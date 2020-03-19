訓練心得／谷底翻轉 把握當下的每一步

這是一篇很攏長～多賽事結合的記敘文賽報

『下肢傷勢大回顧』

我是在山上長大的孩子，從小喜歡到處追趕跑跳碰，所以身上充滿了各式各樣的傷。

10年前發現自己右腳足弓有個小凸點，然後它慢慢的越來越大，越來越堅硬，穿上鞋就會有壓痛感，就醫檢查發現是腱鞘囊腫（肌腱瘤），跟醫師討論後決定動小手術除掉它，因此棄權人生首次系際盃羽球雙打（不知隊友是否還記得）。

術後一個半月，到上閤屋假日打工的第一天，工作有收不完的餐具、碗盤。突然“啪”一聲，整個軟腳，右腳跪地，好險手上沒任何東西，不然就賠大囉～後來檢查是右足內側副韌帶拉傷。

通勤上學的我每日都在追頭班公車，但傷後無法跑起來，只能慢慢地拖著右腳步行。後來大四在信義運動中心實習，講給浩克教練聽，聽完後他立馬轉身去做下肢重訓。

該年八月回球隊訓練，但下肢肌力不足，連續幾個月在練球、練跑時頻繁拉傷左大腿。慶幸當時修了徒手治療、基礎中醫。打著口號「北護有恩師華陀劉、運保系有恩師華陀李、運四三A有個益友華陀魏」，這些人幫助我傷勢恢復。後來有在課餘時會到系辦（治療）、健身房（重訓）報到。

永生難忘2013年7月4日，特地排休，興高采烈地到台北體育館觀看亞洲東區男子排球錦標賽，那是我人生第一次在二樓看國際賽（都在一樓當工作人員）。當天晚場是中華與日本的冠軍賽，因是免費入場，一、二樓都是大爆滿（站無虛席），我隔壁的阿桑去廁所回來，懶得繞過人群，她直接從後面跳下來座位，整個龐大的身軀壓在我骨盆左上方，造成我左髖周遭肌肉都拉傷！朋友依稀還記得那天，人家看比賽直播賽況，我在直播我的傷況。緊急Call out在一樓的學弟，請他們送冰塊上來給我冰敷，賽後觀眾都撤場了我還走不了啊。慶幸當時我在復健科診所上班，看診治療皆免費，就默默地放過了阿桑。

我的體能、肌力、肌耐力就從這邊開始快速地下滑～

總結，因為過程中經歷了右側足弓肌腱瘤手術、右側膝蓋內側副韌帶拉傷、多次左大腿股四頭肌拉傷、左側腰部髖部肌肉拉傷！為何有那麼多傷害，因為我是低足弓（到了大三課堂上才知道）、核心肌群太弱、屁股沒力、太衰被壓傷。

『沉入谷底，翻轉的一年』

＊2018年6月進出兩次急診室，躺在床上近兩週，初期吃什麼吐什麼，走路四肢無力暈眩，經歷了抽血、Ｘ光、CT、MRI、脊髓穿刺等多項檢測，各項檢測都是“正常值”，眼前看到的是人生的谷底！

在谷底待滿一週，收到“第8屆大阪馬拉松 抽選結果（中選）的通知”，第三次抽選首中籤，慶幸我當初登記8.8K的挑戰組，猶豫了兩天，決定繳款，計畫於11月踏上人生海外初跑！

＊9月28日下午興高采烈地出門找朋友領取玩轉大地－大肚夜跑 8.5K的物資，將費用繳給她後不到20分鐘，收到延期簡訊！後來上網繼續追蹤後續消息，得知承辦的博聯行銷公司捲款而逃，我的$1,856瞬間沒了！因為使用ibon繳費，求助無門！我們那團是玩轉的愛好者，幾乎每一場都有報名，因為我才剛從谷底爬起來，所以沒報後續賽事，朋友們後面還有2~3場，合計損失上萬元。因為要參加這場路跑，我還放棄了很想去的永信杯排球賽，結果兩邊都落空，欲哭無門。在此之後，一起路跑的夥伴有一年半沒有約跑步了！

＊獨自踏上人生初海外跑，首次搭乘廉航，賞楓賞銀杏跑步之旅就著麼實現了！

前往INTEX大阪報到，搭乘地鐵到宇宙廣場站，一出站就很有感覺，落日美景在前，還有滿滿的大阪馬氣氛。雖然距離地鐵站有一小小段路程，但沿路規劃的很好，每個路口都有工作人員指引、協助交通指揮，還有一些攤販活動。進到會場，媽呀～不拍照都不行！報到處很貼心，其實沒什麼排隊就輪到我了，只要出示當初網路登入的報到畫面，還有護照，就可以領取物資。因為有身份確認（限本人），會有個手圈現場直接套在手腕（就很像住院手環），要拆除只能剪掉。領完物資後，進入EXPO商圈，有各式各樣的跑步的相關商品，大會紀念品區～大會贊助商Mizuno商品琳瑯滿目，跑鞋、T-shirt、頭巾、帽子...等等，劉姥姥逛完大觀園後買了T-shirt、脖圍、號碼布扣。

