訓練心得／東京馬拉松 未出發的起跑線

一個病毒，整個世界都亂了調，但是不用慌，我們用自己的節奏前進。

東京馬拉松(2017年)是我的初馬，從去年抽籤結果公布之後，就一直期待著重返東京馬拉松，還幻想著寫從6小時到3小時的東京馬拉松之類的文章，無奈”人禍”打亂了計畫。

東京馬拉松還沒宣布閉門賽之前，我就已經有心理準備，想這最大的損失就是機票+住宿+報名費，再加上考驗人品的東京馬拉松門票。還好保留參賽資格，只是把行程延後一年。

2018年在東京馬拉松EXPO寫的繪馬(沒抽到單純去應援)

還是想跑完最後一次的課表，跑一場全馬當作這個賽季的結尾。

賽事相繼取消，各跑團教練們都很頭大，原本要3/8幫女孩們辦一場馬拉松，但是名古屋大會公告的時間從3/8下午之後才算數，教練團自辦馬拉松賽決定順延到下週(3/15)。

一波多折，折到後來乾脆照著原訂計畫走吧。為了營造參加比賽的感覺，比照平常跑旅的做法，訂了河濱附近的旅館已經不能退了，大姐的行程讓她幾乎也只有3/8能跑這場馬拉松，像是我陪她跑她陪我當選手的概念，我們兩個依然約定這天早上一起起跑。 教練行程滿檔，雖然沒有出現也還是發訊息關心跟提醒我們穩穩跑。我們會平安完賽的。

我們兩個人一點也不孤單。賽事取消前小鹿就一直在幫我看還有什麼賽事可以跑，東馬確定取消之後她的腦中冒出各式各樣的想法，想盡辦法要原汁原味重現賽道，讓我們從普通的參賽選手，變成菁英選手。現在回想著還視覺得感動(擦淚)。

照著大會手冊公告的樣式，幫自己做了號碼布

跟大姐約好早上6點福河橋下，本來想著要早點到橋下看能不能佔個長椅放補給，也讓後勤小組有地方休息。小鹿背著裝滿補給品保冰袋也出現了，我想說就把東西放長椅上吧，結果娃娃車明靜載著大姐跟露營桌出現!!!

我只帶一個小水桶裝能量膠跟水瓶，攝影組的包包一放下就開始拍照，讓我只需要專心當選手

放好水瓶跟能量膠，再綁上團旗，忽然間也升級成白金賽事

6:15按錶起跑，2位選手+1位隨行攝影師一起出發了。

福河橋下其實有兩三組團體今天也跑一隻馬，我們應該是最晚開始的。對面有很多啤酒的海錨盃，隔壁有R2R，往前面一點也還有一桌，跑著跑著有人說今天有誰誰誰要挑戰230之類的，就是可以想到什麼聊什麼，或是不講話也沒關係的42公里。

第一趟小鹿陪完全程，前前後後變速跑著還一邊拍照錄影，我知道我該做的就是腳步不停歇的往前跑著。河濱也一如往常的熱鬧，還有路人多看了我的號碼補一眼，還有人跟我說東京馬加油。第一趟回到補給站，Sky認真的張望著看我是不是要進站，然後遞給我水瓶，往前到永福橋折返回到福河橋下後，再交把水瓶還給他。這樣的默契維持了4趟左右。就算天氣炎熱，我也絕對安心有水喝。

第二趟過半之後，跟拍的攝影師下車，改跟拍另外一車。第三趟我一個人跑沒多久，Ju姐看我一個人跑就跟上來陪我跑了，我覺得她已經暗算好要陪我跑一段。Ju姐配合著我的速度，就這樣共跑了好一段路，我就這樣撐過了前面24公里。

忘記哪一趟，心裡念著皮皮好像快來了，然後就看到手手也跟著大姐跑XD

明靜陪大姐跑的前段

跑這趟馬最能支撐我跑完的，就是沿路上的朋友們，就算不在路上，也都在補給站那邊等著。

把那麼多人都拖下水了，說甚麼也得跑完！

攝影師小鹿視角，如果我的身材再精實一點就更完美了(汗顏)

第五、六趟我請Sky陪我跑完這煎熬的後半馬，有陰影的地方越來越短了，背開始覺得有點曬，看到水龍頭也直接停下來潑水降溫，看著路邊的販賣機想著等等回補給站要喝東西，一回到補給站就看到可樂!!!立刻喝了一口降溫，得到了一陣爽快的感覺(笑)

氣溫越來越高，停下來的次數也變多了，肩背都熱熱，我又黑了好幾層。Sky在旁邊一直鼓勵著，還幫我拿著水，小鹿攝影師這一段也有上來又拍了一段，心裡想說小鹿到底跑了多遠、現在很熱耶、等下變成烤焦小鹿怎麼辦。

這太陽真的越來越熱情

今年春夏最流行pose

天氣越來越熱，看錶的次數越來越多，一邊跑一邊算著剩下的里程。第六趟結束，Sky也下車了，剩下最後3公里了，我只要再往前1.5公里後折返就是終點了！雖然這樣告訴自己，但是一離開橋下，熱情的陽光直接打在身上，身邊沒人陪伴，雙腿忽然沉重，步伐怎樣也快不起來，一直看錶，跑一小段就看一下。直到看到大姐跟皮皮，才有點動力，跟他們講了一兩句話，關心一下大姐的狀況，忽然有電力了，可以回去衝線了!!!

連拍到最後變得有點搞笑

我完成了42.195公里！然後跟大家一起等大姐回來。回到終點，很多吃的喝的都在桌上等我，先大口喝了一杯可樂，然後手手從保冰袋裡撈出天橋下奶茶也一口氣就喝了一大半，再接著吃了麵包跟咖哩仙貝。手手說著早上皮皮堅持一定要買天橋下的過程，小鹿再終點也都站著坐不住，明靜拿出手工雪Q餅餵食，我就負責放空。有點野餐的感覺。對面海錨盃也都陸續結束了，還分食了一些啤酒給我們，說大姐沒跑完就不給她。雖然坐在這裡的大家沒有人擔心大姐會跑不完。我是很相信她用爬的也會回來啦。

跑完不是太累，腳趾頭好像起了兩個水泡，翻了一片指甲。大腿小腿沒有什麼疼痛的症狀，默默的伸展拉筋，也驗收一下自己這個週期訓練的成果。

嗯，我覺得這次練得不錯(都自己說)，我很棒(笑)。希望'6小時到3小時”明年有機會跟大家見面。

這是人生的第7馬，不管是哪一場，回到終點前都會覺得有一種感傷，

一趟旅程又要結束了，對於這趟旅程陪伴的朋友夥伴都很是感謝。

這是要珍藏一輩子的影片

2020未出發的起跑線

選手| Marilyn Tsao & Anita Huang

教練| 李翰暄Han-Hsuan Li

路線| 永福橋-福和橋-北新橋(6.6Km)

起跑時間| 2020.03.08 6:15am

拍照攝影| Alice Jiang

影片剪輯| Alice Jiang

設備補給| Alice Jiang, Valen Wu, Hazel Wei, 手手

陪跑成員| Alice Jiang, Valen Wu, Hazel Wei, 手手, Sky, Julia Chang