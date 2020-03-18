賽事心得／浮誇系·裏名馬 AV盃歡樂野餐跑

那些擁有天賦的人，我怎麼能不羨慕？美麗勇敢往前的人，從來不曾為我停步。－來吧！焙焙！『迷路』也許我曾經迷路，但在跑步的領域裡，你們就是我的歸途。

一切的開端

好的，我的第一篇賽報，本該是將成為初馬的名古屋 2020，人生總是處處充滿意料之外，這勢在必行的計劃全被『武漢肺炎』亂了套，名馬三個LINE群天天充斥著各種嘎嘎叫，從擔憂疫情、煩惱賽事能否正常舉辦，到最後確定取消一般參賽者，每天都讓姐妹們揪著開心不起來；幸運在抽中參賽資格後加入名馬三群，認識了群主貓女Vita/薇塔，及時光手帖作者兼名馬群母Erica/阿母/Amu，在某次和這兩位鬧事的女人的火鍋聚會上，三個人決定發動合體技來為姐妹們做點什麼...。

『來辦一場團跑吧！10K就好，跑完大家輕鬆聚在一起野餐！』

這時候的三人組+當時也參與鬧事討論的幕後人物翔哥，還不知道事情會有多超展開...。

當時只知道火鍋好好吃

迂迴轉折什麼的

打定主意後，三人組根本敏捷點到滿，各種點子紛紛冒出頭，加上原本薇塔設計的許多小物：貼紙、徽章、小旗子、初馬背布等，決定都讓他們派上用場，殊不知，隔天大會公佈可以線上馬的形式自主完賽來獲得Tiffany項鍊，所有人都熱衷於討論如何自主全馬，卻是給三人組澆了好大一桶冷水，當下洩氣決定取消原定計劃，讓大家用各自的方式完賽；當時大會還未公佈線上馬的詳細辦法，大家也懷著各種想像與揣測。

沮喪了三天後，薇塔一句：『我們就辦吧！看大會怎麼規定，我們就怎麼辦！』三個人立刻收拾心情動了起來，開始針對可能的各種方案想出可行的舉辦模式，不管要一口氣跑完全馬、分次完成，沒問題，我們都能想出辦法應對！在等候大會通知的這段時間，我們其實沒有閒下來，週邊小物一樣一樣到位，也開始找象徵完賽禮的素材、構思可以帶給大家驚喜的細節，號召力超強的薇塔這時啟動呼喊小夥伴模式，幾個廠商也豪氣答應提供各種應援贊助，加上愛跑群許多成員義氣相挺，願意支援當工作人員，於是，這場活動的雛形漸漸出現了。

準備的過程中，三人組真的也是忙得不亦樂乎，有時候一個點子迸出來，就可以讓我們開心好一陣子，邊策劃邊想像大家看到會不會開心，雖然也是對大會將要公佈的細節有些微擔憂，若真的要一次定生死直接刷一場全馬，鬧事三人組有沒有能力hold住？但掐指一算時間也不容許我們過多疑慮，從3/2大會公佈線上馬細項，到3/8的活動日，一週之內我們到底能做到多少？在這段時間得到一個又一個的支援反饋，讓我們的憂心逐漸消弭，『再怎麼糟，至少和姐妹們聚在一起跑個一段、再來一場歡樂的野餐，這樣也很不錯啊！』這麼想著，心情倒是踏實許多，也更能篤定繼續各種前置作業了。

浮誇不是我們的專長？

進入將活動一筆一筆勾勒清晰的階段，首先最需要的是一個響噹噹的名稱，由Amu和Vita合體舉辦的活動，取個『AV盃』真的只能說剛剛好而已！

接著是代表名古屋女子馬的完賽項鍊，最開始一股腦往款式簡單的銀飾吊墜方向找，怎麼都選不到覺得合適的，某天半夜我持續在網路上搜尋找靈感，突然一把古銅色的鑰匙映入眼底，『欸！好像很適合我們群的名稱欸！』名馬一共有三個群組，我所加入的是第三個群，群組的名稱是『用42K解鎖我的愛』(註1)，用鑰匙來象徵解鎖真是再貼切不過了，興奮地在鬧事小組分享這個點子，很順利獲得一致認同，加上先前薇塔設計的『Amu Bobily』(註2)時尚精品系小卡，搭起來就是一整組完賽項鍊毫無違和感，立刻決定買皮繩自己來串，這個肩負整個活動最大意義的完賽小物已然成型。

