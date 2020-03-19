跑步知識／跑步保養學 日常按摩養出舒心好肌膚

不運動的時候，需要做些什麼？

懶得動的時候，不妨做一下「勤保養運動」。

每晚睡前的柔軟運動，就來場舒心的按摩放鬆吧！（圖片來源：Kare Li）

在跑步的菜單上，多加一樣 #柔軟課表 吧！學習「運動按摩」增加訓練的多元性，延續良好的跑力效果。不一定需要花錢進場維修，其實日常就可以從自己的習慣下手改變，從簡單的生活作息中挪出些時間按摩肌膚，簡單幾個步驟，就能幫肌肉保有彈性，且讓身心靈放鬆達到更加分的效果。

均衡運動前、中、後

跑步說簡單，也不容易。跑步總是會面臨一連串的磨練，會經歷對跑步狂戀的高潮時分。難免在追求跑步快感的路上，忘了「均衡」的重要性，有了運動前的熱身，運動中的堅毅不棄，但可能會忘了，運動後的關鍵保養，若沒做好一套可能會把跑步的跑質變低，接續會帶來一連串的疲憊抗逆感。

在如此沮喪的低潮時刻想著『若時間能夠重來，按照比例好好幫身體調配能量，不單一地追求跑步，嘗試加上「運動按摩」幫助肌肉放鬆，讓身心也有機會的休息，會不會是個延長跑步熱情，幫助跑步跑得更長遠的一種方法呢？』

當個「自癒系」強烈的跑者

通常會讓我懶的跑步原因是“身體疲憊了”，我真的抗拒不了身體不舒服這個部分，而「腳硬」又是其中一項最容易讓我投降的原因之一。

但放棄跑步就和不想呼吸是一樣的道理。運動是生活的一部份，所以還是要把疲憊的感覺改善變好，才能延續跑得長久，維持身心健康！想到肌肉放鬆，很多人都會想到要去找人按摩，好好處理一下腳，但尋找按摩師傅來緩解肌肉緊繃，通常是我最最最最後一個選擇。因為太痛了！記得第一次被人家按摩的結果，不只沒有放鬆，而且痛感持續四五天，從此很畏懼「被按摩」這件事。我想我這輩子，只有勞碌命的份，只能自己動手按摩自己了。

肌肉的柔軟，自己來。（圖片來源：Kare Li）

自己幫自己按摩聽起來是滿可憐的，但另一方面好像滿省錢的？！節約進廠維修的按摩頻率，學習平時自己按摩的「自癒力」，隨時隨地都可以幫自己保養肌膚，按摩力道還可以收放自如，也因為自己最懂得自身的肌理狀態，哪裡發炎疼痛需要輕柔，只有自己最清楚不過了。

找出最適合自己的按摩方式 柔軟由自己選擇

以往我的運動按摩都很粗暴式，都是不管三七二十一「直接就上」的按摩起肌膚。有時候溫柔一點，留在洗澡的時候再按摩肌膚，透過浴室的熱蒸氣，加點沐浴乳的潤滑，按壓緊繃的雙腳。

最近冬天皮膚更容易冷到乾裂，這時候直接按摩就會稍有崩裂感，如果加一般乳液按摩，又會顯得太黏膩，每次加乳液按摩完後，都還要用濕紙巾擦掉才能睡覺，我個人很怕黏搭搭的東西，後來發現按摩油似乎是不錯的選擇，乍聽之下油好像比乳液更油？ 但其實質地吸收的比乳液還快，親膚性更加，很值得當作按摩的好夥伴！

按摩油其實很清爽，比乳液好吸收入肌膚裡。（圖片來源：Kare Li）

山金車舒活按摩油，給肌膚最細緻的呵護。（圖片來源：Kare Li）

德國百年的天然保養品牌 WELEDA 薇蕾德，是低負擔的天然按摩油，有國際天然保養品「NaTrue 認證」嚴選天然有機成分、不含有害化學合成成分、不添加任何合成防腐劑、香料、色素、不含基因改造成份，而且，不做動物測試！

橘黃色包裝的山金車舒活按摩油，其中的山金車是一種植物，生長在天然山脈草原及低鈣泥炭土的環境裡，含有豐富支持肌膚健康的成份，透過葵花籽油、橄欖油等親膚性佳的植物油，讓山金車花的保養成份滲透至肌膚，國外很多運動好手也常用來推拿、舒緩肌膚。

呵護肌膚的使用方式

日常保養時，可以將 WELEDA 山金車舒活按摩油取用適量塗抹於肌膚，並以畫圓方式由外而內輕輕按摩，促進肌膚血液循環，緩解肌膚緊繃的壓力，幫助皮膚恢復原本的活力，讓肌膚變得更水潤透亮，療癒每一吋肌膚，讓我們的肌膚保有水感關係。

