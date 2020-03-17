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賽事心得／高樹馬拉松 Sub330 of Dream

運動筆記 / CHUAN
終於靠自己討回2018年的殘念
終於靠自己討回2018年的殘念

全馬3小時30分是多麼特殊的時間，對一個追求全馬成績的跑者是一個門檻，全程只要有五分速就有了，感覺不會太難，卻又沒有想像中的容易，這個門檻對我來說花不少努力跟時間才換來的。

回憶剛接觸跑步這項運動可能是高中階段，學校規定新生要參加校慶5公里路跑，當時跑步這兩個字，對我來說根本是個絕緣體，從小就是個過敏氣喘肥宅藥罐子歐羅肥，只要稍微跑步就喘得非常誇張，運動也只有打籃球罷了。印象中第一次跑個5公里竟跑了一個半鐘頭以上才完成。

70kg時期

大約高三暑假開始因想加入棒球隊，便開始接觸跑步這項運動，每天利用放學就到操場自己一人開始吃甜甜圈，剛開始實在跑得上氣接不下氣，沒有幾圈就受不了，為了自己體能只好拖著沉重步伐慢慢的前進。

真正接觸馬拉松是在大學認識了很愛參加馬拉松的一位教授，起初他在課堂上介紹他的馬拉松故事、照片等，那時候只有一個想法，「肖ㄟ！假日早上花這麼多錢去參加一場折磨自己的運動，倒不如睡飽覺咖實在」萬萬沒想到他的一張照片深深吸引上我，滿桌的完賽獎牌好看甚至覺得有收藏價值，從那刻起一定要完成人生一場的馬拉松。

2014畢業前參加第一次路跑賽事台南古都馬拉松半程組02:01:41完賽，跑完當下雖然非常疲憊，可是我也可以完成這麼困難的運動。

第一次參加半馬

緊接著報名7月的安平星光馬拉松，好僅不常路途上發生了車禍，躺了大概2個多月緊接著接到兵單，整整一年完全沒有運動。直到2018年前都只參加半程賽事為主，2015-18年這短短期間各種車禍傷害、掉入合歡山傷害、運動傷害、職業傷害，導致全身頭到腳沒有一處是完整好的，短短幾年幾乎把這個身體給摧殘到慘不忍睹，影響的就是往後的生涯。

長期飽受腰傷受苦(車禍照太過驚悚就不貼了)

2018年初參加的高樹馬拉松初馬，偏偏賽前約三個月中跑者最怕的itbs，還不是一腳是雙腳都中標，三個月幾乎沒有什麼練習，帶著護膝忍著痛跑完一場痛苦的初馬，回到終點前50公尺發生隔壁一旁的跑者為了得名伸出手檔著我，回終點看到成績與前面那位選手只差2秒分組因此差身而過，心裡百般的生氣又無奈，跟大會抗議也無效，帶著遺憾結束自己的初馬03:39:19。

2014安平星光初馬(右)與2018高樹初馬獎合照

緊接著跑完府城超馬後隔天自行一人的前往澳洲開始展開打工生活，在澳洲期間幾乎沒有正常生活，早晨到農場下午傍晚才到家，別說要練課表了，回到家體力都累垮了，看著台灣朋友們參賽紀錄，心中喊著都大老遠跑來澳洲了何不參加一場賽事呢？決定參加人生第一場海外馬-昆士蘭黃金海岸馬拉松。

每天下班頂著疲累的身軀，照樣到戶外運動練習。黃金馬是被所有跑者稱為最平坦的路線，非常容易突破個人成績，但我沒有突破，長期農場勞力工作回到家身心俱疲，又加上腰本來就有受傷，到了農場後幾乎整個崩壞，都挺不太起來，種種因素影響了平時練習及賽事，這一場沒進步反而退步03:40:36。

回台後開始重新打掉重練、吃課表、練間歇，所有痛苦的訓練過程都紛紛吃下，為了就是參加11月份的太魯閣馬拉松，開賽速度開太快影響到後面配速，又加上腰傷再度復發，每跑一步腰痛就影響到全身，整路跑得要死要活的，免強3:39進步3:38。

腰真的太痛了

不氣餒準備下一場的嘉義管樂馬拉松，這短短一個月練習時間，時常忍著腰痛復發，身體素質也不像別人的強大時常獨自一人練完一旁狂吐，到了比賽前一週膝蓋舊傷開始疼痛，到了賽事當天又下大雨，到場動線也非常混亂，當天能完賽心理要偷笑了，一整路穿著雨衣完全不敢脫，途中又發生烏龍，工作人員未指揮跑錯路，還有被工作人員指揮棒擊中，這場種種的烏龍都碰上，回終點看著自己成績338進步至336，距離330只差一點了。

緊接著就是2020高樹馬拉松，心裡想2018那一場的烏龍事件，在哪跌倒就在哪爬起，距離賽事也只剩2個月，好僅不常身體就是不爭氣，嘉義管樂後不是感冒就是發燒，幾乎都在養病整個人虛累累，到了賽前幾天心裡抱著盡力就好，配速靠體感不去看錶了，放開心順其自然的參賽吧！

比賽開始說狀況好也沒有很好，只是傻傻地往前跑，看著前面的仁一路默默地跟著約35公里處，稍微看著時間我有時間可以突破330，剩下7公里拚了！

最後的3公里像是最遠的距離，雙腿重的如石塊沉重，腰一直隱隱的作痛，實在很想放棄改走路，一職跟著自己喊話「都到這了前面辛苦不就白費了，自己平時練習的辛苦不就功虧一簣了」忍著痛拼命往前衝，踏回終點那一刻，我終於辦到了！真的突破3:30的關卡了，瞬間氣力放盡想站也站不起來，雖然後來被抬到醫護站急救，最後的結果一切是值得的。

嘉義管樂馬拉松(左)、高樹馬拉松(中)、太魯閣馬拉松(右)

2018年開始轉戰全馬、2018高樹、2018昆士蘭黃金海岸馬、2019太魯閣馬、2019嘉義管樂馬、2020屏東高樹馬

或許330不是什麼多困難的數字，對我而言是一大挑戰，吃課表也沒有吃得比人少卻練完常常內傷、嘔吐，又得要拖著殘破不堪的身體進行訓練，更怕的是氣喘這顆未爆彈會不會突然引爆，但我還是辦到了，未來我還是會繼續跑下去，持續的挑戰直到我完全挑戰不上去為止，我想要證明當初嘲笑不看好我的人，我還想要再次扛著國旗到海外參賽。

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