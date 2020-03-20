訓練心得／荷蘭古道 Trail Run

那些擁有天賦的人，我怎麼能不羨慕？美麗勇敢往前的人，從來不曾為我停步。－來吧！焙焙！『迷路』也許我曾經迷路，但在跑步的領域裡，你們就是我的歸途。 一切的開端 好的，我的第一篇賽報，本該是將成為初馬

2020-03-18 09:45