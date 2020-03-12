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爵士戈貝爾確診致NBA無限期停賽 「他摸遍記者會上麥克風…」

訓練心得／名古屋沒有跑的跑友 我們一起跑

運動筆記 / 彤語

2019年的春天和朋友確定要報冬山河的515三鐵接力，游泳我不會本來想搶騎腳踏車名額可是被搶光了(後來證實騎腳踏車比較硬)，那只能選跑步了。慢慢跑我可以，但冬山河515的關門時間對當時的我是有點難度，獅子座的人擔心夥伴們因為我被關門而失去了比賽的資格. 所以在炎熱的夏天開始練跑，2019的夏天很熱很熱，每回出去跑就覺得快要中暑，而且速度越跑越慢，慢到開始懷疑自己是否得了肌肉萎縮症。

跑著跑著就在想因為有冬山河的接力賽我會在大熱天出來跑，那9月三鐵接力結束了我的懶蟲是否又上身了，該來報一下甚麼賽事當成目標，這時山友推薦我她2019年跑的名古屋馬拉松，這場非常適合初馬的跑者，因為完賽時間有七個小時 賽道平整加油的觀眾熱情，還有獨一無二的蒂芬妮項鍊.

Tiffany可以自己買，也可以別人送，而作為一個跑者(哈哈)，Tiffany項鍊應該是經過42公里的奔跑和毅力跑進了巨蛋，在終點有一位身著燕尾服的帥哥，親手交到你手裡。你打開它，上面寫著：Congratulations！

你帶上它，招搖過市，因為他是無數辛苦練習的汗水淚水所累積的 而且這好像是全球僅剩的一場有送Tiffany項鍊的賽事了，深怕之後Tiffany連這一場也不贊助了。 8月打開網頁填完資料回到初跑者的日常，9月19號收到中籤的信件才真正意識到，我真的要去跑全馬了嗎？！而且這也是第一次沒有拖朋友下水一起跑，所以更加沒有安全感，但既然都抽到了，就去吧！

想讓自己無傷完賽，所以報了跑班請教練指導，也開始比以前更認真的練跑(不就一周一次到二次) 。

後來又加入了名馬的FB社團和Line群組，開始爬文看看需要注意的事項。群組中的姊妹們都相當熱情，大家一起訂購跑衣、初馬布、關門手環等，也隨著賽事的逼近叮嚀練跑所需注意的事項。群組每天會有人貼解鎖照跟解鎖里程，精實的女孩們會貼上當日里程，解鎖完成就可以看到照片本人，所以後來這群的名字正式變成《名馬三群－用42k解鎖我的愛》 

時間如跑者的日常樸實無華持續向前推進，中間以賽代訓(對，我就是沒有意志力無法一個人跑超過20k)參加了台北馬半馬，日月潭超半馬，元宵月光馬半馬。也因為學妹的介紹有空就到中正紀念堂和瓏美麗跑團一起練習。來到賽前倒數，武漢肺炎爆發。大家開始緊張賽事是否會取消。隨著疫情的擴散大家更焦慮著該不該棄賽，心理緊張、擔心、焦慮、無奈一顆心就這麼懸在天上，2020.02.20名古屋女子馬拉松大會正式宣布名馬跟隨著東馬的腳步，取消了一般參賽者資格。一得知消息時，心裡真的難過，但只能等待大會的後續 。不同於保留參賽資格的東馬，名馬居然是不保留名額也不退費，直接變成線上跑再把Tiffany 項鍊紀念衫寄給參賽者。 傻眼! 

總之，全球跨國線上馬拉松上線啦～！

許多團體都辦了揪跑的活動，感謝好時光樂園的夥伴與志工提供了個好的活動讓一群為名馬努力練跑的姊妹一起跑，在2020年3月8號我們一起在河濱奔跑。

名馬線上跑官方規定由3月8日本時間中午1點之後才能開始，我們的活動在彩虹河濱，15:00開始現場報到（為了防疫當天報到時量體溫作紀錄）給號碼布賽前補給、15:30Hank教練帶動態暖身並賽前暖心叮嚀、15:45大合照及配速員合照，16:00第一組倒數開跑 。

2020年3月8號台北很熱，中午很熱下午四點溫度也直逼29度，只能寄望太陽公公早點回家。雖然熱跑就對了，跟著配速員慢慢跑，路上許多姊妹的加油團，路人工作人員志工的加油聲讓跑道不只是跑道，姊妹們在從大太陽跑到天黑， 由日曬跑到雨淋。

這個賽道一點都不容易，我們用好幾個月的練習換來的；

這一天，我們也許有開心、有難過、有絕望，但從沒有想過放棄；

不管這一天妳跑了多少距離，

當妳們決定勇敢站上起跑線，為自己努力，就是最棒的妳。

雖然不是站上名古屋馬拉松的起跑線，但我們一樣用雙腳去享受賽道上的一切美好、用汗水去感受我們曾經的努力，在大會規定的時間內回到終點，拿到用汗水換來的踢芬尼項鍊！ 途中的痛苦掙扎開心煎熬…等滋味就是這段日子 的縮影

#這不是初馬這不是初馬 這不是初馬

#自己的踢翻妮自己跑

#名古屋馬沒有跑的我們一起跑

#謝謝粉紅兵團姊妹們及最佳團長++

#謝謝瓏美麗跑團帶我成長

#謝謝好時光謝謝Hank 教練及當天的pacer志工

#謝謝在賽道上一起跑的姊妹們

#Steffi 你的鼓舞好有感染力

#即使目標賽事被取消，但身體不會背叛練習，所有跑過的公里數，都記憶到身體裡，等待下一次的綻放 

#無論如何，這些日子，我們一起努力過，一起堅持到最後 

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