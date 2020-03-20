跑步小品／在解鎖42K的路上 我們成為了彼此的光明燈

去年冬天，風遇見雲，螢火蟲遇見星光，而我遇見你們。

📍一口吃不成胖子-賽道上沒有不努力的跑者以前參加賽事，在準備期的時候，與其說是練跑，不如說只是偶爾去家裡附近的河堤繞個幾圈，累了渴了就回家，沒有任何訓練的規劃與補給的安排；以至於，每次跑完賽事後大約都要鐵腿一周；2019跑完渣打，中了ITBS，經過一段休養期，就在我想放棄當跑者的時候，抽中了2020名古屋女子馬拉松的海外選手門票。抽到名馬後即開始挫哩蛋，因為是初馬，我認真的覺得要找個跑班，學習跑好步的專業，不能再允許自己胡搞瞎搞！*跑班很多，為何選擇好時光，這之後再另外開一篇好了(疑?

4個月為期16周的訓練，中間參加了渣打馬以賽代訓，順便驗收一下訓練的效能是有符合當初自己所要的成果；事實證明，有！半馬破pb，且跑的比以往輕鬆很多，最有感的是隔天可以健步如飛的上下樓。（如果是像我以前那樣，有賽事才跑起來、很標準假日跑者的人，應該知道我在講什麼XD)

想要無傷完賽、想要更進步、想要邊跑邊顧及表情管理(←這很重要)

欸尼威～都是需要付出時間、付出耐心及堅持不懈的毅力，才能讓你看起來毫不費力！

相信我，如果你跟我一樣，沒有無比堅定的自制力，就找個教練盯著你吧🤣正式訓練前，教練將學員們分組，預計完賽時間相近的人一組；訓練的過程中，我們三人莫名的有話聊，莫名就變成跑班三劍客；一個人跑，很孤單、很容易想停下來；三個人跑，可以互相扶持、打氣與嬉鬧(喂)！

Chi 總是三人中跑最快的一個，且似乎毅力堅強（可能跟她每週從新竹來台北上課有關？XD)

我跟Eileen 都說：妳是我們的光明燈，只要妳在前方跑不停，我們就會跟著跑！我則是屬於出一張嘴給大家正面信心喊話的人！例如：今天安森8圈，跑到第2圈時，我不會說還有6圈，而是大喊已完成了四分之一！加油💪🏻 ，然後跑到今日課表的里程數後，立刻按錶，1公里都不多跑的我，妳們笑說：妳也是光明燈！（mm..我猜是指嘴巴很會的那種😂）至於Eileen，就是屬於默默努力的好學生，工作繁忙、常常加班；訓練過程中，她總是說 她身旁有兩盞光明燈，一個人練習會想停下來，但只要我們在，她就可以繼續跑。📍2020名古屋女子馬拉松-台北站

名古屋女子馬拉松／Womens Nagoya Marathon (※ 前文回顧：最後 1% 的遺憾)

大會宣布停止一般選手參賽，改成線上馬的時候，我們心想：『該不會要我們自主全馬吧？沒關係，最貼心的好時光一定會為我們而開團的(笑)』 果不其然，2020/03/08 浩浩蕩蕩的在河濱公園我們開跑了！

#好時光女生運動樂園 #CoachHank

春暖花開的季節，當天的太陽真的不是蓋的，白天曬得我內心的小花還沒綻放就都枯萎了；到了晚上，竟然開始下雨，分不清到底是雨水、汗水還是鼻水(?) 總之就是這樣都灑在我們的身上了！

※另外也必須要拿出來說的：已默默成為我的生活重心之一的名馬群，(聽說)在幾位鬧事的大人吃了一頓火鍋之後，居然就辦了一場浮誇的AV盃野餐跑，到底有多浮誇，你們去看看貓女嚼嚼的網誌就知道。

📍你的心不要去想那道牆很多跑者前輩都說：跑全馬，大約30k左右會撞牆；但賽前我們一直告訴自己，不要去想那道牆，牆就不會出現。但，到底是誰說『白天不懂夜的黑』?! 事後看照片就發現.......

白天我們笑成這樣根本就是非!常!懂! 且簡直像是提前在為夜晚爆掉的那模門特做準備ㄤ...難道表情管理也可以開課表？

前半段跑的算是輕鬆，還可以嘻笑玩鬧！後半段我們已無暇顧及表情管理，貓不理狗不叫的那種 (嗯?)三人一起跑到15K，之後就是看自己的狀況去調整速度，因為馬場永遠都在，而身體只有一個！要降速跑或是要步兵，自己決定。21K後 Chi 在訓練期就常出現的左髖疼痛越來越明顯，甚至還延伸到腰，不得不半跑半步兵⋯25K後加上大雨，我的左大腿前後側輪流抽筋，腳踝舊傷跟腳板隱隱作痛，只能用慢慢跑或甚至用走的撐下去各自堅強、擦身而過就互相打氣後，29K左右決定再繼續跑下去，都跑到這裡了，說放棄太不甘心，腳痛就用走的吧！（因為名馬的線上馬拉松只有42.195*1 趟跟10.55*4 趟這兩個選項，無法讓你隨意累積公里數）

#每一個跑步的人都有不服輸的倔 漫長的後半段就直接省略了，因為.........全部都是在罵髒話 (笑)

回到補給站喝水時，好時光的小胖問：要不要吃冰淇淋泡芙（沒記錯的話應該是這個食物⋯)我苦笑的吶喊：我現在只想喝台啤或是多冰可樂啊～～～！

就算回到終點腳很抖，還是不忘看看身旁美好的事物

特別想提到的是我們的pacer，一路上不斷的打氣，步兵當到有點厭世的時候，一個嬌小的身影從旁跑過說：「加油，現在只要七分速就可以5小時完賽喔💪🏻」，那瞬間就像卜派吃了菠菜一樣 (配樂請自行想像xd)

第一個完成42.195的是Eileen，最後在終點三人合體時，我們說：看著妳孤單一人往前進的背影，覺得有點抱歉，謝謝妳咬牙跑完！Eileen說：「當然啊，不然妳們兩個都這樣了，我一定要好好跑完，證明我們可以做的到！」聽到這句話，滿滿的感動❤️嗚嗚嗚～親愛的Eileen ，其實妳才是我們的光明燈！要說是黑暗中的燈塔也不為過🤣 oh~請允許我叫妳 默娘 ！The courage you give me is what allows me to be strong for you.

📍不要只因一次挫敗，就忘記你原先決定想達到的！雖然這次完賽的過程，我們都覺得不是很理想，但有訓練是有成果的，隔天3/9 我們的腿竟然沒有廢掉！

「看樣子跑完名馬趕飛機是可行的」、「看樣子跑完名馬衝京都觀光是可以的」、「看樣子跑完名馬去滑雪是沒問題的」立刻信心喊話「相信明年名馬430沒問題的」

這不會是我的初馬，因為我的初馬會是在名古屋的賽道上完成。

#備戰2021名馬 #初馬 #馬拉松菜鳥跑者#名古屋女子馬拉松

#NAGOYAWOMENSMATHON2020#練習は裏切らない

#佛系跑者#名古屋二群超展開無極限

#向42K解鎖致敬

—因為有你借給我勇氣，我才能為了你堅強！—