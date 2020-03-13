訓練心得／基隆山 Trail Run

說起來，跑齡也來到四年，到底是甚麼緣分開始這段呢？其實我痛恨跑步的，因為幼時我是個學業成績相當出色的小孩，但一年一度運動會對我而言就是一整年裡最挫敗的日子，每個人都要跑的一百公尺是煎熬的分分秒秒，平常

2020-03-12 10:06