註1、註2：名稱由來請見貓女姐姐賽報-【問痛】被消失的42.195－2020名古屋女子馬拉松

AV盃家庭代工實錄

象徵完賽的AV盃解鎖項鍊 Photo by Bright

馬不停蹄準備的此時，也迎來了大會公佈線上馬細則，可以選擇不用一口氣推完整隻馬的辦法，著實讓三人組放下懸宕心中的大石，這才放膽將活動表單上線讓姐妹們登記，這一開放卻是給了我們好大的驚喜跟驚嚇，初規劃時預計最多不過50人的活動，不到兩小時就滿額，群內還好多遺憾沒能報名的姐妹，又驚又喜之餘也決定加收到70人，能讓更多姐妹開開心心聚一場也是美事一樁。

參加的人數確定下來，接踵而來的是活動更多細節，所有參與者及支援的工作人員、現場擺攤的贊助廠商，每一位的安全都是我們最重要的責任，加上正處於疫情延燒的時期，為大家投保是絕對不能少的一環，阿母一肩擔起整理報名表單及投保資料核對的繁瑣工作；薇塔則是著手設計整個活動的主視覺、週邊小物(號碼布、活動布條、完走證、感謝狀、抽獎券、寄物貼條等)，並同時與贊助廠商接洽各項事宜；而我也開始以薇塔設計的視覺元素來製作活動手冊。

AV盃週邊小物們

活動手冊/內有翔哥以4'48'均速場勘路線的影片XD

活動手冊/運動按摩師放了拉小提琴的照片，展現了一種反差萌？

活動手冊/有沒有攝影師看起來跑很快的八卦？

活動手冊/當時沒想到『可攜帶小點心』這句的威力有多大！

活動手冊/薇塔滿滿的小夥伴們

週邊小物們到位後，緊接著是三人組熱切討論整個活動流程，以及設計賽道上的驚喜，當然，名古屋最為人津津樂道的就是終點為完賽者遞上項鍊的執事，我們同樣不缺少這重要的亮點，由薇塔的小夥伴們熱情擔綱演出西裝執事、蜘蛛人，還有Compressport的菲菲店長和男友小宇以及他們的可愛狗狗，在折返點為小姊姊們加油打氣，這些小巧思無非是希望能給無法順利在名古屋賽道完成比賽的姐妹們情緒上一些撫慰；另外，賽事中不可或缺的補給站也是重頭戲，在Compressport的強力應援下，水、運動飲料、各種補給小點心一樣不缺；大致的物資都定案後，攝影師、補給和寄物工作人員的配置算是活動前的最後安排事項，在愛跑群夥伴們的支援下，這一切也都不再困難，我們迅速在活動前一日將所有細節都搞定，帶著期待又緊張的心情準備迎接當天到來。

你們帶給我的一場美夢

活動當日，在阿母及薇塔兩位晴屬性女子的威力下，我們果然見到豔陽高照，一早三人組+愛跑群活力小妞Ellen先來個早餐會，然後努力將報到物品整理好、完走證與感謝狀簽上三人組的名字，這個活動才真正算是online。

到了活動現場，和所有工作夥伴合力將會場、補給站、寄物站佈置好，賽道折返的標示也及時安置，參加的姐妹們陸續抵達會場，大家雖然幾乎都是第一次見面，但歡樂的氣氛瀰漫了整個河濱；名為『野餐跑』，姐妹們的熱情真的不容小覷，從各地帶來的名產很快就塞滿了補給站，16:30送姐妹們起跑後，我一度望著野餐墊上滿滿的各地美食愣了好一會，這些心意讓我心裡暖暖的好久好久；當天負責補給站的我，雖然沒有和大家一起在賽道上奔馳，但看著每一位回到補站的姐妹臉上都滿是笑意，在這時懸著好幾天的心也總算可以放下，等待著姐妹們完賽由執事朴敘俊為她們送上完賽項鍊，看到她們開心地跟貓女姐姐和執事們合照，我知道，這場活動會有個美好的結尾；賽後和大家開心聊天、分享彼此帶來的小點心，以及贊助廠商熱情提供獎品的抽獎活動、和最帥執事運動按摩師為大家賽後放鬆，整個活動也進入了尾聲，直到這時的我才意識到：『哇！我們好像做了一件有點厲害的事！』雖然在此之前三人組都不斷互問彼此：『到底為什麼會變成這樣？』但我相信我們一定都有同樣的想法，這個活動真的讓我們忙得很值得！

