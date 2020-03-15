跑者心得／疫情擾亂計畫 愛跑步的心永遠是熱的

2020年2月26日晚上，下了班，一如往常地搭車回家；拖著疲憊的身軀踏進家門，開了LINE跟媽媽報了平安，順手滑了一下FB，映入眼簾的是一則令人錯愕的消息：

「快訊：新北市政府宣布停辦萬金石馬拉松」

簡短的十七個字，毫不猶豫地賞了我一記重擊。這三個多月來，我一改以前總是隨性跑的習慣，在訓練中開始著重速度練習，而不是一味盲目地堆跑量，就為了在三月中的萬金石馬拉松再創PB，甚至，若是狀況不錯，有機會一圓「全馬破四」的夢想。然而，一發不可收拾的冠狀病毒疫情，擾亂了原先的計畫，隨著國外有確診者曾經參加馬拉松的新聞話題發酵，今年的萬金石主辦在考量疫情變化之後也宣布取消了。此時，我心所想的：在北海岸的美麗賽道上盡情奔馳、最後穿過隧道口用盡全力奔向終點、達成目標後喜極而泣的畫面，這一刻全部化為泡影。

然而，過往的練習足跡會因為目標賽事取消而付諸東流嗎？我想，未必如此。

大約三年半前，一張印著「膽固醇超標」的體檢報告打醒了過慣糜爛生活的我──由於我的工作性質是需要直接面對他人的，即使碰到不明理的人也必須心平氣和地應對，這樣的壓力讓我不知不覺養成一些壞習慣：常吃垃圾食物、久坐在電腦前打著遊戲忘了休息、運動總是三天打魚兩天曬網……等。直到這張體檢報告敲響警鐘，我才意識到如果再這樣下去，最終受苦的人還是自己。

於是我辦了健身房會員，即使那時候的我依舊沒有明確的目標，我還是設法讓自己至少每週去三次，一次至少要動半小時以上，不管做什麼都好。恰巧那時朋友在揪團參加Women run Taipei，她們都直接參加半馬，可對當時的我來說，半馬好像還是一個遙不可及的距離，所以我只選了10km。路跑當天，鳴槍後跟著一大群女生一起跑著，當時的我連支跑錶都沒有，更不用說如何配速，只知道跟著人群跑，就這樣傻乎乎地跑到了終點，花了1:14:39（晶片時間）。

開始運動幾個月後，覺得是時候報名一場半馬來測試自己，於是在運動筆記網站上開始查賽事，然後不知怎的竟然選了當年10月的日月潭環湖超半馬29km！沒跑過正統半馬，從10km直上29km可是有一定的難度的，但當時的我也許是有那股傻勁，加上日月潭風景優美、賽事評價也不錯，毅然決然地繳費報了名。那次也是傻傻地跟著人群跑，沒跑過山路的我遇到上坡直接用走的，當然也少不了最後3km魔鬼坡的體驗，一路當步兵龜速爬著，直到在終點前看到攝影師才勉強跑起來。最後以3:33:49完賽，對於一個跑步新手而言其實已經不差了，甚至當時還妄想著如果跑全馬應該也可以在關門前回來（笑）。

之後因為個人因素暫停練跑，但在休跑期間我開始爬文了解有關馬拉松的一些知識，也是在這時候開始入手跑錶、慢跑鞋、壓縮褲等專業的跑步裝備。大約在2018年春季開始萌生想要挑戰全馬的想法，一開始對於要如何選擇一場適當的賽事當初馬毫無頭緒，問別人的話可能有好幾種答案：「選路線平坦的」、「選關門時間充裕的」、「直上海外馬」……等。直到我看到了「雙溪櫻花馬」的心得文，得知雙溪櫻花馬雖然硬，但是有漂亮的初馬獎座可以買，「雙溪櫻花馬，初馬就決定是你了！」

於是我選了2019年的雙溪櫻花馬當成初馬，而在這之前當然少不了訓練的安排。由於我個性上比較被動，沒有比賽的話就絕對不會乖乖按表操課，所以我從2018年秋天開始報了好幾場半馬，當成初馬前的長距離訓練；平時練跑通常跑6~8km，最多10km，月跑量只有100km出頭，這樣的跑量在馬場前輩眼裡顯然不及格，可當時的我還是傻傻地認為，自己都跑過日月潭29km三次了，而且也是山路，我想雙溪櫻花馬即使難度高，半跑半走應該也夠我在時間內完賽了。

