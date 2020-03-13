訓練心得／基隆山 Trail Run
位於九份的基隆山
離九份老街非常近
很多人都住九份都會爬一下基隆山來看日出
當天旅遊的也會爬上山頂看一下風景
基隆山從山下上去只有短短900m
一開始階梯步道
慢慢越來越陡
不過路線途中都涼亭可以休息
走沒多久就可以抵達山頂
可以看到無耳茶壺山及龜山島
還有海洋的風景
視野非常遼闊
風景也漂亮
下山也可以從山徑支線回到登山口
回到登山口可以到九份吃美食,芋圓
附近也有不少熱門景點可以逛
非常熱門又方便的路線🎉🎉
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