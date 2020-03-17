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訓練心得／人生就像跑步 邁開下一步就能往前進了

運動筆記 / Eloon Cheng
謝謝你們總是給我最好的
謝謝你們總是給我最好的

如果你三年前問我想作什麼運動，跑步絕對是敬陪末座的選項。

從小就把自己吃成圓圓胖胖的我，在求學階段的任何跑步比賽除非是當天同學感冒下不了床，還是吃壞肚子下不了馬桶，或是拐到腳下不了場，才有機會看見我在跑道上滾動(？)著。也因此與跑步漸行漸遠的我，總是選擇其他不同的運動，就算要跑也要給我一個目標，例如：球或人(咦？)

你沒看錯，是人(艸)。

大學時期因為喜歡的人參加了路跑並與大夥兒相約練跑，我一股腦兒就加入了其中一次練跑。在這之前我從來沒有進行任何跑步訓練，連操場、跑步機上都堅持不到十分鐘的我，追著「人」跑了12公里。我咬牙撐完了，卻在跑完隔天起膝蓋腫痛到無法走路，還被載去診所治療了一番，整整痛了兩個多禮拜>”

但不知道是不是對於痛苦記憶區塊有自動格式化功能......三年多前當我妹貼出Mizuno Lady's Running的簡章，試圖遊說我只要跑9公里就有衣服帽子毛巾和完賽禮可以領。

被衣服帽子毛巾完賽禮吸引的女子們XD

我當時對跑馬完全沒有概念，只覺得「哇塞！可以領好多東西真是買到賺到啊！」，腦波一弱就答應了！秉持著不知哪來的自(ㄓㄠˇ )信(ㄙˇ )，我依然沒有練跑就上場。嘿嘿！膝蓋總算不腫了，但腫了整隻 ......右腳！

米菇大的腳板，連車禍腳腫過的朋友都嚇歪= ='

這次就沒那麼幸運，前前後後拖了一個多月，看了復健照了片子查不出病因，作了徒手打了震波，找了針灸灌了湯藥。每天晚上抬腳按摩，貼藥布才稍稍消退，醒了走一走又開始脹痛，最終還是沒能痊癒且留下了病根--微腫的右腳。他不影響日常活動和運動，但卻增加了穿鞋的不適進而在右腳上留下了許多摩擦產生的繭。更惱人的是每當有好看鞋款想買，卻往往要遷就微腫右腳忍痛放棄，真是氣氣氣氣氣！所以再一次，我又捨棄跑步了(嘆)。

直到兩年前，剛換了一份不是很稱心的工作，每天工時還常超過12小時。在體力和精神壓力都處在緊繃狀態下，我遭逢了感情上的失意。在家哭完到醫院總不能繼續哭，但工時又這麼長怎麼辦？我想起了醫院有健身房，雖然很小，就三台跑步機和兩台滑步機，但夠了！夠我在苦鹹的淚海中尋得浮木攀扶。於是我每隔一兩天有空就去報到，我告訴自己流淚不如流汗吧！便就這樣一步一步的，在我曾最不喜歡的跑步機上走跑了起來。每跑一步，彷彿就能遠離那些淚水一步。一天一天，從5分鐘就開始喘跑到15分鐘大概還能撐，從時速6km跑到8km。不知從何時開始，我幾乎快要想不起那些傷心何在，才發現我的人生似乎也跟著推進了幾步。

而朋友也恰好在此時邀請我加入他們西台灣夸父馬的行列，我心想著都開始跑步了應該不難吧，殊不知那雞肋的跑步機訓練根本無法支撐我完跑。在跑完下午3點及半夜12點各7公里的棒次後，我的膝蓋與腳踝開始隱隱作痛，第三次接棒時更須服用止痛藥及肌肉鬆弛劑才能起步，當然，最後還是凱瑞的隊友們幫我分擔不少路程(慚)。

