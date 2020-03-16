訓練心得／從0開始 未完待續的42k

從開始跑步到下定決心跑一場全馬，到底經過了幾年呢(笑)

一開始決定穿上跑鞋，是因為被診斷出PCOS，還有陪著我已經好多年的憂鬱症

趁著幾年前轉職得的空窗期開始

從文化中心一圈1.4k都跑不完，每次都跑到差點昏倒

一公里要跑12分鐘，被身旁的人說「你跑這麼慢也算是跑步嗎」

直到現在，慢慢進步到可以越跑越長、越跑越久

纏著我很久的疾病們也越來越受控

就越來越能感覺到，啊、有繼續跑下去真的太好了。

2019年，我的好友也診斷出憂鬱症。

我開始思索，我能為她做些什麼？

身為一個過來人，我其實也不知道到底希望聽到別人對我說什麼

正當我也開始感到驚慌失措的時候，又看到了書櫃上的那本「歐陽靖寫給女生的跑步書」

突然想到，我是藉著跑步慢慢找到出口的，

如果我想做些什麼來讓她感受到一點點的力量，

我想為她跑一場全馬，告訴她，這條路雖然很漫長、很痛苦，但是我會陪妳一起走下去。

下定決心之後，心想，既然是要跑全馬，也是我的初馬，當然要留下很深刻的回憶

於是就選了女孩們的夢想～～名古屋女子馬拉松

登記完抽籤後，就開始我的認真練跑之路了（以前到底多亂跑）

在這之前最遠只有跑過高雄馬的超半馬25k，而且跑得超崩潰超痛苦

這次下定決心跑全馬，而且還是海外馬，先不管成績了，至少也要把Tiffany拿回來啊！！

於是認真的一點一點累積跑量

也找了教練，加強肌力訓練和調整跑姿

看著自己一點一點的進步，感覺自己真的可以辦得到！！

正當一切好像都很順利的時候，

來了個武漢肺炎。

因為工作的關係，蠻早就開始警戒了。

工作上的壓力一天一天的膨脹變大，各國的疫情也越來越嚴峻

本來報了高雄馬半馬來當作名馬前的長距離練習也被迫取消

跟教練抱怨這下要自主半馬了，結果他要我既然要跑就跑個25k估一下時間

跑完25K花了2:45:43，教練說「可以啦，全馬可以5小時內啦」的時候

真的是信心大爆發，我真的覺得我可以！！

就在信心滿滿，一邊盤算什麼時候開始減量、什麼時候開始肝(大)醣(吃)超(特)補(吃)的時候

陸陸續續的各種馬拉松取消或延賽的消息出來

主管也一直來各種關心，希望大家這段期間避免出國

在各種掙扎煎熬的思考過後，還是主動放棄這次的名馬了

（結果隔沒多久阿中部長就宣布醫事人員暫時不准出國.....好喔QQ）

決定放棄之後心裡真的就像空了一塊

想幫好友做的事情做不到了，覺得自己真的是好沒用

消沉了兩個多禮拜完全提不起精神來

雖然趕快又報了其他國內賽事，但就是沒力氣去練跑.....

後來名馬正式宣布改為線上馬，一開始細節還沒公佈時，心裡想說：「靠 自主全馬會不會太硬」

正當我在該該如果真的自主全馬到底該怎麼跑下去時

好友們跳出來跟我說：「我可以幫你補給！」，還幫我找路線

還有名馬三群的姐妹們互相加油打氣，討論該怎麼跑

心裡真的覺得好溫暖，原來我真的不是孤單一個人在跑

後來名馬正式公佈線上跑的規則，我也偷偷鬆了一口氣

可以一次跑完42.195k，或是分成10.55k*4！！

本來想利用5月的全馬來跑完42.195，但是考慮到賽事可能又被延期或取消，

還是保險一點選擇了10.55*4的方案

這時，名馬三群的阿母Erica、貓女解接Vita、大家的寶貝小藍幫姐妹們策劃了一場夢幻「團練」

A V 盃 ！！

當時也沒有想太多，就只是想跟群裡的大家一起跑步

於是填完表單後立刻訂了高鐵票，準備衝上去跟大家開始這次屬於我們的「名古屋女子馬拉松」

一到集合地點其實心裡很緊張，因為我是個有點怕生的人XD

結果大家很自然的就開始討論身上的裝備、帶來的點心，覺得心情好像瞬間放鬆很多

而且，這真的是一場夢幻般的「團練」

有號碼布、有教練帶操、有pacer、有攝影師、有滿滿滿滿的補給、

還有完賽禮、執事、運動按摩師跟物理治療師

甚至還有各種乾爹乾媽贊助的小禮物跟抽獎

阿母、Vita、小藍倒底花了多少心血幫大家辦了這場AV盃Q__Q

在跑的時候跟姐妹們互相加油打氣

賽道旁也有很多雖然不知道我們在幹嘛，但是也是一直幫我們喊加油的民眾

這天就在大家滿滿的愛中跑完了我的第一個10.55k

跑完AV盃後，前幾週低落的情緒總算一掃而空

重新振作起來完成剩下的3次10.55k

雖然只是簡單地在文化中心繞圈圈繞完10公里

但是心中總是會想到AV盃時大家的笑容和愛，就覺得繞圈圈也沒有這麼痛苦了(到底奪討厭繞圈圈)

雖然中間遭遇到各種變化，

但是練跑的路上還是接收到很多的鼓勵

我家姊姊、妹妹，我的好友們、名馬群的姐妹們

還有跑步時擦身而過互道早安、加油的跑友

雖然這次是先分期付款把42.195k跑完，

但還是想把這一路上接收到的滿滿愛轉帳給我身邊所有正在雲霧中的朋友

不管路多遠多難，走的多慢，或是走到途中想暫時休息了，我都會陪你一起：）