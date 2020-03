訓練心得／姐妹們互相扶持 保持堅定的力量

在連抽了兩年東馬都落馬後,第三年開始東馬名馬一起抽,東馬依舊落馬,19年名馬在60.6%的中籤率抽中了,卻猶豫著一直沒繳報名費最後就放水流。2020年的東馬中籤率維持著它優良的水準,不到一成,連四拉四,沒中籤已經習慣,名馬卻創新高,也很幸運地又中了,又這個字出現了,感覺會很討人厭,再不去是不是要遭天譴?這可是女孩的夢幻賽事,自己的Tiffany自己跑。

公布後立刻尋找能夠一起出發的小夥伴,也訂好了機票跟住宿。經過介紹後認識了Vita貓女姐接,加入了溫馨的名馬三群,開啟每天跟大家灌爆群組的超水量模式,誒不對是訓練模式。因為太久沒有正常的訓練,接收了Vita的初馬訓練課表,10月份起每天從3K開始,但人總是自我感覺良好,才跑了兩三次就把跑量拉到7K,天氣還熱著,大意的暖身不確實,然後就只好進廠維修了。

被電的肥肉一直抖

大腿外側肌肉嚴重拉傷,其實當天跑完就覺得有點緊繃感,確實收完操隔日上班走動卻感受到不應該有的痛感,不僅僅是痠痛而已,休個一週後走路不再有痛感再試試,跑了兩天後只能去找醫生報到了,半跑半休折騰了兩週照了超音波還是發現肌肉有發炎的情況,當我說出可能暖身沒做好跑量又拉得太快的時候,醫生看了一眼病歷資料,然後說不能跟以前一樣不好好暖身了。誒所以是說年紀大了嗎?年輕的肉體就可以不暖身嗎?(關於年紀這個問題,在我收到渣打馬的號碼布看到分組跳成30-39時又重傷了一次)

10月算是整個月份報銷了,只能休養跟復健,搭配TRX跟徒手核心,偶爾再騎騎單車維持體能,11月開始的課表調整成盡量天天跑,但從3K慢速的8分速開始,遵守著每週跑量不超過前一週的10%,在月底時終於突破了單次5K。可是台北馬半馬就要到了,剩兩週真是急死我,焦慮的不行,覺得自己可能還無法順利完成一場半馬的賽事。

回想2016年的台北馬雖然不是初半馬,卻是我第一次在台北馬報名21K,完賽時間是3小時,那年天氣很熱,我在麥帥橋上被曬得不要不要的,補給站人多的讓我不想進站,當時也沒有帶補給的習慣,天真的覺得快點跑完就好,然後就進入撞牆期了,在橋上就已經斷電沒能量,進入地下道更是悶熱的不行,最後在超過大會時間4分52秒進了終點。這樣是被關門了吧!?從來沒被關門過的我被關門了!雖然沒有被收上回車,但還是覺得極度不開心。

因為被關過門,被打擊了信心,逃避了麥帥橋又熱又曬又爬坡的路線(到底多討厭麥帥橋),時隔三年才重新報名台北馬,為了給名馬來個期中考,而且在渣打馬延長報名時間的最後一刻也加報了渣打的半馬,就讓這兩場賽事當個測驗。也在這兩場賽事測試了自己對能量膠的適應力,15K以上的路程再也不敢不準備補給,感謝名馬群組的大家提供了各種補給知識。雖然在台北馬時膝蓋舊傷復發,而且因為跑得太慢太陽都出來了,用了跟初半馬差不多的成績完賽,喔!對了,初半馬就是膝蓋壞掉的原因(苦笑),因為之前不懂的搭配肌力訓練,醫生說股四頭肌太弱,導致各種膝蓋的壓力跟延伸痛,之後的賽事超過15K都只好貼肌貼保護膝蓋,賽後不僅重感冒也再去給醫生看看。

然後又休息了兩週,年底參加了kobe教練的年終大團練。一早起床滴滴答答的雨聲讓人卻步,但是有一百多人陪著你在雨中熱血,也是精彩了這個年底,失誤的穿了一雙較短的襪子,雨水濕了鞋襪,磨破了後腳跟,血染紅了襪子,只完成了12K就休息。看著當天的照片,覺得自己外放的肥肚跟雙下巴真的很想死,決心在名古屋賽前要好好飲食控制一番,想要在賽道上有美照,雖然每次賽事被抓拍的照片都慘不忍睹,不是很狼狽就是肥肉外放,都被嫌棄的說我這樣是霸氣外露。

接下來就是最後的以賽代訓渣打馬,“To give anything less than your best is to sacrifice the gift.” 如果不盡全力,就是浪費天賦,是這次渣打馬的標語,這次順順的完賽,能量膠適應良好,股四頭肌訓練貌似有所成效,我想在這個時間點,我也是盡了全力了吧,全程沒有步行休息,要求自己在進終點前不可以散步,不可以停下,不可以放棄。

