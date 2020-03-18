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訓練心得／狗殷勤古道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

台北熱門的狗殷勤古道

一開始從故宮旁的小路往上

就會接到山徑階梯

持續往上會先到達指福宮

再從大榕樹旁的公路往上

沒多久就會接到狗殷勤古道

古道沿著水道緩緩往上

路線非常平緩好跑

沿途也可以看到101及大台北的風景

好天氣的時候

因為有溪水及樹蔭也非常涼爽

再過小橋之後

開始接到階梯步道

走一段長階梯往上之後就會抵達

平菁街的櫻花巷

櫻花巷櫻花季的時候非常熱鬧

整片櫻花也非常漂亮

可以原路折返或搭公車下山

非常熱門,可跑性也高的路線

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