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訓練心得／荷蘭古道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

台北熱門的荷蘭古道

從至善路三段的平頂古圳步道口

開始往上

先跑一段公路

再接到平頂古圳步道

沿著步道往過橋再上階梯步道

再接到至善路後再往上

就會接到荷蘭古道

路線在樹蔭下及小溪旁

所以走的時候舒適涼爽

但因為比較潮濕

石頭上青苔也比較多

下雨過後的山徑就會比較濕滑

沿路都是緩緩往上

後面才會有陡峭路段

走出樹林之後會抵達大草原的高頂山三角點

視野遼闊可以看到101及大台北風景

另外一邊可以看到擎天崗大草原還有七星山

往草原前進可以接到頂山石梯嶺步道

再接到熱門的擎天崗大草原

可以繼續往七星山前進

或搭公車下山

往高頂山三角點另外一邊下山也可以從荷蘭古道西線

回到起點

算是一條離市區近

路線路況也好

又可以上到擎天崗大草原不錯的路線

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