當天上場開跑之後，才發現這場不是在開玩笑的──一開始就是接近8km的魔鬼坡等著，好不容易爬完之後還有一堆上下坡，非常考驗大腿肌群的肌耐力。到了折返點大約22km處，花了2:43，此時的我自認表現還不錯而沾沾自喜，殊不知前面的撞牆大魔王在等著我。果然一過30km雙腳開始不聽使喚，大雨加上強風逐漸消磨我的意志，我開始懷疑自己當初是不是瘋了，竟然選這場當初馬。幸好遇到好心的跑友鼓勵我繼續跑、並說要帶我回終點，隨著離終點越來越近，一度被大雨澆熄的鬥志再度被燃起，就在拱門計時器來到5:30的前一刻，我成功完賽了。流了這麼多汗水、淚水，總算拿下了夢寐以求的琉璃初馬獎，而且還幸運地上了凸台──分組第二名。經過雙溪櫻花馬賽道的淬煉，我正式邁入全馬的世界，也遇見了更強大的自己。

之後在逐漸累加跑量，以及體適能教練的操練之下，2019年不論是半馬還是全馬，我的成績有顯著地提升，年底的大阪馬我甚至比初馬進步了一小時，個人時間已達到SUB430。此時想起自己有遞補上隔年三月的萬金石馬拉松，聽說萬金石的賽道相對單純，很多人都在這裡破PB，「不然……這三個月卯起來練吧，找個課表參考一下，也許有機會破四！就算沒有，也有很大的機率破PB！」當時的我這麼想著，於是參考福澤式訓練法，每週兩次速度訓練（漸速跑從5:39/km開始，目標慢慢加到5:20/km），其餘維持輕鬆跑。但就在這時候我發現了另一個問題：我全馬可以SUB430但半馬就是破不了2！年底的萬丹紅豆半馬照理說是一個很好的機會，可是最後我依然以半分鐘之差與SUB2擦肩而過，雖然上了凸台拿了個分組第六，但還是有點小遺憾竟然沒辦法破2。

別人的問題都是「我半馬可以SUB2，可是全馬別說4:30了，連SUB5都有困難」，而我的問題卻是「我全馬可以SUB430可是半馬遲遲無法破2」，爬了文發現鮮少有人跟我的問題一樣，大部分都是前者。後來我跟一個大阪馬群組的前輩請教，他說「妳耐力夠了，現在要加強的是速度」，於是我調整了自己的課表，把速度訓練改為一週三次（兩次漸速跑、一次配速跑），同時偶爾利用跑步機上的間歇模式，希望把速度帶上來。一月參加了日月潭櫻舞飛揚全馬組，這次我只出八分力來跑，把它當成萬金石前的長距離訓練，出乎意料地，痛苦指數不像上次跑日月潭全馬那麼高，至少上坡偶爾還可以慢慢跑一下。

只是任誰都沒想到，新型冠狀病毒疫情的發生，使得原先的計畫頃刻驟變。二月初，原先要拿來當成萬金石前最後一次長距離測試的雙溪櫻花馬宣布取消了。當時疫情變化還不明朗，各賽事取消與否基本還是取決於主辦單位，其中萬金石的說法是「在充足防護下暫依規劃日期舉行」，因此我趕緊改課表，這個月的訓練基本上以「質」為主，比起跑量更重要的是把速度拉上來，就為了可以順利在萬金石達成自己的願望。然而，最後還是事與願違，接到消息的那一刻，心情就如同一顆洩了氣的皮球。雖然理智上知道為了跑者們的健康著想，停辦是正確的決定，可是想到經歷這幾個月訓練，卻無法及時在場上一展身手，遺憾、難過還是在所難免。

世界瞬息萬變，你永遠無法預測明天會發生什麼、生活會有什麼變化；但你可以做的，就是做足準備，讓自己保持在最好的狀態。自從我踏入跑步的世界以來，規律運動讓我的精神變好了、體態也變好看了；一張又一張的完賽證書，記錄著逐漸進步的軌跡；此外，跑步也促進了心靈的健康，不再那麼容易掉進負面情緒的輪迴，以前因為心理壓力養成的種種壞習慣也逐步改正了。這陣子努力的成果也顯現在今年年初的健檢報告上──膽固醇的紅字不見了，飯前血糖也從超標邊緣降回正常範圍。

經歷了馬場上的各種考驗，不僅獲得了更健康的身體，也淬煉出更強大的心志。接下來，我打算利用所有賽事都暫緩舉行的這段時間，適時放鬆、調整一下緊繃的身心，再逐步回到訓練的正軌，幾個月後再選定一場賽事，帶著自信盡力表現、並微笑著實踐自己的目標。

我相信，只要愛跑步的心還是熱的，就不會輕易地被任何事情擊落。

（以上照片部分取自運動筆記、Sportag、日月潭櫻舞飛揚FB、雙溪櫻花馬FB）