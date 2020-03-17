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何時全面禁止外國人入境台灣？陳時中：幾乎了

召喚緊急狀態？日本謀算「防疫修法」的政治逆襲

跑步小品／台灣的賽道 我們一起守護

運動筆記 / 黃俊麒
俄羅斯插畫家卡嘉‧莫洛措娃新作品戴口罩勤洗手的石虎，傳達她祝福台灣平安挺過新冠肺炎疫情的溫暖心意。　 擷圖自Katya Molodtsova
俄羅斯插畫家卡嘉‧莫洛措娃新作品戴口罩勤洗手的石虎，傳達她祝福台灣平安挺過新冠肺炎疫情的溫暖心意。　 擷圖自Katya Molodtsova

壓抑住的疫情，是全民共同守護出來的！請多注意別再出國了，出入人多地區還是儘量帶起口罩，因為妳不是最健康那個，也沒辦法保證自己不會有事，一個得獎需要花4-6甚至更久讓肺部慢慢恢復（纖維化）不是得到或死掉的問題！還有你身邊的朋友家人甚至是路人....這是一個健康安全的問題，因為一個疏失只會把責任都推給政府跟相關單位（更辛苦）所以期望大家多多支持！一起守護台灣，現在我們是一個安全的國家。不代表人民的自私會持續安全。身為愛跑的一員，台灣的賽道我們一起守護。台灣最美的風景是人（情）世界上最恐怖的也是人（自私）共勉知道沒！

#佛系教練 #kobe麒跑步訓練班

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