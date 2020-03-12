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跑步小品／我只是不想放棄

運動筆記 / 揚小小

說起來，跑齡也來到四年，到底是甚麼緣分開始這段呢？其實我痛恨跑步的，因為幼時我是個學業成績相當出色的小孩，但一年一度運動會對我而言就是一整年裡最挫敗的日子，每個人都要跑的一百公尺是煎熬的分分秒秒，平常的第一名會變成跑道上的倒數第一，這種恥辱感讓我恨跑步，擺脫不了的印記，不願被看見的弱點。即使歲月是把殺豬刀，逼得要開始運動維持健康，我愛的是單車，跑步跟我一點關係也沒有，就算陪同事練跑我也只願意在操場快走就覺得很義氣了。直到2015年，我非常喜愛的網球國手王宇佐要到南投跑馬拉松，好為難，好想和宇佐一起跑步，就這樣，為了宇佐我報名了，而且開始近一年練習，只為了11K的相遇。(咦？開始跑步的理由可以這麼荒謬嗎？好吧！至少當天有合照)

大家都知道，維持一個習慣至少要21次練習，都練了快一年，即使不喜歡跑步，習慣倒也堅持下來，畢竟我還騎車，跑步就當心肺訓練，斷斷續續跑了些10K賽事，又跑了兩年，不斷被鼓吹參加馬拉松，我這人愛面子，偷偷選了【2018慶祝蘇花改蘇澳東澳段通車馬拉松】當初半馬，但不告訴任何人，想說沒跑完就當沒發生這件事，沒想到這場不但從頭到尾下雨還有大上坡，那時也還沒補給概念，就在崩潰的雨中靠身體力量完跑我的初半馬，完賽後心得分享得到不少朋友的鼓勵，讓我感覺自己好像還可以，當時想著如此痛恨跑步的我，半馬應該已經夠了吧！

進入半馬後，跑著跑著又跑離島，就在2018蘭嶼馬，遇到了推坑大王黃致剴米老鼠先生，以一種無害的六大馬遊說，說東京馬中籤率最低，沒抽中也好，抽中可以收集三個有意義的第一次（全馬、海外馬、六大馬）也划算，各種聽起來似是而非的有道理，我就這麼莫名其妙的抽中2019東京馬，正式邁入全馬行列。

這真的很要命，因為痛恨跑步的人要靠勤能補拙才有可能跟上其他人進度，我一直都是自主練習的跑者，知道要跑全馬後真快被逼瘋，每次練跑，跑速跑距都反覆被檢視檢討，為了增加肌力也去了健身房，然後又因逼自己太緊，進入傷兵模式，2018年底有兩個月都掰咖無法練跑，更讓我陷入焦慮，腳傷到2019金門馬總算恢復了點信心，接著東京馬就來了。可惡！又是一場全程下雨的初馬，還低溫六度，其實我也不知道自己如何完成全馬，就和平常一樣，跑不下去的時候就跟自己心戰喊話：你是意志堅強的揚小小，你跑過30K跟全馬差不距離的，快到終點了再堅持一下下...，就像這些年的人生一樣，支持不下去的時候我也需要為自己加油打氣，然後，雨終會過去！

小心推坑王

東京馬後我還跑了柏林馬，慢慢轉成旅跑模式，畢竟有旅遊加持，馬拉松才不那麼遙不可及。我還是一個人跑，跑步的路上遇上幾個維持下來的跑友，即使不常見，馬場的路上能互相加油打氣，就是最好的緣分，佳蓉、E姊、德芳、致剴、凱蒂，謝謝你們在跑馬路上的陪伴，即使一個人，我不會放棄的跑下去。

王宇佐

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