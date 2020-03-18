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訓練心得／狗殷勤古道 Trail Run
台北熱門的狗殷勤古道
一開始從故宮旁的小路往上
就會接到山徑階梯
持續往上會先到達指福宮
再從大榕樹旁的公路往上
沒多久就會接到狗殷勤古道
古道沿著水道緩緩往上
路線非常平緩好跑
沿途也可以看到101及大台北的風景
好天氣的時候
因為有溪水及樹蔭也非常涼爽
再過小橋之後
開始接到階梯步道
走一段長階梯往上之後就會抵達
平菁街的櫻花巷
櫻花巷櫻花季的時候非常熱鬧
整片櫻花也非常漂亮
可以原路折返或搭公車下山
非常熱門,可跑性也高的路線
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