大阪馬當天，氣溫很低，因為住在大阪城附近，走路就到會場了！就是那麼近，所以沒選擇寄物，沿路看到很多來自台灣的跑者，等待起跑前打開臉書才知道朋友也有參加，還是跑全馬！

起跑後熱情著民眾沿途吶喊為跑者加油，看到身穿行走大阪馬國旗跑衣的我，喊著：台灣加油！歹丸嘎U！台灣頑張って！熱情到我忘記了沿途欣賞風光，只覺得道路很寬敞、平整、氣氛很好，就著進入了終點！大喊了よかった～不敢相信我近半年沒跑步卻順利完跑了！領取完賽物資後，開始自拍，但總覺得拍不好，此時有個日本小姊姊問我需不需要幫忙，看她這麼熱情，我當然很配合的瘋狂點頭啊～拍完後我也幫她拍，並找她一起合照留念！

在大阪有了這麼美好的回憶，決定明年一定要抽名古屋女子馬拉松～自己的Tiffany自己跑！

『名馬賽前準備期』

→2019年9月5日 名馬登記

此時法西颱風產生～東京行出發前三天，想起名馬日抽籤到了！

上網搜尋2020名古屋女子馬拉松報名步驟教學（後來筆者變成大家的阿母）

跟著ㄧ步步走，完成了登記手續！

→9月19日 名馬中籤

倒數170天，意識到我得開始計劃全馬課表了耶！

研究NIKE RUNNING CLUB 全馬計畫，30歲生日願望設立！

→9月23日 停跑10個月後復跑

出了家門就是我的跑道！實際跑了多長，我“不知道”，因為山區gps不穩，Nike app異常，多路段都被截彎取直了！

→9月24日 加入社團、Line群組

很開心能夠參與到“名馬三群－用42K解鎖我的愛”（後期定位而改名）

裡面可愛的妹子們會分享各項的資訊，每天的“解鎖照”團體里程貢獻解美圖，互相鼓勵、互相刺激。裡頭也有一些課表、核心運動、伸展運動解析、營養補充、團購項目等等的資訊。

但～2020年3月15日凌晨2點，這個群組被翻群了

2點1分起，手機瘋狂震動，淺眠的我被吵醒，訝異為何半夜很多人加入群組？接著開始見證眾姐妹用心經營的群組被毀滅了，相簿瞬間被刪除光，成員一個一個被踢出群組，此夜我失眠了，眼淚它充斥著眼眶、憤怒值爆表，但我無能為力啊～

所以放掉當天早上的國手之道晨跑

還好有一些表單有登記大家的ID，所以半天內找回了約2/3的姊妹們！

→9月25日 繳費、訂房

因為前面得知有繳費異常，所以才拖到那麼晚進行！

→10月17日 購入Gramin Forerunner 245 Music

因看群組姐妹討論、自己使用過Nike手錶的經驗，決定改購入一隻Gramin的運動錶。

各項分析後，決定了Forerunner 245 Music，並於新光三越信義新天地週年慶第一天就殺去櫃上購錶！立馬做設定，往後的訓練一定要有它的存在！

→11月13日 首次運動刮痧體驗

因為數年前擔任體適能檢測員與MGA運動刮痧創辦人～物理治療師黃卉君認識，經常看她的po文對運動刮痧很感興趣，但其設點在桃園，對不會開車、騎機車的我來說實在有點遠，10月全運會期間剛好在桃園，想說來去找她一下，私訊卉君但碰巧她人不在桃園，但她說之後會在台北設點。隔沒多久就看的MGA筋鑑康刮痧與運動訓練的官方臉書公告，立馬就預約下去！

台北是由物理治療師葉馨提供服務，預約刮痧日期時段後會先詢問需要處理的部位、原因，然後行前須準備個人的大小毛巾（個人衛生很重要）、飲用水（非冰水）、戴連帽外套（刮痧後防風防感冒）。首次見面就坦然相對，真正體會到什麼是“身體的傷 痧會知道”，因為我想處理的有肩部及髖部，第一次主要是以肩部及軀幹為主。因為我很耐痛（就是這樣受傷了都不知道），肩膀頂扣扣，刮的時候很有感，但不會痛。刮完後會先休息回血，然後運動指導、注意事項、拍照。然後會設立相簿、追蹤痧及身體的狀況。