山金車舒活按摩油有淡淡的香醇味，清爽不黏膩，有橄欖油的顏色。（圖片來源：Kare Li）

也可以選擇在泡澡時來個「滲透式的保養」，按壓幾滴舒活按摩油至洗澡水中，趁著肌膚毛細孔遇熱打開呼吸時，更有效地將活膚成分滲入肌底，以最輕鬆、最柔軟地保養方式舒緩肌膚。

四大親膚保水的使用時機

#1 「運動後塗抹」

激烈運動後的肌膚大多會餘存熱氣，此時的肌膚會帶點濕潤感，這也是吸收狀態最好的時機，建議可在運動前就備好舒活按摩油在身上，於運動收操時立即塗抹，保養肌膚彈性。

#2「泡澡/沐浴時添加或塗抹」

日常在家則是可以在沐浴或泡澡時添加入水中，趁著浴室的熱氣還在，毛細孔這時最平易近人了！吸收效果很強~

#3「睡前放鬆裸保養」

如果不小心忘了上面兩個時機點，睡前的儀式絕對要加上這一條，在一天內最放鬆的時候，多花五分鐘時間「Me Time 保養」，可提早建築肌膚的防護網，調理延伸肌膚的壽命，讓疲勞的肌肉得到喘息。

#4「喚醒肌肉活力」

比賽開跑前 30 分鐘使用！舒活按摩油有好的油質基底，可以溫暖地喚醒肌肉的活力，提早達到良好的活動力及暖身效果。

睡前 Me Time 舒心的肌膚保養（圖片來源：Kare Li）

從外表到心靈 好好呵護肌肉的每一吋

按摩前可先用熱毛巾熱敷肌膚 30 秒，加強肌膚表層的血液循環，再擠兩下山金車舒活按摩油於手掌正中央，以雙手掌心摩擦溫熱 180 度的旋轉三到四下後，再溫敷於欲按摩的部位，開始按摩保養肌膚。

身體的每一個部位 我都好想好好放鬆

通常我一定會按摩的部位是：容易僵硬的腳 - 上班族都有的困擾，肩頸僵硬 - 按完肩頸，通常手臂也痠了的手臂（跑步除了腳會跑到緊繃，手臂也是需要放鬆）。

而每一個部位按摩的節奏大概是：先喚醒緊繃肌肉的外圍 - 按壓舒緩緊繃的肌膚部位 - 輕拍肌膚使按摩油更服貼。

#1 Leg Massage 腿部按摩

雙手虎口兩指加壓，外推旋扭腿部

按摩最不需要靠第二個人的部位就是腿部了！我的指腹比較沒有力量，如果按摩單以手指按壓的話，很容易手指就會痠痛，沒辦法按的長久，尤其在按壓有點硬度的腿部肌肉，通常我會利用拇指與食指間的虎口，在這三者間會形成黃金三角施力點，靠著拇指的力量抵住腿部，再以外旋鈕的方式往食指方向推壓按摩。

幾滴舒活油，照顧認真工作的肌肉群（圖片來源：Kare Li）

#2 Neck Massage 頸部按摩（單人）

指腹手指按壓法

只有一個人的時候，按摩別無他法，只能靠自己指腹的力量，舒緩僵硬的肩頸。

Me Time 邊放鬆肌肉，邊享受心寧的沉澱。（圖片來源：Kare Li）

#3 Neck Massage 頸部/背部按摩(雙人)

手掌根部釋放壓力，舒緩僵硬的頸/背部

如果有第二個人可以幫忙按摩，再好不過了！可以請被按的人趴躺著，雙手靠住對方肩膀，然後用大拇指以劃圓的方式，按摩兩邊肩胛骨內側的肌肉，從頸部一路往背部按去，解放整個後背。

#4 Arm Massage 手臂按摩

舒緩緊繃的肱二三頭肌肉

跑步擺手也會使用到手臂的肌肉，但往往很容易忽略手臂，忘記要好好放鬆這部位。

按摩手臂的肱二頭肌、肱三頭肌肉時，可以先將要按的手肘抵在同側的屈膝膝蓋上，給要放鬆的手臂一個休息支撐點，避免按摩手臂時，會偷偷用力沒放鬆到，另一手再以腿部按壓法，按摩整支手臂即可。

女生的手臂除了運動擺手，平常上班堤包包也很需要放鬆。（圖片來源：Kare Li）

每個部位約按摩十來下，可重複數回。（圖片來源：Kare Li）

也可以搭配使用按摩槍來達到按摩成效唷！（圖片來源：Kare Li）

每天，留給自己一段「真實清淨的時間」，特別在睡前，享受親膚的放鬆時光。（圖片來源：Kare Li）

以上內容由 Weleda_山金車舒活按摩油贊助刊出。

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