了吧！

#奔跑中

與接力陪我跑的夥伴們一路聊天、聊天、跟著音樂聊天擺動 (喂好像還沒注意到發生了還是錯過了什麼，一回神，居然就已經過了五趟！而且就跟自己起跑時期許的一樣，後半馬要開始的時候，身體就像是才熱身完，準備要跑一個全新的半馬！而傳說中的#撞牆期，在跑過了36k，補了最後一個能量膠才想起來好像，沒有遇到這件事不痛 不餓 不渴 不累三個禮拜以來困擾我的右髖還有左腳阿基里斯腱的問題，也全都乖乖的完美的身體狀況、完美的夥伴一路都車輪戰陪跑陪聊 配速 放音樂 遞水 跟拍更祈求到不可多得的全程15度時陰時雨，簡直完美的天氣！

#衝刺

因為路線里程數不好抓的關係，最後總共推了42.58km/ 3:47:07當跑過了42.2的當下，正在與小美教練、Allen、Amber全力衝刺我知道大家在等我瞄了一眼手錶，3:45，興奮地大呼！我做到了自己的高標了！

(要讓我慢下來？NO Fxxking way!)

(超愛這一張，除了看起來整個路線被包場了，我的心也被鏡頭內外的人包場了)

而且一路被護送，衝進終點，最後三百公尺衝刺是滿滿滿滿的亢奮！但當看到大家夾道歡呼，和儒意運動的旗幟，感動到數度哽咽不是沒有預想過當自己完成第一個42.195公里時的表情與心情，想過可能會哭、可能會大叫、可能會變抱抱魔人，幾乎都check了

尤其更好的是，我們十位左右一口氣完成線上全馬的女森！全部都是PB！於是，熱鬧 開心 幸福地，完成了自己的第一個42.195 Long Run(就是不想稱作這是初馬，哼)不知道對於全馬來說，這樣的路線產生的成績到底準不準，但我反正是滿足了天時地利人和，又有什麼好再奢求的 (除了到真正的名古屋賽道上跑真正的初馬…

-

[應援篇]熱烈的，溫暖的，更多的是感謝有驚喜，有感動，更重要的是有那麼多的愛-想要第一次自助馬就上手？那你背後的夥伴可能比你還重要-謝謝#儒意大家庭這群人輪流陪我跑、一路陪我聊關鍵時刻幫配速、折返時幫遞水無聊時拿手機放音樂跟著點歌哼歌腳踏車側拍、側錄、補水、隨時關心狀況

可以讓有人大清早帶著熊貓眼跑來加油；可以有人回終點時鼓譟歡呼、拉終點旗、披毛巾；更可以有驚喜的朋友來拍打餵食這樣應援團的規格，真的讓我忘記了初馬→變線上馬→變自助馬的不甘！就像Kiki說的，#賽事上是自己的時間自己的戰爭但有應援團就是一群人要一起完成的事了太幸福-謝謝你們，成就了這場史無前例的名古屋女子線上自助馬謝謝你們能體諒、能理解我從賽事被取消以來的高低情緒謝謝你們這麼相信、支持、照顧著我甚至在第一時間就報名說要來應援成就了我的第一個42.195的Long Run-#謝謝儒意因為受了很多NB姐妹的推坑，去年年底加入的#儒意運動

(圖為東馬與名馬被取消的那週團課照，教練團帶著要哭爆北田的我們跑得不要不要XD)努力克服了那精實到不行的課表與高執行度的要求克服了從1/19渣打半馬之後開始，每週末清晨兩天的間歇+長距離揪團練克服了大過年不睡覺，有三分之二的假期早上團練七點前報到(尤其是初二那天，如果看倌們還有印象的話，台北那場鬼哭神嚎的大暴雨，我們在清晨的風雨中推玩了23km，跑到ㄎ一ㄤ爆！我要說嘴一百年！)

週跑量於是上看70，月跑量約250達到人生高峰連六週週末單次長距21km以上，中間連三週單次30km以上對於集滿了一輩子的勇氣才敢踏入全馬的世界；半馬、全馬、肌力課表交叉吃了半年的我來說就在一次次的長距離嘗試中，知道自己的破四幻想好像真的可以達成所以當名馬被取消時那鋪天蓋地的那個失落啊啊啊，跟朋友那幾天講著電話時我們都哭了如果沒有又吵鬧又好笑每週都好期待的團練#化悲憤為跑量 #化不甘為能量如果沒有儒意的夥伴們，真的不知道怎麼做到的，很榮幸與你們並肩作戰！謝謝謝謝總教練阿儒與小美、飛飛教練的專業訓練與日常關心！謝謝郭郭三個月來的專業掌鏡，留下了好多跑到ㄎㄧㄤ、笑到翻、感動到不行的瞬間！#謝謝一路以來接觸過的跑團 教練 前輩 社群 跑友們NB無畏班、NBRC、師大跑班Master Run、Running Quotient、名馬群#謝謝3/14情人節不睡懶覺跑來應援我們的大家

我真的不厲害也不聰明都是因為有你們的支持、督促，有你們的專業與資訊讓我依靠讓我只要負責跑，就好了#謝謝J大謝謝總是那麼貼近人性、人心的分享與打氣我相信那天的我們，在抵達終點之前，在抵達真正的初馬終點之前就已經遇見了更好的自己

-Runner’s high持續了整整兩天，太亢奮到腦子反而有點昏，兩天都睡不好。但神奇冷療後的身體也快速恢復到，隔一天去幫姐妹阿中初馬應援時追起來側拍，一度忘記原來自己才剛跑完一場全馬XD(安麗一下我家阿中，3/15愛迪生他們教練群於永福橋舉辦的自主全馬，大太陽又獨推三分之二情況下的3:48女總一，正爆線上路跑群組)

-sub4終於不再只是想想謝謝謝謝你們帶我起飛下次真正的賽道初馬，如果all in的話...

如果有興趣看雜亂的日常 跑步 訓練圖文分享，可搜尋IG：paupauyjh#波波跑步波波