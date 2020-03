跑步小品／在解鎖42K的路上 我們成為了彼此的光明燈

去年冬天,風遇見雲,螢火蟲遇見星光,而我遇見你們。

📍一口吃不成胖子-賽道上沒有不努力的跑者以前參加賽事,在準備期的時候,與其說是練跑,不如說只是偶爾去家裡附近的河堤繞個幾圈,累了渴了就回家,沒有任何訓練的規劃與補給的安排;以至於,每次跑完賽事後大約都要鐵腿一周;2019跑完渣打,中了ITBS,經過一段休養期,就在我想放棄當跑者的時候,抽中了2020名古屋女子馬拉松的海外選手門票。抽到名馬後即開始挫哩蛋,因為是初馬,我認真的覺得要找個跑班,學習跑好步的專業,不能再允許自己胡搞瞎搞!*跑班很多,為何選擇好時光,這之後再另外開一篇好了(疑?

4個月為期16周的訓練,中間參加了渣打馬以賽代訓,順便驗收一下訓練的效能是有符合當初自己所要的成果;事實證明,有!半馬破pb,且跑的比以往輕鬆很多,最有感的是隔天可以健步如飛的上下樓。(如果是像我以前那樣,有賽事才跑起來、很標準假日跑者的人,應該知道我在講什麼XD)

想要無傷完賽、想要更進步、想要邊跑邊顧及表情管理(←這很重要)

欸尼威~都是需要付出時間、付出耐心及堅持不懈的毅力,才能讓你看起來毫不費力!

相信我,如果你跟我一樣,沒有無比堅定的自制力,就找個教練盯著你吧🤣正式訓練前,教練將學員們分組,預計完賽時間相近的人一組;訓練的過程中,我們三人莫名的有話聊,莫名就變成跑班三劍客;一個人跑,很孤單、很容易想停下來;三個人跑,可以互相扶持、打氣與嬉鬧(喂)!

Chi 總是三人中跑最快的一個,且似乎毅力堅強(可能跟她每週從新竹來台北上課有關?XD)

我跟Eileen 都說:妳是我們的光明燈,只要妳在前方跑不停,我們就會跟著跑!我則是屬於出一張嘴給大家正面信心喊話的人!例如:今天安森8圈,跑到第2圈時,我不會說還有6圈,而是大喊已完成了四分之一!加油💪🏻 ,然後跑到今日課表的里程數後,立刻按錶,1公里都不多跑的我,妳們笑說:妳也是光明燈!(mm..我猜是指嘴巴很會的那種😂)至於Eileen,就是屬於默默努力的好學生,工作繁忙、常常加班;訓練過程中,她總是說 她身旁有兩盞光明燈,一個人練習會想停下來,但只要我們在,她就可以繼續跑。📍2020名古屋女子馬拉松-台北站

名古屋女子馬拉松/Womens Nagoya Marathon (※ 前文回顧:最後 1% 的遺憾)

大會宣布停止一般選手參賽,改成線上馬的時候,我們心想:『該不會要我們自主全馬吧?沒關係,最貼心的好時光一定會為我們而開團的(笑)』 果不其然,2020/03/08 浩浩蕩蕩的在河濱公園我們開跑了!

春暖花開的季節,當天的太陽真的不是蓋的,白天曬得我內心的小花還沒綻放就都枯萎了;到了晚上,竟然開始下雨,分不清到底是雨水、汗水還是鼻水(?) 總之就是這樣都灑在我們的身上了!

※另外也必須要拿出來說的:已默默成為我的生活重心之一的名馬群,(聽說)在幾位鬧事的大人吃了一頓火鍋之後,居然就辦了一場浮誇的AV盃野餐跑,到底有多浮誇,你們去看看貓女嚼嚼的網誌就知道。

📍你的心不要去想那道牆很多跑者前輩都說:跑全馬,大約30k左右會撞牆;但賽前我們一直告訴自己,不要去想那道牆,牆就不會出現。但,到底是誰說『白天不懂夜的黑』?! 事後看照片就發現.......

白天我們笑成這樣根本就是非!常!懂! 且簡直像是提前在為夜晚爆掉的那模門特做準備ㄤ...難道表情管理也可以開課表?

前半段跑的算是輕鬆,還可以嘻笑玩鬧!後半段我們已無暇顧及表情管理,貓不理狗不叫的那種 (嗯?)三人一起跑到15K,之後就是看自己的狀況去調整速度,因為馬場永遠都在,而身體只有一個!要降速跑或是要步兵,自己決定。21K後 Chi 在訓練期就常出現的左髖疼痛越來越明顯,甚至還延伸到腰,不得不半跑半步兵⋯25K後加上大雨,我的左大腿前後側輪流抽筋,腳踝舊傷跟腳板隱隱作痛,只能用慢慢跑或甚至用走的撐下去各自堅強、擦身而過就互相打氣後,29K左右決定再繼續跑下去,都跑到這裡了,說放棄太不甘心,腳痛就用走的吧!(因為名馬的線上馬拉松只有42.195*1 趟跟10.55*4 趟這兩個選項,無法讓你隨意累積公里數)

#每一個跑步的人都有不服輸的倔 漫長的後半段就直接省略了,因為.........全部都是在罵髒話 (笑)

回到補給站喝水時,好時光的小胖問:要不要吃冰淇淋泡芙(沒記錯的話應該是這個食物⋯)我苦笑的吶喊:我現在只想喝台啤或是多冰可樂啊~~~!

就算回到終點腳很抖,還是不忘看看身旁美好的事物

特別想提到的是我們的pacer,一路上不斷的打氣,步兵當到有點厭世的時候,一個嬌小的身影從旁跑過說:「加油,現在只要七分速就可以5小時完賽喔💪🏻」,那瞬間就像卜派吃了菠菜一樣 (配樂請自行想像xd)

第一個完成42.195的是Eileen,最後在終點三人合體時,我們說:看著妳孤單一人往前進的背影,覺得有點抱歉,謝謝妳咬牙跑完!Eileen說:「當然啊,不然妳們兩個都這樣了,我一定要好好跑完,證明我們可以做的到!」聽到這句話,滿滿的感動❤️嗚嗚嗚~親愛的Eileen ,其實妳才是我們的光明燈!要說是黑暗中的燈塔也不為過🤣 oh~請允許我叫妳 默娘 !The courage you give me is what allows me to be strong for you.

📍不要只因一次挫敗,就忘記你原先決定想達到的!雖然這次完賽的過程,我們都覺得不是很理想,但有訓練是有成果的,隔天3/9 我們的腿竟然沒有廢掉!

「看樣子跑完名馬趕飛機是可行的」、「看樣子跑完名馬衝京都觀光是可以的」、「看樣子跑完名馬去滑雪是沒問題的」立刻信心喊話「相信明年名馬430沒問題的」

這不會是我的初馬,因為我的初馬會是在名古屋的賽道上完成。

—因為有你借給我勇氣,我才能為了你堅強!—