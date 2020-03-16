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訓練心得／難忘的自主初全馬 獨自跑在又冷又黑的路上

運動筆記 / Bella Chen
起跑前(左)、跑完後(右)
起跑前(左)、跑完後(右)

原本就打算0314要將名古屋自主全馬給完成，幸好下午天氣及時放晴，微冷的天氣很適合跑步（13度）。

從白天跑到夜晚，一個人跑在河濱，只有冷風吹拂和自己的呼吸聲。聽說30K是一個撞牆點，所以一直告訴自己不要去看這個K數，傻傻的繼續跑就對了。

太久沒練習，半馬後就開始肌肉酸痛。原來是前10K衝太快了，休息半小時後再重新出發。從25K起的速度無法和前10K一樣，但至少還能繼續。

剩下最後的7K時一直告訴自己，不就平常輕鬆練的里程嗎？而且還是在熟悉的道路上，一定可以在預計的時間內完成。但天不從人願，39K撞牆了！

因為從大腿以下開始巨大的疼痛，屁股已經沒有知覺，換眼淚上場起跑。

最後的每一公里都補充能量包，依然止不住唇齒顫抖。在又冷又黑的路上獨自一人跑著，這需要強大的意志力。我依然努力抬起雙腳，往前跑最後的2.5K，用掉30分鐘。

整體檢討之下，在25-35K浪費太多時間休息了，再加上沒有持續練習。下一個真正的初全馬，我一定會做好準備的。

#名古屋線上女子馬拉松自主全馬我完成了 等待領波蘿麵包項鍊

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