原本空曠的河濱，即將被我們的熱情塞滿 Photo by Bright

最優秀的補給站夥伴們 Photo by Bright

寄物中 Photo by Bright

起跑囉！ Photo by Bright

賽道上最萌的狗狗執事

蜘蛛人與大迫傑為妳加油 Photo by Bright

令人感動的Doris姐姐 Photo by Bright

女孩，恭喜妳完賽 Photo by Bright

一開始的補給站是這樣的 Photo by Carl

後來的補給站如此超展開 Photo by Carl

女孩們正在掃QR Code觀看Jay給大家的完賽影片 Photo by James

迷你EXPO/現場攤位Akiwei運動太陽眼鏡 Photo by James

迷你EXPO/現場攤位Compressport Photo by James

專業的賽後按摩放鬆 Photo by James

恭喜得獎的幸運兒 Photo by Bright

終於完成任務的浮誇鬧事三人組 Photo by Bright

感謝狀

活動結束後，得到許多姐妹熱烈反饋，甚至有人已經在敲碗開催下一場，這題我們三人真的是答不出來，至少目前先不要(狀態顯示為緩慢回血中)，這次能夠辦得很順利，我心裡有許多想要感謝的人。

謝謝名馬群的姐妹們，讓三人組任性地辦一場專屬於我們自己的活動，希望稍稍撫平大家因為賽事取消的難過情緒，期待我們能一起不再沮喪，繼續跑下去！

感謝最佳戰友薇塔及阿母，給了我這個小廢廢有這樣的機會，跟著妳們一起這麼瘋狂！我想我一定是人生online幸運技能點到滿，才有機會可以遇見妳們，雖然妳們總是說我做了很多事，但真的遠遠不及妳們的付出，希望下次(阿母：沒有下次！)，我能再更可靠一點。

感謝Compressport菲菲店長，除了向老闆爭取補給贊助、提供抽獎產品，安排可愛的狗狗執事在賽道上為跑者加油打氣，當天更是協助我們非常多場佈工作！

感謝兩位化身為西裝執事並扛著按摩床到現場，幫女孩們跑後按摩放鬆的Mr.VC運動按摩，其實我自己也曾經到Mr.VC讓小C橋了一段時間，困擾許久的蹠骨跟髖部疼痛改善了許多！

感謝良宸吉時和光意識 影像工作室 Bright Image Studio兩位超專業攝影師，因為有你們的精彩記錄，讓守在補給站的我也能憑藉著照片，想像當時賽道上有多歡樂。

感謝義不容辭答應擔任活動主持的DJ雯雯，我有被妳激發潛能，會前會後都講了超過一分鐘的話喔！

感謝同為名馬群夥伴的福福選物Emma，很熱情支援我們會場佈置需要的野餐墊和置物籃，更是自掏腰包提供自家商品讓我們抽獎，真的超愛妳！

感謝提供襪子給大家當參賽禮的ECXtech衣格機能服飾、提供太陽眼鏡及中空帽作為抽獎獎項的Akiwei運動太陽眼鏡、開啟狂暴包貨模式包裝完賽小點心的Artemis闆娘、賽道旁最美麗的守護天使，並且在賽後帶著大家收操的奇癒物理治療所Kiwi、、帶大家暖身還大方秀出精實腹肌的Kobe教練。除了超相挺的贊助廠商之外，也非常非常感謝現場支援活動的工作人員們，我們名馬群的跑馬彩妝甜心教主小蜜酥侑侑，當天支援了動態影像記錄、還有珮琳及佳盈也將寶貴時間空出來協助現場工作，謝謝妳們的貼心。

最給力的愛跑群，全力動員來幫忙，讓整個活動得以流暢進行，我完全理解薇塔為什麼這麼愛你們！非常非常謝謝大家。

感謝Jay大，為女孩打氣的影片讓許多姐妹們感動得哭了，祝福完賽的影片也讓大家心暖暖的，相信很多人都跟我一樣，覺得有你真好。

滿滿的感謝，不會隨著活動結束而消失，未來的某一天當我想起這一場瘋狂時，依然謝謝有你們的支援，才得以讓我們完成這場大家都很開心的活動！

熱血之後

活動圓滿落幕，大家也各自回到忙碌的日常，心裡有一股小小的冀望，但願這次的相聚能為大家在跑步這件事起一些美好的化學變化，將來有一天想起這些事，還是會覺得有開始跑步真的太好了；對我自己來說，生命中許多階段都不上不下，幾乎可以說是個小廢物，開始接觸跑步時也沒想過自己有一天可以如此投入，也許現在的成績還是很見不得人，但至少我還想繼續練、繼續跑，這是人生中少數幾件我覺得自己有機會做得好的事；也很感謝因為跑步而認識的許多夥伴，其實我從大家身上得到的真的很多很多，希望不久後的將來，我也能成為可以給大家溫暖的力量。

『不做太陽、不當月亮，也許有一天，我能成為你們時而閃現、微弱的星光。』