超級carry的隊友們

所謂沒吃過豬肉也當過豬跑步(哪裡怪怪的?)，充分擔任豬隊友的心得就是激起了我不要再當豬隊友的意志。於是我再度加入了妹妹要跑2019 Lady's Run半馬的計畫，並努力的在跑步機上從時速8km跑到時速9km，並努力撐到20分鐘後(我後來才知道這樣根本不夠>'

初半馬成就達成XD

記得當時在FB上po出我的參賽文章時，大家都好驚訝，我的好友錡錡也在此時丟了2020名古屋馬拉松的訊息給我：「我想去拿Tiffany項鍊，要不要跟我一起去？」

這就難倒我了！半馬的確躺在我的人生清單上，全馬這輩子還真沒想過！

回家詢問了跑過比我多場半馬的妹妹，他立刻貼了全馬不等於兩個半馬的系列文章給我；醫院的主管也是半馬常客，直搖頭說全馬太傷身，毋湯毋湯；跑過全馬的朋友劈頭就說，你月跑量要先破百唷！

「破百!?」我過去年跑量都沒有破百了現在要月破百......完全不行(嘆)。但看著錡錡如此真摯地邀請，我的心裡似乎也想證明些什麼(？)，於是深吸了一口氣，按下報名鍵，心裡想著：「反正中籤率那麼低，有中再打算吧！」然後開始安心休跑(疑？)

但老天爺就是喜歡給你一些挑戰來增加人生的精采！我中籤了，錡錡也是。

因緣際會下我們加入了Vita所開的名古屋馬拉松第三群，沒吃過課表，甚至連漢森是什麼都沒聽過的我在裡面得到非常多的資訊和幫助，開始研究課表，參加了Kobe教練的跑班，在朋友及姊妹們陪伴下再度開跑。越跑還越起勁--因為每天都想要貢獻一些跑量來解鎖群裡提供的「美照」們。

和姊妹們一起跑元旦三蘆地瓜團

參加KOBE教練開辦的百人跑團

朋友相約烤雞馬相遇

在名馬群裡你永遠不會被落下，報名任何賽事總有人與你同行，有問題也總是被解答，有困難總能被傾聽(連迷路都有人會解救)，連買東西都有人一起失心瘋團購。就像多了群有共同目標革命情感的姊妹，彼此相知相惜。漸漸地，刷開群組訊息成為每天期待必作的事情，而我也在反覆參與解鎖的過程中累積了不少跑量。但就在以為一切都順利的11月上旬，我發生了車禍擦撞，右腳被重壓在機車底下一度沒什麼痛覺。我腦中不斷閃過的念頭只有「拜託不要骨折，我還想爬山跑步！」

多災多難的右腳(消腫後)>'

所幸結果都是皮肉傷，但不幸的是最大的傷口是右腳踝的撕裂傷......這讓我微腫的右腳又開始腫脹了起來，連跑鞋都有點難以塞入>'

第二次半馬順利破了pb

但老天爺也喜歡給你開些玩笑來增加人生的挑戰(攤手)~ 隨著疫情不斷升溫，一場場賽事接連取消，連2020的名馬也難以倖免。

說不失落是騙人的，但我從不覺得失去什麼。因為有你們，親愛的名馬姊妹們。

從有幸中籤的那刻起，我就像中了樂透，與你們相識一起在馬場奔跑是非常幸運的事情。如果說2020的名馬取消後換來了溫馨有趣的AV盃野餐跑及歷屆賽事都得不到的J執事獎牌，我想這絕對會是我這一生中彌足珍貴的回憶。

AV盃全體跑者及工作人員大合照

很浮誇的完賽禮，完全不輸正式賽的陣仗

最後要再次感謝一直以來作為我們馬場明燈的Vita、阿母及小藍，還有約定好明年再一起征服名馬的姊妹們，謝謝你們讓我享受著跑步滿滿的快樂。

也謝謝一路陪著我跑過來的家人朋友們，陪著我邁開一步步，前進更美好的人生。^_^

Kobe

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