20191215台北馬02:39:58、20200119渣打馬02:22:17,一個月的時間往前推了17分鐘,感謝天氣很棒不會太冷微飄雨幫降溫,還有我那很乖的膝蓋忍住沒有爆炸,不算快但破了弱弱的PB也算給自己交了功課(吧)。

渣打馬結束後,接著就是春節假期跟疫情的爆發,每天又開始焦慮,之前是焦慮訓練不夠賽事在即,這時候是焦慮到底能不能成行。原本已經在桌曆上寫上倒數的日子,卻在倒數17天的時候終止了,先是東馬宣布取消一般參賽組別,左等右等,在2/20終於公佈名古屋改成線上馬,塵埃落定,一件件後續的事情再慢慢處理,一個個為行程準備的食記遊記搭車教學網頁逐一關閉,瞬間分頁都變大了,不再一個個小小的塞滿。對於這趟行程的期待,我用製作旅行小手冊來反映(當自己是旅行社膩。

跟朋友討論的行程還做了小本本(當自己旅行社膩XD

不能說我有多認真在練習,每個月跑量低落,越休息越躁進,造成各種傷後重練,病後重來,大概是我這兩年去復健科的頻率高峰。但也真心是在努力準備,年底前已經透露給父母知道要去名古屋的事,但這兩個月真的不敢提,因為我不想聽嘮叨勸說,我知道大家都是關心,會說馬場一直都在不要拿命拼,可是許多人真的不懂參賽者的心情,頂著壓力還在繼續練習,我們只是不想放棄。每天關注新聞跟大會公告,在群組裡尋求溫暖,我給自己的底線就是賽事取消就不去,旅遊警示亮橙燈就不去。當時疫情還沒有這麼嚴重,歐美疫情也還沒爆發,但是媽媽還是打電話給我了,我只回說我自己會再評估跟考慮,你們不要擔心。宣佈改成遠距離線上馬拉松,完成全程馬拉松者一樣能獲得2020年的完賽墜飾,可惜了我們消失的42.195,沒能在名古屋的賽道上奔跑。

3/4這天傍晚,原本這個時間我應該在CI150上,然後隔天去白川鄉合掌村,還有我日本行必吃的Harbs。一早收到貓女姐接製作的浮誇小物跟手寫卡片,感謝小蜜酥侑侑,讚嘆小藍寶貝,感恩時光手帖阿母的愛。讓我在辦公室先被療癒了一波。

浮誇療癒小物加上Amu Bobily

你以為只有浮誇小物就夠浮誇了嗎,我們可是有強大的貓女姐接Vita,阿母Erica跟NPC小藍,一場擁有等同正規賽事配備的小團練,浮誇的AV盃野餐跑登場了。一場有教練帶暖身操,有配速員,有分裝補給,有動靜態攝影,有號碼布寄物區,有expo攤位,有DJ主持,有抽獎活動,最後完賽有名馬著名的執事送上完賽禮的小團練。簡直比照名馬規格,只差我們的賽道不是在名古屋,完全彌補了遺憾,大家一起尋找我們消失的賽事,一起用浮誇開場。

配速員們還有配速氣球

鬧事的完賽執事跟貓女姐接

2020名古屋馬並不是我的初馬,但因為加入了名馬三群,才正視了自己的狀況,包括受傷復健,補給狀態,肌力訓練搭配,選擇適合自己的課表。跑了這麼多年,覺得自己真的很亂來,這半年來更認識自己的身體,更懂的尋求幫助。初馬的時候工作太忙,沒認真地安排訓練,但是抽中了17年的大阪馬,機票住宿都準備好了,也只能硬著頭皮出發,限時7小時只想著完賽就好,當作一個海外馬的體驗,我的初馬變成是一場玩樂馬,沒有什麼參賽的參考價值,只讓我體會到跑太慢的話商店街的補給會沒東西吃,我的媽呀,真的是空桌,讓我知道以後絕對要好好訓練,為了能吃到海外馬超厲害浮誇的補給(笑)

在跑步的路上,跟在工作的路上一樣,我只是想要堅持且穩定,然後不斷的努力往前。曾有教練說,在你堅持不下去的時候,只要往前看一小步就好,不要去管你的目標還有多遠,你要做的事只有堅持你往前的每一小步,最後你終究是能到達你想要去的地方。每一次的練習,每一次的賽事,覺得累的時候就告訴自己再跑幾圈就好,或是剩下的不過是日常練習的低消,堅持過去就好了。

感謝半年來群組內姐妹們一起互相扶持,讓我們共同擁有了這美好的時光,如果可以,希望明年我們一起在名古屋的賽道上一起努力。