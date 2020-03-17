訓練心得／姐妹們互相扶持 保持堅定的力量

在連抽了兩年東馬都落馬後，第三年開始東馬名馬一起抽，東馬依舊落馬，19年名馬在60.6%的中籤率抽中了，卻猶豫著一直沒繳報名費最後就放水流。2020年的東馬中籤率維持著它優良的水準，不到一成，連四拉四，沒中籤已經習慣，名馬卻創新高，也很幸運地又中了，又這個字出現了，感覺會很討人厭，再不去是不是要遭天譴？這可是女孩的夢幻賽事，自己的Tiffany自己跑。

公布後立刻尋找能夠一起出發的小夥伴，也訂好了機票跟住宿。經過介紹後認識了Vita貓女姐接，加入了溫馨的名馬三群，開啟每天跟大家灌爆群組的超水量模式，誒不對是訓練模式。因為太久沒有正常的訓練，接收了Vita的初馬訓練課表，10月份起每天從3K開始，但人總是自我感覺良好，才跑了兩三次就把跑量拉到7K，天氣還熱著，大意的暖身不確實，然後就只好進廠維修了。

被電的肥肉一直抖

大腿外側肌肉嚴重拉傷，其實當天跑完就覺得有點緊繃感，確實收完操隔日上班走動卻感受到不應該有的痛感，不僅僅是痠痛而已，休個一週後走路不再有痛感再試試，跑了兩天後只能去找醫生報到了，半跑半休折騰了兩週照了超音波還是發現肌肉有發炎的情況，當我說出可能暖身沒做好跑量又拉得太快的時候，醫生看了一眼病歷資料，然後說不能跟以前一樣不好好暖身了。誒所以是說年紀大了嗎？年輕的肉體就可以不暖身嗎？（關於年紀這個問題，在我收到渣打馬的號碼布看到分組跳成30-39時又重傷了一次）

10月算是整個月份報銷了，只能休養跟復健，搭配TRX跟徒手核心，偶爾再騎騎單車維持體能，11月開始的課表調整成盡量天天跑，但從3K慢速的8分速開始，遵守著每週跑量不超過前一週的10%，在月底時終於突破了單次5K。可是台北馬半馬就要到了，剩兩週真是急死我，焦慮的不行，覺得自己可能還無法順利完成一場半馬的賽事。

回想2016年的台北馬雖然不是初半馬，卻是我第一次在台北馬報名21K，完賽時間是3小時，那年天氣很熱，我在麥帥橋上被曬得不要不要的，補給站人多的讓我不想進站，當時也沒有帶補給的習慣，天真的覺得快點跑完就好，然後就進入撞牆期了，在橋上就已經斷電沒能量，進入地下道更是悶熱的不行，最後在超過大會時間4分52秒進了終點。這樣是被關門了吧！？從來沒被關門過的我被關門了！雖然沒有被收上回車，但還是覺得極度不開心。

因為被關過門，被打擊了信心，逃避了麥帥橋又熱又曬又爬坡的路線（到底多討厭麥帥橋），時隔三年才重新報名台北馬，為了給名馬來個期中考，而且在渣打馬延長報名時間的最後一刻也加報了渣打的半馬，就讓這兩場賽事當個測驗。也在這兩場賽事測試了自己對能量膠的適應力，15K以上的路程再也不敢不準備補給，感謝名馬群組的大家提供了各種補給知識。雖然在台北馬時膝蓋舊傷復發，而且因為跑得太慢太陽都出來了，用了跟初半馬差不多的成績完賽，喔！對了，初半馬就是膝蓋壞掉的原因（苦笑），因為之前不懂的搭配肌力訓練，醫生說股四頭肌太弱，導致各種膝蓋的壓力跟延伸痛，之後的賽事超過15K都只好貼肌貼保護膝蓋，賽後不僅重感冒也再去給醫生看看。

然後又休息了兩週，年底參加了kobe教練的年終大團練。一早起床滴滴答答的雨聲讓人卻步，但是有一百多人陪著你在雨中熱血，也是精彩了這個年底，失誤的穿了一雙較短的襪子，雨水濕了鞋襪，磨破了後腳跟，血染紅了襪子，只完成了12K就休息。看著當天的照片，覺得自己外放的肥肚跟雙下巴真的很想死，決心在名古屋賽前要好好飲食控制一番，想要在賽道上有美照，雖然每次賽事被抓拍的照片都慘不忍睹，不是很狼狽就是肥肉外放，都被嫌棄的說我這樣是霸氣外露。

接下來就是最後的以賽代訓渣打馬，“To give anything less than your best is to sacrifice the gift.” 如果不盡全力，就是浪費天賦，是這次渣打馬的標語，這次順順的完賽，能量膠適應良好，股四頭肌訓練貌似有所成效，我想在這個時間點，我也是盡了全力了吧，全程沒有步行休息，要求自己在進終點前不可以散步，不可以停下，不可以放棄。