第二回起就是處理我的左髖及下肢，刮出的痧還有瘀青看起來超驚人！且很有感的是周圍的肌肉確實放鬆了，髖部比較不會卡卡的（我之前卡的很明顯）。

所以之後一段時間就會進場保養一下！

→12月15日 台北馬半馬首參賽(PB，02:41:39)

因為看了名馬三群姊妹的討論，而想要在名馬中籤後到2020年3月8日前來個期中自我檢測，了解一下訓練至今的狀況及分析需加強的地方。

終於真正完成初程半馬拉松，前面兩次都在10K左右開始用走的，所以不能說是跑完半馬！

臺北馬半馬距離我前一場賽事相隔386天！雖然一早陰陰的，但到後段豔陽高照，實在太熱了，所以跑爆了(最後還是中暑了)！沒能在預設的2:30內完賽。但有跑出PB，且無傷完賽！

→12月29日 KOBE教練年終百人大團訓

首次參加這麼大規模的團訓，有教練、攝影師、配速員、按摩師、補給站、志工

這天也變成百人淋雨訓練，此行之前家人看到氣象預報一直勸阻我

教練說要風雨生信心 風雨“五”組

邊跑邊抬槓，年末最後一跑，終於將月跑量推破百了！

因列車臨時縮編，還沒完成22.5K課本的我，原本還在喝水吃補給，趕緊追上小藍的尾巴，一起完成了23K自主訓練！

→2020年1月1日 元旦相約吃地瓜

名馬三群小藍約新年跑，老闆說元旦放假，立馬登記報名

跟著小夥伴們一起聊天跑地圖，美好的開啟新的一年

→2020年1月4日 得知平常練跑路線具有國手之道的美名

平常邊跑邊罵路況很糟～柏油路坑洞多、水溝蓋換製工程遲遲未完成，居然居然居然有這麼好聽的名字～

週末遊客多、早上比較熱，所以我比較少跑假日跟清晨，多數是在路口等公車，見證跑者在我面前折返，而最熟悉的面孔就是台灣真男人～國手張嘉哲。

→2020年1月27日 訂機票

因某計畫臨時取消，只好趕緊計畫名馬行程、訂機票、修改入住＆退房時間！

→2020年2月20日 公告取消一般跑者賽事

看到東京馬的公告就有停賽的心理準備，月初我神準的拖鞋杯也連續多日預告停賽！

在這半個月已經被問到壓力山大，剩下這點路程就是過不去～42.195離我還是很遙遠啊～

報名表就已告知天災、流行傳染病不退費，不能理解該該叫要大會退錢的人是？

當時覺得改成線上馬（完賽收的到Tiffany）、明年不保留真的蠻妙的！

下班後只好開始著手取消原本預定的飯店、旅遊書

機票、保險只能等旅遊警示提升囉～慶幸我什麼行程都沒安排

→2020年3月8日 名馬當天，AV盃野餐路跑

拜那該死的疫情所賜一般組賽事取消，早上看著直播，一山帶領大家衝進名蛋，我感動的哭哭了。

這段期間忙著取消飯店機票保險，還有工作真的沒什麼心情跑步，還好名馬大會改了線上馬的方式（但居然用大陸app），相信大會是經過深思熟慮後才有這麼多種形式，且於日本時間13:00開始（就是要你看直播~我自己這麼想），而我選了4*10.55K。

感謝名馬三群三位自稱“鬧事的女人-阿母Erica、貓女姐接Vita、新手村NPC小藍”在短短一週內企劃&執行這麼棒的“AV盃野餐路跑”活動，只有繳50元（還只是用在保險～重點保險費根本不止50元～感謝大家的阿母啊），就有參加禮、號碼布、豐富補給、賽前熱身教練、配速員、專業運動攝影師、運動按摩師、物理治療師、龐大的工作人員、執事（今年名馬因疫情取消了）、各方姐妹的私補&J大的祝福、賽後豪華抽獎活動（雖然我就是沒那得獎運），相信這是今日為了名馬女孩辦理的最好最棒最完善的一個活動！即使今天拖著疲累的身軀&居高不下的心率（本來說要陪麻麻跑，但到9K後面我就放掉了），仍於時限內完成了第一個1/4挑戰馬，帶著滿滿的收穫返家！

這半年，因籌備名馬，除了練跑、核心訓練、治裝、調整身體...等等，花費了許多時間、金錢。但，因為一場疫情無法於而立之年順利完成人生初馬，但路跑這條路我不會放棄，要繼續一步一步向前行！

『我很愛跑但就是跑不快，賽事統計回顧』