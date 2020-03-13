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賽事心得／從2019的名古屋 到2020的名古屋

運動筆記 / 王惠珠

有人是50歲開始跑步的嗎？從小到大，我就是一個頭腦簡單，四肢不發達的人！2014年在同學的邀約下，參加人生第一場8.5公里的渣打馬拉松，從此和路跑交了朋友！跑步之前，我每天就是工作、家事兩頭燒的職業婦女，什麼運動、爬山都離我好遠，假日不就是要休息、補眠嗎？幹嘛那麼累啊...

人家説有一就有二，一場接著一場的十公里的賽事，我也都能完賽，慢慢的感受到跑完後的舒暢感。我沒參加跑班、也沒參加重訓，平常就是以賽代練，十公里跑多了，野心也變大，想挑戰半馬，於是報名冬山河水岸馬拉松初半馬，沒想到也安全過關，更佩服自己的耐力，也正式進入半馬咖。

2018年偶然看冬山河超級馬拉松的賽事，.........史上最平的超馬《限時再延長》讓你一圓百K超馬夢，用走的也走的回來；雖然我無法跑百K，但10小時應該可以走完全馬吧...，於是就傻傻的報名並以6:41完賽，衝進終點那一刻，感動到眼淚都掉下來了，原來歐巴桑也可以跑完42.195km。隔天立馬在網路搜尋「名古屋女子馬拉松」社團，獲准加入社團後，我在版上尋問如何報名，沒人回應（原來要參加2019的賽事早就抽完簽），然後我轉往詢問旅行社的名額，也都截止報名，因此錯過2019的名古屋。

2019年8月參加欣講堂「名古屋女子馬拉松」的講座，抱定参賽的決心，抽簽不一定能抽中，心想年紀會一年一年增加，決定報名旅行社的保障名額。

2020.3.8剛好和自己生日差一天，今年的生日禮物就是要靠自己的雙腳跑回來。為了不被回收車載回來，去年9月開始展開每週三的自主練習，直到農曆前還信心滿滿。我的老天鵝啊！怎麼過了年後，該死的病毒怎麼擴散。我本來抱著：只要賽事如期舉行，我還是會去，回台後自主健康管理14天，看到跑友建議；賽前：保持好體調。飛機上：準備酒精、抗病毒濕紙巾、不碰餐、不上廁所，上飛機先把靠頭的位置噴過、桌面手把噴過再擦拭乾淨。盡可能全程佩戴口罩。

下飛機後：非必要盡量不要去人多的地方，電車、報到，都戴著口罩。回旅館第一時間洗手、消毒環境、浴室先沖洗乾淨，跟客服說不用清理房間。參賽中：一直到賽前保持戴口罩、起跑後放在塑膠袋，補給最好自備，或者拿有外包裝的。賽後：跑完趕快戴上口罩 酒精消毒手。我跟自己説，我準備好了...距離賽事日子越來越近，沒想到日本的疫情也越來越嚴重！看到東京馬拉松取消一般跑者時，心想...，今年的名古屋應該也無望了，唉...，老天爺覺得我可能努力不夠，再多給我一年準備。2020.3.8值得紀念的日子！原定今天的海外初馬消失了，多了可愛的女孩們舉辦的第一屆AV盃路跑，減少我們無法成行的憂鬱，謝謝三位可愛的美女！

保留明年旅行社的保障名額，「名古屋」，我們明年見！

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