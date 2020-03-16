訓練心得／送自已50歲的生日禮物🎁

送自已50歲的生日禮物🎁2020愛妳愛妳~愛玲愛玲~自我感覺特別的一年，也讓Alice充滿期待的一年~同時也希望所有好運鼠於每一位💕💕💕對於2020充滿期待💕💕當初想要抽籤名古屋女子馬，不是為了Tiffany;不是為了執事!!只是想送自已人生50歲的生日禮物🎁感謝好友君君相揪，也超感謝君君費盡心思、從頭到尾、訂票訂房、聯繫再聯繫、改訂再改訂⋯⋯⋯⋯~只是代誌不是憨人想的那麼簡單~

傻傻的我只能一邊持續關注消息，一邊持續安排行程表，其他事情都不需要多想，一切隨緣，感謝主辦單位在2月20日宣布取消一般跑者參加，心中大石頭終於落下～從期待、無奈、接受、自行完成42.195k

感受主辦單位嚴謹的做事態度～只要大家各自完成大會規定之跑步規範✅就寄送完賽禮，真是佛心，感謝再感謝🙏

名馬線上馬海外跑者方案1.規定期間3月8日12:00 ~5月31日 22:59:59完成2.一次完成全馬3.下載大會指定APP，並使用大會指定Joyrun的帳號密碼4.不限時間，中間休息(暫停)不得超過2小時(120分鐘)只要大會怎麼說，當然是全力配合~

謝謝伙伴們為了我們開團團練陪跑，終於在3月15日完成✅我的海外線上初馬🥰🥰🥰感謝再感謝🙏感謝慧玲願意七早八早爬起接送練習💕💕💕💕謝謝大鈞教練降速領跑👍👍👍鼓勵加油💪💪💪謝謝吳大哥與淑媛愛心💗暖心💕水果🍊🍊🍊費心號召👍👍👍謝謝小櫻愛心滿滿補給😋😋😋謝謝每位跑步/補給/加油打氣伙伴💕💕💕謝謝每位攝影師李大哥、Kevin、淑美、李把👍👍👍謝謝要官哥、朱大探班😊😊😊💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕努力讓自己好好過生活，增強免疫力，一起加油💪加油💪

#感謝老天爺給的好天氣#謝謝主辦單位#謝謝每一個協助的好夥伴#感謝每次陪練的專屬小潘微笑補給車