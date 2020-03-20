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訓練心得／荷蘭古道 Trail Run
台北熱門的荷蘭古道
從至善路三段的平頂古圳步道口
開始往上
先跑一段公路
再接到平頂古圳步道
沿著步道往過橋再上階梯步道
再接到至善路後再往上
就會接到荷蘭古道
路線在樹蔭下及小溪旁
所以走的時候舒適涼爽
但因為比較潮濕
石頭上青苔也比較多
下雨過後的山徑就會比較濕滑
沿路都是緩緩往上
後面才會有陡峭路段
走出樹林之後會抵達大草原的高頂山三角點
視野遼闊可以看到101及大台北風景
另外一邊可以看到擎天崗大草原還有七星山
往草原前進可以接到頂山石梯嶺步道
再接到熱門的擎天崗大草原
可以繼續往七星山前進
或搭公車下山
往高頂山三角點另外一邊下山也可以從荷蘭古道西線
回到起點
算是一條離市區近
路線路況也好
又可以上到擎天崗大草原不錯的路線
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