20191215台北馬02:39:58、20200119渣打馬02:22:17，一個月的時間往前推了17分鐘，感謝天氣很棒不會太冷微飄雨幫降溫，還有我那很乖的膝蓋忍住沒有爆炸，不算快但破了弱弱的PB也算給自己交了功課（吧）。

渣打馬結束後，接著就是春節假期跟疫情的爆發，每天又開始焦慮，之前是焦慮訓練不夠賽事在即，這時候是焦慮到底能不能成行。原本已經在桌曆上寫上倒數的日子，卻在倒數17天的時候終止了，先是東馬宣布取消一般參賽組別，左等右等，在2/20終於公佈名古屋改成線上馬，塵埃落定，一件件後續的事情再慢慢處理，一個個為行程準備的食記遊記搭車教學網頁逐一關閉，瞬間分頁都變大了，不再一個個小小的塞滿。對於這趟行程的期待，我用製作旅行小手冊來反映（當自己是旅行社膩。

跟朋友討論的行程還做了小本本（當自己旅行社膩ＸＤ

不能說我有多認真在練習，每個月跑量低落，越休息越躁進，造成各種傷後重練，病後重來，大概是我這兩年去復健科的頻率高峰。但也真心是在努力準備，年底前已經透露給父母知道要去名古屋的事，但這兩個月真的不敢提，因為我不想聽嘮叨勸說，我知道大家都是關心，會說馬場一直都在不要拿命拼，可是許多人真的不懂參賽者的心情，頂著壓力還在繼續練習，我們只是不想放棄。每天關注新聞跟大會公告，在群組裡尋求溫暖，我給自己的底線就是賽事取消就不去，旅遊警示亮橙燈就不去。當時疫情還沒有這麼嚴重，歐美疫情也還沒爆發，但是媽媽還是打電話給我了，我只回說我自己會再評估跟考慮，你們不要擔心。宣佈改成遠距離線上馬拉松，完成全程馬拉松者一樣能獲得2020年的完賽墜飾，可惜了我們消失的42.195，沒能在名古屋的賽道上奔跑。

3/4這天傍晚，原本這個時間我應該在CI150上，然後隔天去白川鄉合掌村，還有我日本行必吃的Harbs。一早收到貓女姐接製作的浮誇小物跟手寫卡片，感謝小蜜酥侑侑，讚嘆小藍寶貝，感恩時光手帖阿母的愛。讓我在辦公室先被療癒了一波。

浮誇療癒小物加上Amu Bobily

你以為只有浮誇小物就夠浮誇了嗎，我們可是有強大的貓女姐接Vita，阿母Erica跟NPC小藍，一場擁有等同正規賽事配備的小團練，浮誇的AV盃野餐跑登場了。一場有教練帶暖身操，有配速員，有分裝補給，有動靜態攝影，有號碼布寄物區，有expo攤位，有DJ主持，有抽獎活動，最後完賽有名馬著名的執事送上完賽禮的小團練。簡直比照名馬規格，只差我們的賽道不是在名古屋，完全彌補了遺憾，大家一起尋找我們消失的賽事，一起用浮誇開場。

配速員們還有配速氣球

鬧事的完賽執事跟貓女姐接

2020名古屋馬並不是我的初馬，但因為加入了名馬三群，才正視了自己的狀況，包括受傷復健，補給狀態，肌力訓練搭配，選擇適合自己的課表。跑了這麼多年，覺得自己真的很亂來，這半年來更認識自己的身體，更懂的尋求幫助。初馬的時候工作太忙，沒認真地安排訓練，但是抽中了17年的大阪馬，機票住宿都準備好了，也只能硬著頭皮出發，限時7小時只想著完賽就好，當作一個海外馬的體驗，我的初馬變成是一場玩樂馬，沒有什麼參賽的參考價值，只讓我體會到跑太慢的話商店街的補給會沒東西吃，我的媽呀，真的是空桌，讓我知道以後絕對要好好訓練，為了能吃到海外馬超厲害浮誇的補給（笑）

在跑步的路上，跟在工作的路上一樣，我只是想要堅持且穩定，然後不斷的努力往前。曾有教練說，在你堅持不下去的時候，只要往前看一小步就好，不要去管你的目標還有多遠，你要做的事只有堅持你往前的每一小步，最後你終究是能到達你想要去的地方。每一次的練習，每一次的賽事，覺得累的時候就告訴自己再跑幾圈就好，或是剩下的不過是日常練習的低消，堅持過去就好了。

感謝半年來群組內姐妹們一起互相扶持，讓我們共同擁有了這美好的時光，如果可以，希望明年我們一起在名古屋的賽道上一起努力。