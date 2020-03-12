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跑步小品／跟著你就能夠

運動筆記 / 謝優
陽明山 聯合報系資料照片
陽明山 聯合報系資料照片

冷空氣在肺葉裡轉啊轉，雨，瀟瀟淅淅似斜紋的打落在地面!在冬季，淡水總以最低氣溫的姿態大肆侵略。在晨未清的時刻，我整裝出發，跑在凜冽的寒冬中，我像隻蝶，在雨中漫天飛舞。

在進入超馬領域後，跑步心態超越了雙腳與魂魄帶動。成績，快速，排名在我跑步生命裡，已不是多麼了不起的美事了!    (跑)本身是心細語的清晰，能聽到痛楚從心中的絞結慢慢解開，一起跑步後，你成為我的禁忌，我無法以淫猥貪婪的目光，再多看你一眼。當然，我非常渴望在你的柔軟且甜膩存在方式，佔有一席之地。     

這些文字背後，你讀了是內蘊多少我的炫爛似的熾熱力量。我噙住一汪淚水，笑聲驅散了冷漠。雨滴撲簌的打在身上，時而強烈顫動，時而微微疼痛。可能因為太冷！再者陽明山超馬的山路曲折延伸，冗贅重覆的跑進相同風景，把自己顯得非常麻痺呆鈍。     

在34K後的路徑，我霎時為之一振，靜得跟著你的背影，彷彿世界剩下迷/謎。我看不清周遭是濃綠淺翠還是蕭瑟颯然。是不是跟著你,就能夠扯入你的心?詩意雨滴冷的傍晚，點燃小小應該可以篝火，並且照亮。     

在餵養記憶慢慢浮現是愈來愈清楚的片段，在墨色濃淡中微物書寫關於了跑步。那些疼痛痠軟侵略全身，在總爬升快2000的山路，跟著你就能夠凌駕一切之上，斬斷自我迷妄。我不斷的重新編輯動機及情感改寫，讓你的靈魂也能走進。知而不用言語，拂過時光聲線，回應一聲,應該可以!     

乏善可陳，千篇一律的繞圈兒，的確會肢解對於跑的狂熱。大部分時間，往山裡跑去，陽是一片炙燒的辣痛，雨是一絲微涼掩上臉的舒坦。跟著你就能夠在各自的跑步故事中，來點兒魔幻與後設幾筆穿梭。應該可以完賽，如清亮的跫音，但，我是真的忘記擁抱你了！     

流年時光偷換我的內在又複雜腦袋，容下了(入山恐別又傾城)的短暫別離。於是我寫下構造一種跑步結界去連結。 我不要你一直回頭凝望，看著我噴薄翻湧如抽痛，如作嘔，如眼神迷茫成空。沒有孰優孰劣，你就是跑好你自己。跟著你就能夠看遍四季煙之輕輕，捲而淡蕩。人啊!最怕動情。     

在山徑裡，不去探視紊亂時間，掠過晴空後，跟著你熟稔的身影，我們併行開始跑步暢談，不疾不徐的跑在盡是淺綠，濃青，墨綠色料調配得當的山群。     

在平鋪熠熠閃著金光太陽下，觸及是為了更接近自己。我是庸俗膚淺的，不懂跑步謀略與形影，風景開始進入夜色後，跟著你就能夠在曲解前發現墮落受傷的陷阱，我向你投擲點燃信號彈，你為我掘了一個能完賽的希望。     

我站在生命的粗糙邊緣，只想當個無限寫者，寫出我的不痛，我的不快;或者，跑在生命的痛苦路徑，當個潛力跑者 ，跑出我的痛，我的快，讓心及身體因為疼痛，不斷拉扯，證明自己活生生的存在過。     

清晨，葉影婆娑搖曳，光從葉縫中透出來，在閱讀與書寫，跑步間，我似乎見到你。     

在台北，城南故事巷弄中的光影，灑了下來，漸漸金黃，漸漸沈醉。我沒有什麼殘破漫漶手帖紙帛，可以紀錄跑步相知是不是與世風背道而馳。我常讀著寫著，書本便掉落床邊而朦朦朧朧的睡著，可以因為疲憊而進入麻痺，又再次夢見跟著你就能夠的風聲獵獵，絮語細細第一次在雨天裡。

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