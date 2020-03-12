翻動的操場，高掛的夏末，再度跑著，繞著，在心中書寫著。往後，我們相爭耳後，更是甜膩了!偶爾，我是真的熱到暈眩及空茫，汩汩汗水從額際滑落，著了迷的跑著，繼續思念著。我跑著一圈又一圈的快綠，帶著滿腹想你的苦澀，書寫了千千萬萬的紅塵。夏日綿綿無盡，風慢慢。然而，在冬季時跑步,濛濛然顯得意境之美，縮捲一季的冬，在跑步世界裡，有多種不同的綠，揭露林蔭最後的微光，正是好風好日，吵雜的心曲開始變得寧靜，如薄薄的雲朵掠過邊城。

每天不斷持續跑步練習，絕對是篇篇現實與理想生活簡練的文本，添了許多流汗及流淚過程，時而壓迫，時而宣洩。在雲與霧繾綣被群山圍繞的氛圍，即是簡單生活，簡單跑步。

每天持續不斷練習累積的跑量

或者練習著穿上夾腳拖，也就夾住大量的臨風飄然之感。跑著跑著，偶爾滑動，踩著踩著些微緊張，輕的是非神非仙的速度。急遽，狂爆的快轉淡水山景，夾住了高度爬升，一邊陡，一邊緩。腳上夾住了持續練習的晴喜雨悲，內心夾住了過往與已究春秋繁盛，筆尖汩汩夾住了謄寫杜撰的片段流光情節。

讓我著迷跑步不只是形式，讓我花大把大把時間投注並且沉戀，是對於過程中的變貌精神，在身處陡坡逆風帶的脆弱與短暫挫敗。從天空黑漆漆始起身開始，慢慢天邊噴湧出的太陽光線，由遠而近，灑滿四周，沉積濃郁光芒，籠罩全身，跑步啊！本著有形與無形的'虛'與'有'。有時簡單柔軟或者複雜狂傲。

跑步文本要有特殊有味兒，難免場域中要有些鮮活/腐味。導向一個或是多個象徵性過程的系統，這無關破PB，但可以緩慢帶動破PW，當然也沒有轟然上凸台傳奇。在跑步文字的世界裡構巢出一匹不停旋轉的木馬，木馬快速旋轉奔跑，無效的追索失去的天堂，瘋狂暫且忘了無知與矯情歡樂，大聲笑話，卻仍在原地，任何掙扎不脫的捆綁或是強烈幽微準確餵養情感慾望，只有我自己。也像是繞著相同的圈兒，高速且急切的步履陳述重覆再重覆。

你的氣息與脈動呼應了山上雨滴景緻，蔚為風景傾洩如注，也像是我書寫你如岩漿般沸滾濃烈，想獨擁的意象，真的渴望靜下來思考文字的枝微末節。書寫時，混合著矛盾情態，瞬息之間變化萬端，敲字的輕飄緩慢，有時是未間斷的脈動與縱深，眼眶紅了。

著迷的貪戀在內心燒著，多面且深入探討，摻入了孤獨和相知調味，淬鍊我的意志，也開始急速運轉跳動，進入了深深眷戀的跑步世界。