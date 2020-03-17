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訓練心得／自帶光芒 歲月不敗

運動筆記 / Vita Huang

身為一個月亮能夠被看見，我想是件幸運的事。我很感謝有這麼多願意借給我力量的女孩們。

而我想特別為大家介紹我們的春日暖陽－Doris姐姐。一開始我們都以為應該彼此都是差不多的年紀，直到有一天她說她已經領了敬老卡，群裡滿滿的驚嘆號。

Doris姐姐沒有運筆帳號，但她的心得只有我們看到真的太可惜，在此與大家分享。願我們都能永遠擁有追逐目標的力量、堅毅而溫柔地。

【Doris姐姐的賽報】

2017父親走了，真正成了孤兒。大家都說妳爸媽最擔心就是妳，一個人沒得照顧又這把年紀！

2018朋友介紹跑了花蓮太魯閣半馬，賽前3個月跑班訓練鍛鍊了我，被編到60歲以上那組，前9位為國際選手，我跑第10。

那時認識了跑班的pacer淑娟，一路鼓勵打氣，2019與她再一同泳渡日月潭，然後又提出名馬的想法。

她是興奮的初馬，加上我年齡的考慮，我們決定不參加抽籤，直接加錢確認參賽。 她也帶我加入了名馬群組，目的就是知道別人如何準備？哪些事情我們應有基本認識？一付天下捨我其誰的備戰方式。

我們分別參加了不同的跑班，我也領教了最大最熱鬧的名馬群組。世事多變，又在3月8號見識到網下這些女孩的真面目，她們的能力，她們的熱誠，和她們的率真。我原來是在大學裡教書的，這一群年輕女子讓我對世界的未來產生不同的期待。

前些日子我看了「她們」，這是我小時候的標準西洋文學作品，叫做小婦人。 但現用現代的手法來詮釋 ，似乎在這一次AV跑當中，看到了每一個主角都附身在這一群女子身上。 她們追求獨立，她們自我動員，她們才華滿腔，她們善良互助，然後她們義無反顧的投入人生的長跑。

我要感謝馬拉松的機會讓我看到自己曾經年輕的影子，雖然對未來充滿未知，但何其榮幸已走過那麼多摸索的老路，過去種種非傳統的選擇今日多被認同或接受。

我親愛的家人朋友，不須再為我擔心，身體的考驗和心智的淬鍊都透過長跑給了我回應。

跑步是一種態度，不只速度。這兩年來是我一生中自我追尋最寶貴的時刻，遇到了馬拉松參加了馬拉松變成了馬拉松。

感謝上帝賜給我這麼多美麗的天使共跑向人生的盡頭，雖說賽婆失名馬，但也沒在怕。自帶光芒，歲月不敗！！

再次感謝Doris姊姊願意讓我使用自己的帳號分享她的心得，偷偷祈禱可以很幸運地抽到耳機，我就可以光明正大找Doris姊姊下午茶、親手將耳機交給她了:')

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