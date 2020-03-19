跑步小品／心與雙腳跑成詩篇

三月中，繞樹纖枝的美景，我已不想在跑步中貪獲什麼？就是一些自我心中毫無修飾的情感，帶點瘋狂，帶點勁兒。我只有一點一點回想'當天當下'便是詩！心與雙腳跑成詩篇，跑成瑰麗的文字，便是生活！

春風輕輕，初雨新霽，看是雲收。橋下涓涓水聲流淌，美得淒迷。多嬌獻櫻情紛紛，多媚觀落櫻處處，一次交叉寫三篇，是麟山鼻上風稜石，石門洞佇立，老店粽香嫋嫋，寧靜怡人皆是引吭傾出佳境，遠離車馬鼓聲喧囂的聲息，來吧！跑吧！跟著我的步頻前進，進入山馬的驟雨初晴！

清晨，昏暗天色未白，因恐，怕驚動,路燈仍醒。凛冽寒風逼近而來，蕭殺之氣穿透黑暗。慢慢地，天色昏暗轉向曦光，我，一個人，站在最後頭，倒數後的槍聲如戰馬兵鳴般銳利，跑在璀璨如熾或是春色傾在,看是雲收，來一場生命中的迷藏！

跑進矗立海岬的富貴角燈塔旁，八角形的塔身，黑白條紋設計，成了獨樹一幟北海岸的標記。起霧時，黑白條紋的塔身具有導航功能，也讓船隻更方便辨別方向。想著夜晚時，塔中燈火點燃照亮四周海面，也照亮了討海人心中隱約可見的豐碩企盼。眼前，掠入一切目炫神迷景物，陽光戀戀成了血液中澎湃的熱浪。

風，併水俱流其下，縱向伸入潮溝，脊理紋路相當清楚，好似有了多種層次不同的綠線條，渲染整個春天！樹葉紋風不動，陽光從指縫中流淌，熱氣緩地上升，石門老梅一翻身正式進入夏天。跑在所見因海風吹拂的綠石槽及海浪不斷沖刷而添增蒼綠色調絮語中，這特殊地質景，是那麼吸引人潮前去。

即使是遲緩的配速，我不斷不斷地每天練習，完全練習沒有按圖索驥，遇見席捲山頭的白雲，在路途上，除了高大挺拔的樹群，再不就是充滿不規則幾何線條的水梯田，藉著風發電的巨大扇葉風車。沒有謀定而後動，每前進一步，是驚奇窺知世界的技倆，讓我有一種自以為期待。各家小店濃聚又散著葦葉的粽香，海風聲穿越鼎沸人聲的石門。

跑在林蔭間的快意與蕭瑟逐漸沒落的山群，不禁有些唏噓！藉著跑步，進入了多樣的空間詩意，解除了跑步迷藏，找自己！一疊疊稿紙上，有著千萬踏印的步履。我跑過，我走過，我寫下，帶著林蔭味道舒爽涼般的文字清新。