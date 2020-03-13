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訓練心得／基隆山 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

位於九份的基隆山

離九份老街非常近

很多人都住九份都會爬一下基隆山來看日出

當天旅遊的也會爬上山頂看一下風景

基隆山從山下上去只有短短900m

一開始階梯步道

慢慢越來越陡

不過路線途中都涼亭可以休息

走沒多久就可以抵達山頂

可以看到無耳茶壺山及龜山島

還有海洋的風景

視野非常遼闊

風景也漂亮

下山也可以從山徑支線回到登山口

回到登山口可以到九份吃美食,芋圓

附近也有不少熱門景點可以逛

非常熱門又方便的路線🎉🎉

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